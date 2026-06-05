Bộ GD&ĐT bổ nhiệm nhiều giám đốc, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng trực thuộc

TPO - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã kí các quyết định bổ nhiệm nhiều lãnh đạo đại học theo chỉ đạo nhất thể hóa của Nghị quyết 71.

Ban hành 153 quyết định nhân sự

Hôm nay, 5/6, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về công tác cán bộ tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Theo báo cáo của Vụ Tổ chức Cán bộ, tính đến thời điểm hiện tại trong tổng số 54 cơ sở giáo dục trực thuộc, 51 cơ sở hoàn thành việc kiện toàn người đứng đầu, đạt gần 95% kế hoạch đề ra.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trao quyết định bổ nhiệm cho các trường đại học. Ảnh: Đình Tuệ

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành 153 quyết định về công tác cán bộ, gồm 51 quyết định đối với người đứng đầu và 102 quyết định đối với cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục.

Trong đó, Bộ bổ nhiệm PGS. Bùi Đức Thọ, giữ chức vụ Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân. Trước đó, PGS. Bùi Đức Thọ là Chủ tịch Hội đồng đại học, Bí thư Đảng ủy ĐH Kinh tế Quốc dân.

GS.TS Lê Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đó, GS. Lê Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội đồng đại học, Bí thư Đảng ủy, Đại học Bách khoa Hà Nội.

PGS. Nguyễn Văn Hùng được tái bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận tải. Trong khi PGS. Nguyễn Văn Chương, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Giao thông Vận tải, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận tải.

Bộ GD&ĐT cũng tái bổ nhiệm PGS. Phạm Thu Hương giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương; bổ nhiệm PGS. Nguyễn Đức Sơn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; bổ nhiệm PGS. Nguyễn Quang Huy giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2…

Bộ cũng bổ nhiệm giám đốc, hiệu trưởng các trường khác như ĐH Kinh tế TPHCM, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, Trường ĐH Luật TPHCM…

Hội nghị được tổ chức sau khi Bộ GD&ĐT hoàn thành cơ bản việc kiện toàn tổ chức lãnh đạo tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định có liên quan.

Theo Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và các văn bản liên quan, việc kiện toàn, bổ nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải hoàn thành trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ khi hội đồng trường kết thúc hoạt động (kể từ ngày 01/01/2026).

Một trong các nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại Nghị quyết 71 là yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của tổ chức đảng, nhất là vai trò người đứng đầu cấp ủy trong các cơ sở giáo dục; thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục; không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập, trừ các trường công lập có thỏa thuận quốc tế.

Bộ đã ban hành các văn bản hướng dẫn gửi các bộ, ngành, địa phương về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự và các nội dung liên quan nhằm bảo đảm triển khai quy trình kiện toàn bí thư cấp ủy thống nhất, đồng bộ; đồng thời chủ động phối hợp, trao đổi tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đến nay, công tác kiện toàn bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục của các bộ, ngành, địa phương cơ bản được triển khai đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ GD&ĐT, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã triển khai kiện toàn nhân sự tại 54 cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc diện thực hiện theo Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Không thể phát triển bằng tư duy cũ, cách làm cũ

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định, trọng tâm của công tác kiện toàn lần này là thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 71. Bộ trưởng chỉ rõ, đây là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng, bảo đảm sự thống nhất giữa công tác xây dựng Đảng với công tác quản trị, điều hành chuyên môn.

Bộ trưởng đặc biệt lưu ý, việc kiện toàn tổ chức và cán bộ mới chỉ là điểm khởi đầu. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để chuyển hóa sự thay đổi về tổ chức thành sự thay đổi về chất lượng quản trị, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Để đáp ứng kì vọng trong giai đoạn phát triển mới, Bộ trưởng đề nghị các cán bộ vừa được bổ nhiệm tập trung thực hiện tốt 3 yêu cầu cốt lõi:

Người đứng đầu phải là hạt nhân quy tụ, xây dựng tập thể đồng lòng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo dựng niềm tin và khơi dậy khát vọng cống hiến của đội ngũ.

Giáo dục không thể phát triển bằng tư duy cũ và cách làm cũ. Các trường cần chủ động đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và tăng cường hợp tác doanh nghiệp. Các trường trực thuộc Bộ phải đi đầu, trở thành mô hình tiêu biểu về quản trị và chất lượng.

Mọi mô hình đổi mới phải được đo lường bằng kết quả cụ thể: chất lượng đào tạo nâng lên, cơ hội việc làm của người học được cải thiện, có nhiều công trình khoa học giá trị. Hiệu quả thực chất chính là thước đo năng lực lãnh đạo và quản trị.