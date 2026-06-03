Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phường ven biển Đà Nẵng dạy bơi miễn phí cho hàng ngàn trẻ nhỏ

Thanh Hiền

TPO - Tham gia khóa học, các em sẽ được học 16 bài học bơi an toàn với các giáo viên đã có chứng chỉ dạy bơi – cứu đuối theo quy định.

UBND phường An Hải (thành phố Đà Nẵng) vừa triển khai chương trình Bơi an toàn hè năm 2026.

Phường sẽ mở 360 lớp dạy bơi miễn phí với quy mô 6 học sinh/lớp/1 giáo viên cho hơn 2.100 học sinh tiểu học trên địa bàn. Các lớp học được tổ chức tại 4 bể bơi thuộc các trường Tiểu học Tiểu La, Ngô Gia Tự, Chi Lăng và Lương Thế Vinh.

hoc-boi.jpg
Hàng ngàn học sinh tại phường An Hải được học bơi miễn phí.

Tham gia khóa học, học sinh sẽ được học 16 bài học bơi an toàn theo quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi học sinh sẽ được học 3 tiết/tuần, mỗi tiết học 45 phút với các giáo viên đã có chứng chỉ dạy bơi – cứu đuối theo quy định.

Theo lãnh đạo UBND phường An Hải, chương trình Bơi an toàn hè là một trong các hoạt động nhằm nâng cao thể trạng và trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ trong môi trường nước. Phường cũng phối hợp các đơn vị chức năng truyền thông phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại, sử dụng internet an toàn và vui chơi cho trẻ em.

Phường An Hải là phường ven biển Đà Nẵng, hiện có hơn 14.000 trẻ em. Trong đó gần 200 em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 500 em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Thanh Hiền
#An Hải #Đà Nẵng #dạy bơi #học bơi miễn phí #học sinh #đuối nước #trẻ nhỏ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe