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Giáo dục

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Cục Nhà giáo vào cuộc vụ hàng chục nhân viên y tế học đường Đắk Lắk 'kêu cứu'

Huỳnh Thủy

TPO - Sau vụ "kêu cứu" của hàng chục nhân viên y tế học đường Đắk Lắk, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đã có hướng dẫn làm rõ tiêu chuẩn trình độ đối với vị trí này.

Ngày 5/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk cho biết, đã nhận được văn bản của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) hướng dẫn về tiêu chuẩn trình độ đào tạo đối với nhân viên y tế trường học.

Theo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, đối với vị trí việc làm nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục, việc xác định tiêu chuẩn trình độ đào tạo được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2024/TT-BNV ngày 28/6/2024 của Bộ Nội vụ về vị trí việc làm.

Theo đó, nhân viên y tế trường học phải có trình độ chuyên môn y tế từ trung cấp trở lên. Đồng thời, việc bố trí và thực hiện nhiệm vụ còn phải tuân thủ các quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT về công tác y tế trường học.

Căn cứ các quy định hiện hành, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đề nghị Sở GD&ĐT Đắk Lắk chỉ đạo các cơ sở giáo dục xác định tiêu chuẩn trình độ đào tạo đối với vị trí việc làm y tế trường học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu thực tế và chức danh nghề nghiệp được bố trí theo quy định của pháp luật.

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Nhân viên y tế học đường tại phường Buôn Ma Thuột "kêu cứu" vì vướng tiêu chuẩn viên chức.

Trước đó, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã có văn bản gửi Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đề nghị hướng dẫn về tiêu chuẩn, trình độ đào tạo đối với nhân viên y tế học đường trong quá trình thực hiện tiếp nhận viên chức.

Việc xin ý kiến xuất phát từ phản ánh của hàng chục nhân viên y tế học đường tại phường Buôn Ma Thuột khi không có tên trong danh sách đề nghị tiếp nhận vào viên chức. Theo UBND phường Buôn Ma Thuột, việc rà soát được thực hiện trên cơ sở Thông tư số 41/2025/TT-BYT ngày 3/11/2025 của Bộ Y tế quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sĩ. Trong đó, chức danh y sĩ hạng IV phải có trình độ từ cao đẳng trở lên.

Tuy nhiên, phần lớn nhân viên y tế học đường hiện có trình độ trung cấp y sĩ, trung cấp dược, trung cấp điều dưỡng; một số có bằng cao đẳng điều dưỡng hoặc đại học y tế công cộng. Vì vậy, nhiều trường hợp được xác định chưa đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm theo Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 6/5/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk và quy định tại Thông tư số 41/2025/TT-BYT.

Như Báo Tiền Phong đã phản ánh, hàng chục nhân viên y tế học đường tại phường Buôn Ma Thuột đã gửi đơn kiến nghị vì không được đưa vào danh sách đề nghị tiếp nhận viên chức, mặc dù nhiều người đã làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các trường học hơn 10 năm. Đáng chú ý, theo phản ánh của các nhân viên, tại một số phường khác trên địa bàn (thuộc TP. Buôn Ma Thuột trước đây), những người có trình độ tương đương vẫn được đưa vào danh sách đề xuất tiếp nhận.

Các nhân viên y tế học đường cho biết, tại thời điểm được tuyển dụng, họ đáp ứng đầy đủ điều kiện theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT. Tuy nhiên, khi thực hiện việc tiếp nhận vào viên chức, cơ quan chức năng lại áp dụng Thông tư số 41/2025/TT-BYT mới ban hành, khiến nhiều người không đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn. Nhiều trường hợp hiện đang theo học để nâng chuẩn theo quy định mới và mong muốn được tạo điều kiện tiếp nhận nhằm ổn định công việc sau nhiều năm gắn bó với ngành giáo dục.

Huỳnh Thủy
#Nhân viên y tế #giáo dục #Đắk Lắk #bằng cấp #tiêu chuẩn trình độ #viên chức #y tế #trường học

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