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Hà Nội ra mắt hệ thống bản đồ 3D Quy hoạch 100 năm vào 29/6

Trần Hoàng

TPO - Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư của Thành phố. Hệ thống cho phép nhà đầu tư tiếp cận trực quan thông tin quy hoạch, hình ảnh 3D, dữ liệu dự án trên nền bản đồ số và không gian thực tế ảo 360 độ...

Ngày 5/6, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Theo kế hoạch, Hội nghị sẽ diễn ra ngày 29/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 1.000 - 1.200 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Trung ương, các bộ, ngành, đại diện đại sứ quán, tổ chức quốc tế, chuyên gia kinh tế, ngân hàng, quỹ đầu tư, lãnh đạo các tỉnh, thành phố cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường kết nối giữa chính quyền thành phố Hà Nội với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp và các địa phương trong cả nước.

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Hà Nội sẽ chính thức công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vào ngày 29/6

Đặc biệt, tại sự kiện, Hà Nội sẽ chính thức công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; đồng thời giới thiệu môi trường đầu tư, các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, cùng định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là việc ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư của Thành phố. Hệ thống cho phép nhà đầu tư tiếp cận trực quan thông tin quy hoạch, hình ảnh 3D, dữ liệu dự án trên nền bản đồ số và không gian thực tế ảo 360 độ bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Nhà đầu tư có thể tương tác trực tiếp với các dự án như đang khảo sát tại thực địa; đồng thời được hỗ trợ bởi hệ thống "chatbox" thông minh cung cấp thông tin, giải đáp câu hỏi mọi lúc, mọi nơi. Bên cạnh đó, Hội nghị còn bố trí khu vực trưng bày sa bàn, pano, bản đồ giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm; giới thiệu các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và các công nghệ mới đang được Hà Nội triển khai.

Tại Hội nghị, Thành phố dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhiều dự án trên địa bàn; đồng thời ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Theo yêu cầu đặt ra, toàn bộ nội dung Hội nghị phải bám sát định hướng hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng hợp tác đầu tư nước ngoài theo Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị; bảo đảm thu hút đầu tư có chọn lọc, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội...

Trần Hoàng
#Hệ thống quản lý quy hoạch 3D #Chương trình xúc tiến đầu tư 2026 #Quy hoạch tổng thể Hà Nội 100 năm #Công nghệ số hóa và thực tế ảo #Hợp tác đầu tư và phát triển bền vững #Quy hoạch thủ đô 100 năm #Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

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