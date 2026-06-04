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Phát triển tiện ích số, gói cước ưu đãi đối với đoàn viên thanh niên

Xuân Tùng

TPO - Trong năm 2026, T.Ư Đoàn và VNPT tiếp tục phối hợp nâng cấp phần mềm Quản lý đoàn viên, ứng dụng Thanh niên Việt Nam; thực hiện chương trình “công viên số tài năng trẻ quốc gia”; xây dựng gói cước ưu đãi riêng cho cán bộ Đoàn, đoàn viên...

Chiều 4/6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện năm 2025, ký kết kế hoạch triển khai thỏa thuận hợp tác năm 2026.

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Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Huỳnh Quang Liêm chủ trì hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; ông Huỳnh Quang Liêm – Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT; ông Ngô Diên Hy – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT.

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Đại biểu tham dự hội nghị trao đổi ý kiến, đề xuất. Ảnh: Xuân Tùng

Công dân số tiên phong

Tại chương trình, lãnh đạo T.Ư Đoàn và VNPT đã ký kết kế hoạch triển khai thỏa thuận hợp tác năm 2026.

Theo đó, hai bên phối hợp vận hành và nâng cấp phần mềm Quản lý đoàn viên và Ứng dụng Thanh niên Việt Nam; phối hợp kết nối đường truyền với phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam (Mặt trận số). Phối hợp thực hiện các cuộc thi, chương trình đồng hành cùng T.Ư Đoàn năm 2026.

Hai bên cũng tiếp tục triển khai hoàn thiện Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh niên Việt Nam đến năm 2030”; triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 1314 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”.

Bên cạnh đó, phối hợp phát triển gói cước ưu đãi, thúc đẩy thanh niên trở thành "công dân số tiên phong"; triển khai các hoạt động nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, giáo dục lòng yêu nước cho cán bộ trẻ VNPT..

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Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm và Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Ngô Diên Hy ký kết nội dung hợp tác của hai đơn vị. Ảnh: Xuân Tùng

Đa dạng hóa tiện ích hệ sinh thái số của Đoàn

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai bên có vai trò quan trọng, mang lại lợi ích thiết thực đối với công tác Đoàn, phong trào thanh niên và tuổi trẻ cả nước. Đặc biệt, hệ thống tổ chức Đoàn có nhiều thay đổi phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số, công nghệ phát triển.

Anh Huy nêu rõ, hai bên cần tiếp tục phối hợp đa dạng hóa tiện ích, chức năng trên ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” để thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên. Anh Huy cũng gợi mở việc số hóa nhiều quy trình, nội dung như tuyển thành viên, đại biểu các chương trình quốc tế, phát hành vé các sự kiện lớn, triển khai "Bình dân học vụ số"… Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Đoàn cần sử dụng tối đa tiện ích, chức năng ứng dụng “Thanh niên Việt Nam”, phần mềm Quản lý công tác đoàn viên trong công tác.

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Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị.
﻿ Ảnh: Xuân Tùng

Ông Huỳnh Quang Liêm - Tổng Giám đốc Tập đoàn, khẳng định VNPT luôn trân trọng cơ hội được đồng hành cùng thanh niên. Theo ông Liêm, ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” đã bước qua giai đoạn khởi đầu và đang dần trưởng thành với cơ sở dữ liệu quản lý đoàn viên tốt hơn.

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Ông Huỳnh Quang Liêm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2025, các hoạt động phối hợp giữa T.Ư Đoàn và VNPT được triển khai thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu. Hai bên đã phối hợp xây dựng và hoàn thiện các phần mềm, ứng dụng góp phần nâng cao năng lực chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn.

Nổi bật, Ứng dụng Thanh niên Việt Nam phiên bản mới giúp người dùng có những trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng; các nghiệp vụ trên Phần mềm Quản lý đoàn viên được thường xuyên cập nhật, nâng cấp các tính năng đặc biệt trong việc xây dựng mới sổ đoàn viên và thẻ đoàn viên điện tử giúp số hoá hồ sơ đoàn viên của cả nước.

Xuân Tùng
#Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #T.Ư Đoàn #VNPT #phần mềm Quản lý đoàn viên #Ứng dụng Thanh niên Việt Nam #hợp tác #chuyển đổi số #ứng dụng thanh niên #số hóa #giáo dục

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