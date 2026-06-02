Hiến kế gửi Đoàn: Chủ động thích ứng với yêu cầu của thời đại

TP - Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều mục tiêu và khát vọng lớn lao. Những chuyển biến mạnh mẽ về chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cùng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đang mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với thế hệ trẻ.

Người trẻ bày tỏ mong muốn, nhiệm kỳ mới tổ chức Đoàn đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động để chủ động thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của thời đại và phát huy sự sáng tạo, cống hiến cho quê hương, đất nước.

Phát huy tinh thần tự cường, làm chủ tương lai

Chia sẻ về sự kiện chính trị trọng đại này, bạn Dương Mai Anh - Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng nhận định, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII có ý nghĩa rất quan trọng. Đây không chỉ là ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước mà còn là dịp để nhìn lại những kết quả đã đạt được, đồng thời xác định những định hướng mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn tiếp theo. Theo Mai Anh, ý nghĩa lớn nhất của Đại hội lần này là tiếp tục khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và niềm tin của thanh niên vào vai trò của mình trong sự phát triển chung của đất nước.

Là một sinh viên đang trực tiếp học tập và tham gia công tác Đoàn - Hội, Mai Anh cho rằng, Đại hội Đoàn giúp cô cũng như các bạn trẻ nhận thức rõ hơn trách nhiệm trước những yêu cầu mới. Nếu như trước đây, thanh niên được nhắc đến nhiều với tinh thần xung kích, tình nguyện thì ngày nay, trách nhiệm đó còn được thể hiện ở việc không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực chuyên môn, làm chủ công nghệ và chủ động thích ứng với những thay đổi rất nhanh của xã hội.

“Đại hội lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, củng cố niềm tin và tạo động lực để thanh niên phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo. Với người trẻ hôm nay, việc chủ động học tập, rèn luyện, làm chủ tri thức và công nghệ chính là cách thiết thực nhất để đóng góp cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới”, Mai Anh nói.

Để phát huy sức trẻ yêu nước bằng hành động cụ thể với tinh thần “tự cường” và “làm chủ tương lai”, theo Mai Anh, tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ theo hướng lấy thanh niên làm trung tâm, tạo điều kiện để người trẻ được phát huy năng lực, sở trường và đóng góp bằng chính thế mạnh của mình. Thực tế cho thấy, lòng yêu nước của thanh niên ngày nay được thể hiện theo nhiều cách khác nhau.

Bên cạnh các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tinh thần ấy còn kết tinh qua việc học tập tốt, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của bản thân. Vì vậy, các phong trào của Đoàn cần tiếp tục gắn chặt hơn nữa với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số, để thanh niên thấy rõ vai trò và giá trị đóng góp của mình trong từng hoạt động cụ thể.

Mai Anh bày tỏ mong muốn tổ chức Đoàn sẽ tạo thêm nhiều môi trường thực chất hơn để người trẻ được tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và giải quyết các vấn đề của cộng đồng. “Đôi khi thanh niên không thiếu ý tưởng, điều còn thiếu là cơ hội để hiện thực hóa ý tưởng đó. Nếu Đoàn có thể đóng vai trò cầu nối hiệu quả giữa thanh niên với nhà trường, doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội, thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều sáng kiến, sản phẩm có giá trị được hình thành từ chính người trẻ”, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng bày tỏ.

Trong bối cảnh phần lớn thanh niên đang học tập, làm việc và tương tác trên không gian số, Đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức tiếp cận theo hướng linh hoạt và hiện đại hơn. Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền hay truyền cảm hứng, các hoạt động của Đoàn cần tạo ra những diễn đàn mở, nơi thanh niên được thẳng thắn bày tỏ quan điểm, đóng góp sáng kiến và trực tiếp tham gia vào quá trình thiết kế các chương trình dành cho chính mình.

