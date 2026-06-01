Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 tại Thanh Hóa được trao nguồn lực gần 400 triệu đồng

TPO - Trong lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cùng tuổi trẻ Thanh Hóa đã triển khai nhiều nội dung an sinh, trao tặng các công trình, phần việc và nguồn lực thiết thực hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân trên địa bàn.

Ngày 1/6, tại xã Ngọc Trạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Dự lễ ra quân có anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể Trung ương; chị Lê Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cùng hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Tại lễ ra quân, chị Lê Ngọc Ánh - Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa khẳng định: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè trong nhiều năm qua đã thực sự trở thành môi trường thực tiễn sinh động để tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành và là dịp để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng, góp phần tham gia giải quyết nhiều vấn đề an sinh xã hội tại địa phương.

Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ các địa phương khó khăn thông qua các công trình, phần việc thanh niên. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động chuyển đổi số cộng đồng, phát huy hiệu quả các đội hình “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, nâng cao kỹ năng số thiết yếu trong đời sống hằng ngày.

“Chiến dịch tình nguyện hè năm nay không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các hoạt động phong trào mà cần hướng tới chiều sâu, hiệu quả và tính bền vững; mỗi công trình, phần việc thanh niên phải thực sự thiết thực, gắn với nhu cầu thực tiễn của người dân và địa phương”, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa nhấn mạnh.

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Nhất Linh trao tặng biển hỗ trợ nguồn lực cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã triển khai nhiều nội dung an sinh, trao tặng các công trình, phần việc và nguồn lực thiết thực hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, Đoàn MTTQ, các đoàn thể Trung ương trao nguồn lực hỗ trợ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại Thanh Hóa với tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Ban tổ chức cũng đã trao tặng 10 chiếc xe đạp cho các em thiếu nhi vượt khó vươn lên trong học tập; trao 30 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng trao tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách và phụ nữ nghèo trên địa bàn xã Ngọc Trạo; trao tặng một suất học bổng trị giá 5 triệu đồng cho em Nguyễn Phương Thùy, học sinh lớp 12, trường THCS và THPT Như Thanh.

Các phần quà ý nghĩa tại chương trình thanh niên tình nguyện hè 2026.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng đã trao tặng cho đoàn các xã, phường 5 bể bơi di động (tổng trị giá gần 500 triệu đồng), 1 công trình đường tranh bích họa tuyên truyền về an toàn thực phẩm và an toàn giao thông (trị giá 15 triệu đồng), 1 khu vui chơi thiếu nhi (trị giá 100 triệu đồng) và 1 công trình số hóa địa chỉ đỏ.

Điểm nhấn quan trọng tại chương trình là lễ ký kết nghĩa giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đồng thời tổ chức ký kết giữa các cụm thi đua công tác Đoàn với 16 xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026 - 2030.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể Trung ương ký kết kết nghĩa.

Nội dung ký kết tập trung vào các lĩnh vực: Hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp; đồng hành cùng thanh thiếu nhi trong học tập và chuyển đổi số; triển khai các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Ngay sau Lễ ra quân, các đội hình thanh niên tình nguyện đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng như: Tổ chức lớp dạy bơi cho thiếu nhi; ra quân vệ sinh môi trường; tập huấn phòng, chống bạo lực học đường và bạo lực gia đình; các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc thiếu nhi và hỗ trợ cộng đồng.