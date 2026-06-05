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Lộ diện điểm của thủ khoa thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Anh Nhàn

TPO - Thí sinh có điểm cao nhất trong Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026 đạt 1.139/1.200 điểm.

ĐH Quốc gia TPHCM vừa công bố kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026.

Trong hơn 170.000 thí sinh dự thi đợt 2, có khoảng 35% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 58% đạt dưới 700 điểm và 78% đạt dưới 800 điểm. Số thí sinh đạt từ 900 điểm trở lên chỉ chiếm khoảng 8%.

ĐH Quốc gia TPHCM đánh giá phổ điểm được phân bố hợp lý, có sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực và phù hợp với mục tiêu sử dụng kết quả thi trong tuyển sinh đại học.

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Thí sinh dự thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM

Bên cạnh các câu hỏi ở mức trung bình, đề thi vẫn duy trì tỷ lệ hợp lý các câu hỏi khó và rất khó nhằm mở rộng dải đo năng lực, tăng khả năng phân hóa phục vụ công tác tuyển sinh.

Điểm thấp nhất của đợt thi năm nay là 53 điểm, trong khi thí sinh đạt điểm cao nhất ghi nhận mức 1.139/1.200 điểm.

Theo Ban tổ chức kỳ thi, phổ điểm của hai đợt thi năm 2026 có hình dạng tương đối tương đồng. Tuy nhiên, phổ điểm đợt 2 có xu hướng “lệch trái” nhẹ và độ phân tán rộng hơn so với đợt 1. Nguyên nhân chủ yếu được cho là xuất phát từ sự đa dạng về năng lực của hơn 170.000 thí sinh tham gia kỳ thi.

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Phổ điểm thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia TPHCM

Trong số này, gần 110.000 thí sinh dự thi cả hai đợt và ghi nhận kết quả cải thiện rõ rệt. Điểm trung bình của nhóm này tăng từ 696,3 điểm ở đợt 1 lên 713,7 điểm ở đợt 2. Ngược lại, hơn 60.000 thí sinh chỉ tham gia đợt 2 có mức điểm thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung, khiến phổ điểm toàn phần của đợt thi này có xu hướng “lệch trái” so với đợt 1.

Điểm trung bình của đợt 2 đạt 670,9 điểm, thấp hơn mức 682,0 điểm của đợt 1. Đồng thời, độ rộng phân bố điểm ở đợt 2 cũng lớn hơn, cho thấy đề thi tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc đánh giá và phân loại thí sinh ở nhiều mức năng lực khác nhau.

Kết quả thi đợt một dự kiến được công bố vào ngày 6/6 thông qua tài khoản đăng ký dự thi của thí sinh.

Theo thống kê của ĐH Quốc gia TPHCM, có 107 trường đại học và 10 trường cao đẳng đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển trong năm 2026. Tuy nhiên, phương thức quy đổi và sử dụng điểm thi sẽ phụ thuộc vào đề án tuyển sinh riêng của từng trường.

Nhiều đơn vị kết hợp điểm đánh giá năng lực với học bạ hoặc các tiêu chí khác, trong khi một số trường sử dụng độc lập kết quả kỳ thi để xét tuyển.

Anh Nhàn
#Kết quả thi đánh giá năng lực #Phân bố điểm và xu hướng thi #Thí sinh và điểm số cao nhất #Tuyển sinh đại học bằng kết quả thi #Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM

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