Lấy thanh niên làm trung tâm

Cùng trăn trở về đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn, anh Nguyễn Hữu Quyết, Bí thư Đoàn thanh niên trường TH, THCS và THPT Khương Hạ (Hà Nội) khẳng định, việc đổi mới theo hướng thực chất, lấy thanh niên làm trung tâm chính là chìa khóa để tổ chức Đoàn đồng hành với tuổi trẻ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Theo anh Quyết, để các phong trào của Đoàn thực sự trở thành nơi phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tổ chức Đoàn cần mạnh dạn trao cơ hội để thanh niên được chủ động đề xuất ý tưởng, trực tiếp triển khai và đánh giá kết quả hoạt động. Là người sâu sát với công tác Đoàn trường học, anh bày tỏ mong muốn các phong trào hành động trong nhiệm kỳ mới sẽ ngày càng gắn chặt với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng và giải quyết những vấn đề thực tiễn của giới trẻ. Anh tin tưởng rằng, khi người trẻ được tin tưởng, được giao việc khó và được ghi nhận những đóng góp xứng đáng, “Bản lĩnh tự cường” của họ sẽ được rèn luyện, còn “Khát vọng cống hiến” sẽ được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Sinh viên Học viện Ngân hàng tham gia hỗ trợ Hội chợ việc làm 2026

Chia sẻ góc nhìn khi nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn XIII, anh Nguyễn Khắc Quốc Huy, Quyền Bí thư Đoàn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TPHCM) bày tỏ ấn tượng trước khẩu hiệu hành động: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”. Nhận thức rõ thế hệ Gen Z lớn lên trong kỷ nguyên số với khả năng tiếp cận thông tin nhanh và tư duy mới, anh Huy cho rằng, nhiệm vụ đột phá lúc này là đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn để thực sự phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Sự đổi mới đột phá ấy phải đến từ phương thức “chạm” đến thanh niên bằng tư duy truyền thông hiện đại. “Thế hệ trẻ ngày nay lớn lên trong môi trường số, vì vậy, tổ chức Đoàn không thể chỉ dùng những phương thức tuyên truyền truyền thống, một chiều mà phải nói chung một thứ ngôn ngữ với thanh niên. Trên mặt trận truyền thông, các hoạt động, phong trào cần được mềm hóa và số hóa thành những sản phẩm sắc bén, có tính tương tác cao”, anh Huy nói.

Thay vì những văn bản khô khan, anh Huy đề xuất tổ chức Đoàn cần tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo (AI), thông qua việc xây dựng các “Trợ lý AI về nghiệp vụ công tác Đoàn” hay sử dụng kỹ xảo hoạt hình 3D, không gian phim trường ảo để trực quan hóa phong trào.

Ngày 1/6, Ban Bí thư T.Ư Đoàn công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tới đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Hoạt động này nhằm giới thiệu những nội dung cốt lõi và tiếp thu rộng rãi những ý kiến đóng góp tâm huyết, góp phần hoàn thiện văn kiện quan trọng này trước thềm Đại hội. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 1/6 - 10/6/2026.

Song song với dòng chảy số hóa, việc khơi dậy “khát vọng cống hiến” phải được thực hiện thông qua những giá trị thực chứng. Trong kỷ nguyên mới, sự tiên phong không chỉ nằm ở việc làm chủ công nghệ hay kinh tế, mà còn phải bắt rễ từ chính nền tảng văn hóa và lịch sử. Tổ chức Đoàn cần kiến tạo những không gian để người trẻ được cống hiến bằng chính chuyên môn và trái tim của mình. Thực tiễn đã chứng minh, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và nền tảng số để sản xuất các sản phẩm truyền thông lịch sử - tiêu biểu như dự án số hóa, phục hồi di ảnh cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các anh hùng Liệt sĩ luôn có sức lay động mạnh mẽ.

Theo bạn Dương Mai Anh - Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng, các hoạt động của Đoàn cần tạo ra những diễn đàn mở, nơi thanh niên được thẳng thắn bày tỏ quan điểm, đóng góp sáng kiến

Trước những áp lực cạnh tranh khốc liệt của kỷ nguyên tốc độ cao, theo anh Huy, tổ chức Đoàn phải thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho thanh niên bằng cách đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe tinh thần, hướng tới xây dựng một lối sống cân bằng, tích cực. Việc xây dựng và duy trì mạng lưới tư vấn tâm lý sâu sát cho thanh niên, nhất là nhóm đối tượng dễ tổn thương, sẽ biến tổ chức Đoàn thành một không gian an toàn, đáng tin cậy.