‘Tái sinh’ lốp cũ, can nhựa thành phao cứu sinh

TPO - Tận dụng những chiếc lốp xe máy cũ, xích sắt và can nhựa phế liệu, đoàn viên thanh niên xã Tiên La (tỉnh Hưng Yên) tạo thành những phao cứu sinh đặt dọc tuyến kênh, ao hồ. Đây là một trong những hành động cụ thể nhằm triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về bảo vệ, tạo môi trường an toàn cho trẻ em, thiếu niên nhi đồng.

Sáng tạo phương tiện cứu sinh tại chỗ

Những ngày cuối tháng 5, đoàn viên, thanh niên xã Tiên La (tỉnh Hưng Yên) đã tái sinh những chiếc lốp xe máy đã qua sử dụng, can nhựa… khi thực hiện mô hình “lốp xe cứu hộ”. Những chiếc lốp cũ đã được sơn sửa, gắn kết với nhau bằng xích xe tạo thành dải dài gần chục mét. Mỗi dải gồm 6 chiếc lốp, nổi bật màu trắng, đỏ.

Những dải phao cứu sinh này được lắp đặt tại khu vực bờ kênh, hồ dốc đứng, trơn trượt. Một đầu được bắt vít kiên cố vào móc sắt trên bờ, một đầu thả dọc xuống mặt nước… tạo thành những bậc thang.

Bên cạnh đó, chai nhựa, can nhựa được kết thành chiếc phao di động cũng được bố trí hai bên bờ để sử dụng trong tình huống nguy cấp. Đến nay, hơn 50 bộ phao cứu hộ từ vật liệu tái chế đã được lắp đặt đồng bộ cùng các biển cảnh báo tại các khu vực dễ xảy ra nguy cơ đuối nước.

Đoàn viên thanh niên xã Tiên La thực hiện mô hình "Lốp xe cứu hộ". Ảnh: ĐXTL

Chia sẻ với Tiền Phong, chị Cao Thị Lan – Bí thư Đoàn xã Tiên La cho biết, xã có diện tích hơn 22,54 km2, dân số hơn 32,8 nghìn người sinh sống tại 22 thôn. Trên địa bàn xã, diện tích mặt nước tương đối lớn với hệ thống sông ngòi, kênh mương nội đồng, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong đó, nhiều tuyến kênh dẫn nước, ao hồ đan xen ở các khu dân cư. Điều này càng đòi hỏi việc quan tâm quản lý, giám sát phòng chống nguy cơ đuối nước đối với trẻ em, nhất là trong mùa hè.

Dải lốp cứu hộ được lắp đặt trên bờ kênh. Ảnh: ĐXTL

Theo chị Lan, tham gia triển khai mô hình lốp xe cứu hộ phòng chống đuối nước là đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Nguồn vật liệu lốp xe máy, xích xe cũ, khóa… từ cơ sở sửa chữa trên địa bàn hỗ trợ, cũng như từ nguồn xã hội hoá.

So với dây thừng hay các loại dây khác, xích sắt chống chịu được thời tiết mưa nắng, dòng chảy sẽ giúp dải phao bền chắc, an toàn hơn cho việc cứu nạn.

“Việc tái chế lốp xe, can nhựa… không chỉ để có thêm phương tiện cứu hộ tại chỗ, quan trọng hơn là hướng tới nâng cao ý thức của cộng đồng tham gia phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích với trẻ em, ý thức bảo vệ môi trường; phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên”, chị Lan nói.

Tạo sân chơi an toàn bổ ích

Chị Cao Thị Lan - Bí thư Đoàn xã Tiên La cho biết thêm, Đoàn xã Tiên La cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng, triển khai mô hình phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Các nội dung tuyên truyền, tư vấn được phát trên mạng xã hội, loa truyền thanh.

Đặc biệt, trong dịp hè này, tuổi trẻ Tiên La tập trung biến các khu dân cư thành sân chơi lành mạnh với chuỗi hoạt động sinh hoạt hè đa dạng. Từ các giải bóng đá, kéo co, cầu lông, trò chơi dân gian, đến hoạt động văn hoá, văn nghệ, liên hoan thiếu nhi, hoạt động tình nguyện đền ơn đáp nghĩa…

Phao cứu sinh, biển cảnh báo... được lắp đặt ở khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Ảnh: ĐXTL

Theo chị Lan, thông qua các hoạt động sinh hoạt hè, sân chơi sôi động này, Đoàn xã mong muốn góp phần hạn chế việc trẻ em tụ tập tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thương tích và thiếu sự giám sát của người lớn, cũng như trang bị được kiến thức, kỹ năng cho các em.