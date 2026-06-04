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Giới trẻ

Cán bộ Đoàn Bộ đội Biên phòng TPHCM thi tài

Ngô Tùng

TPO - Hội thi là một đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu rộng, nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn và tuyên truyền viên trẻ trong toàn đơn vị.

Với chủ đề “Thủ lĩnh Đoàn tiên phong quyết thắng”, Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ trong thanh niên Bộ đội Biên phòng TPHCM năm 2026 diễn ra ngày 4/6.

Hội thi quy tụ 9 đội đại diện cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và đơn vị kết nghĩa trên địa bàn thành phố. Các đội thi tranh tài ở 3 nội dung gồm thi kiến thức chung, thi thực hành kỹ năng cán bộ Đoàn và thi tuyên truyền viên trẻ.

Nội dung thi tập trung vào những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các nghị quyết của Đảng, Quân đội, Bộ đội Biên phòng và các văn kiện Đại hội Đoàn các cấp.

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Các đội thi tranh tài sôi nổi tại hội thi. Ảnh: BĐBP TPHCM

Ở phần thi thực hành kỹ năng cán bộ Đoàn, các đội thể hiện năng lực soạn thảo văn kiện, tổ chức sinh hoạt Đoàn, diễn đàn thanh niên, giảng dạy lý luận chính trị và xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn.

Đặc biệt, phần thi tuyên truyền viên trẻ được dàn dựng sinh động với nhiều hình thức thể hiện phong phú, sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, Đoàn và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Đình Trí - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP TPHCM nhấn mạnh, công tác Đoàn và phong trào thanh niên là động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội thi là một đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu rộng, nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn và tuyên truyền viên trẻ trong toàn đơn vị.

Qua hội thi, cán bộ, đoàn viên giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên. Đây còn là dịp để kiểm tra, đánh giá trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị, kỹ năng công tác Đoàn và năng lực tuyên truyền của đội ngũ cán bộ trẻ trong đơn vị.

Theo Ban Tổ chức, các đội đã có quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc và kỹ lưỡng từ nội dung đến hình thức thể hiện. Nhiều đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch ôn luyện, tổ chức tập huấn, nghiên cứu tài liệu, luyện tập các phần thi kỹ năng và tuyên truyền nhằm bảo đảm chất lượng tham gia ở mức cao nhất.

Thông qua hội thi, Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Giải Nhất Hội thi thuộc về đội thi Biên phòng Cửa khẩu cảng thành phố. Giải Nhì thuộc về đội thi cơ quan Ban Chỉ huy BĐBP thành phố và giải Ba được trao cho đội thi liên đơn vị Đồn Biên phòng Phước Tỉnh - Phước Hải. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải Tuyên truyền viên xuất sắc cho Trung úy Đỗ Duy Khánh (Biên phòng Cửa khẩu cảng thành phố).

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Thượng tá Đặng Hải Dương - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP TPHCM, trao giải Nhất hội thi cho đội thi Biên phòng Cửa khẩu cảng thành phố.
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Ban Tổ chức trao giải Tuyên truyền viên xuất sắc cho thí sinh Đỗ Duy Khánh (Biên phòng Cửa khẩu cảng thành phố). Ảnh: BĐBP TPHCM
Ngô Tùng
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