Trở thành đảng viên tuổi 18 trong mùa tình nguyện Hoa phượng đỏ

TPO - 11 học sinh ưu tú với nhiều thành tích học tập và rèn luyện của Trường THPT Ngọc Hồi (xã Thanh Trì, TP Hà Nội) vinh dự được kết nạp đảng ở tuổi 18, trong đợt triển khai Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ. Đây là minh chứng sống động cho khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong hành trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Chi bộ Trường THPT Ngọc Hồi (xã Thanh Trì, TP Hà Nội) vừa tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 12 quần chúng ưu tú trong đợt triển khai Chiến dịch Hoa phượng đỏ. Trong đó, có 11 học sinh với nhiều thành học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động phong trào. Thông qua các phong trào hành động cách mạng, tổ chức Đoàn các cấp chủ động phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Đây là một trong những nội dung quan trọng gắn với Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Kết nạp Đảng trong mùa Chiến dịch

Trong không khí trang nghiêm của lễ kết nạp, Hoàng Thị Thùy (SN 2008) – học sinh lớp 12A2, dâng trào cảm xúc tự hào, vinh dự khi tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với Thùy, đây là dấu mốc quan trọng của tuổi thanh xuân.

Thùy là một trong những gương tiêu biểu ở trường, nhiều năm liền đạt danh hiệu xuất sắc; đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi môn Hóa học cấp thành phố năm lớp 12; giải Khuyến khích môn Hóa, giải Ba môn Vật lý và Sinh học cấp trường năm lớp 11.

Thùy chia sẻ: “Được trở thành đảng viên vào đúng cao điểm Chiến dịch Hoa phượng đỏ, tôi cảm nhận sâu sắc trách nhiệm của một đảng viên trẻ. Tôi tự hứa sẽ giữ vững lý tưởng cách mạng, không ngừng rèn luyện đạo đức để xứng đáng là người tiên phong”.

Với ước mơ trở thành bác sĩ, Thùy đang nỗ lực hết mình để dùng kiến thức y khoa giúp đỡ cộng đồng.

Hoàng Thị Thùy tại lễ kết nạp. Ảnh: BTC

Cùng chung niềm tự hào trở thành “đảng viên tuổi 18”, Nguyễn Đức Minh (SN 2008) lớp 12A1, giành nhiều thành tích học tập, trong đó có giải Ba kỳ thi học sinh giỏi Tin học cấp thành phố, điểm TSA ấn tượng (78/100), cùng chứng chỉ 7.5 IELTS. Lớn lên trong truyền thống gia đình và sự dìu dắt của tổ chức Đoàn, Minh coi việc vào Đảng là mục tiêu, động lực để bản thân sống trách nhiệm hơn.

“Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần trách nhiệm của một đoàn viên, đảng viên trẻ, sẵn sàng cống hiến cho tập thể và cộng đồng”, Minh chia sẻ.

“Vào Đảng khi còn là học sinh là niềm vinh dự lớn. Đây là sự nhắc nhở tôi không ngừng nâng cao trình độ hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng của thầy cô”, Minh nói.

Minh cho biết thêm, mong muốn trở thành một kỹ sư điều khiển máy móc.

Nguyễn Đức Minh trở thành đảng viên ở tuổi 18. Ảnh: BTC

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền - Bí thư Đoàn Trường THPT Ngọc Hồi cho biết, Đoàn trường luôn chú trọng tạo môi trường để đoàn viên thực hành qua các phong trào như “Học sinh 3 tốt”, “Khi tôi 18”, Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ, Tiếp sức mùa thi.

Qua các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa và giáo dục truyền thống cách mạng, đoàn viên học sinh được rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến và năng lực tổ chức hoạt động tập thể. Đoàn trường phối hợp chặt chẽ với chi bộ nhà trường trong việc phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

“Việc kết nạp 11 học sinh vào Đảng là kết quả của quá trình giáo dục lâu dài, khẳng định vai trò của Đoàn trong việc phát hiện và giới thiệu nguồn đảng viên chất lượng cho Chi bộ”, chị Hiền nói.

Lãnh đạo địa phương, nhà trường cùng với các đảng viên mới được kết nạp tại Chi bộ Trường THPT Ngọc Hồi. Ảnh: BTC

Lan tỏa tinh thần hành động và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Trao đổi với Tiền Phong, chị Hoàng Minh Hằng – Bí thư Đoàn xã Thanh Trì bày tỏ, việc 11 học sinh Trường THPT Ngọc Hồi được kết nạp Đảng là niềm vui, niềm tự hào không chỉ của nhà trường, gia đình, mà còn là kết quả của quá trình giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Thanh Trì.

"Chúng tôi tin tưởng rằng mỗi đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng sẽ trở thành hạt nhân lan tỏa tinh thần học tập, cống hiến và trách nhiệm xã hội trong thế hệ trẻ hôm nay", chị Hằng nói.

Chị Hoàng Minh Hằng.

Chị Hằng cho biết, Đoàn xã Thanh Trì luôn xác định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, gắn liền với cụ thể hóa Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thời gian qua, Đoàn xã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, như tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề "Tuổi trẻ Thanh Trì tự hào, vững tin theo Đảng"; hành trình về nguồn, tham quan các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử cách mạng; diễn đàn "Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng"; tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đoàn xã đã giới thiệu được 17 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 15 đồng chí đã chính thức được đứng vào hàng ngũ.

Theo chị Hằng, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026, Đoàn xã Thanh Trì tiếp tục đẩy mạnh các đội hình tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động vì cộng đồng, các cuộc thi hội nhập quốc tế.

“Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm mỗi phong trào, mỗi công trình, phần việc thanh niên đều trở thành môi trường rèn luyện cán bộ, đoàn viên; đồng thời phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng trong năm 2026, góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên, xây dựng nguồn cán bộ kế cận chất lượng cho địa phương trong những năm tới”, chị Hằng nhấn mạnh.