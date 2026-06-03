Phường ven biển Đà Nẵng dạy bơi miễn phí cho hàng ngàn trẻ nhỏ

TPO - Tham gia khóa học, các em sẽ được học 16 bài học bơi an toàn với các giáo viên đã có chứng chỉ dạy bơi – cứu đuối theo quy định.

UBND phường An Hải (thành phố Đà Nẵng) vừa triển khai chương trình Bơi an toàn hè năm 2026.

Phường sẽ mở 360 lớp dạy bơi miễn phí với quy mô 6 học sinh/lớp/1 giáo viên cho hơn 2.100 học sinh tiểu học trên địa bàn. Các lớp học được tổ chức tại 4 bể bơi thuộc các trường Tiểu học Tiểu La, Ngô Gia Tự, Chi Lăng và Lương Thế Vinh.

Hàng ngàn học sinh tại phường An Hải được học bơi miễn phí.

Tham gia khóa học, học sinh sẽ được học 16 bài học bơi an toàn theo quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi học sinh sẽ được học 3 tiết/tuần, mỗi tiết học 45 phút với các giáo viên đã có chứng chỉ dạy bơi – cứu đuối theo quy định.

Theo lãnh đạo UBND phường An Hải, chương trình Bơi an toàn hè là một trong các hoạt động nhằm nâng cao thể trạng và trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ trong môi trường nước. Phường cũng phối hợp các đơn vị chức năng truyền thông phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại, sử dụng internet an toàn và vui chơi cho trẻ em.

Phường An Hải là phường ven biển Đà Nẵng, hiện có hơn 14.000 trẻ em. Trong đó gần 200 em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 500 em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.