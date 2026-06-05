Thí sinh đăng ký dự thi Vòng Chung kết Quốc tế AIMO

TPO - Những hí sinh đạt Huy chương Đồng trở lên tại Vòng Chung kết Quốc gia AIMO năm học 2025-2026 có thể dự thi Vòng Chung kết Quốc tế diễn ra ngày 2/8 tới tại Việt Nam.

Ban Tổ chức cho biết, căn cứ kết quả Vòng Chung kết Quốc gia và quy định của AIMO quốc tế, các thí sinh đạt Huy chương Đồng trở lên đủ điều kiện đăng ký tham gia đội tuyển AIMO Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026, được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam.

Vòng Chung kết Quốc tế năm nay diễn ra ngày 2/8, tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai, Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, Hà Nội.

Phòng thi được bố trí tại tòa nhà S và tòa nhà N của Trường Ngôi Sao Hoàng Mai. Sơ đồ chi tiết, phòng thi, số báo danh và hướng dẫn di chuyển sẽ được Ban Tổ chức cập nhật tới thí sinh trước ngày thi.

Thí sinh dự Vòng Chung kết Quốc gia AIMO năm nay.

Lễ trao giải Chung kết Quốc tế AIMO 2026 diễn ra ngày 4/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Đối tượng và thời gian đăng ký

Theo Ban tổ chức, những thí sinh đạt Huy chương Đồng trở lên tại Vòng Chung kết Quốc gia AIMO năm học 2025-2026 có thể đăng ký dự thi.

Phụ huynh, người giám hộ hợp pháp của thí sinh đồng ý với các điều kiện đăng ký, điều kiện tham dự, quy định về lệ phí và các nội dung liên quan do Ban Tổ chức AIMO Việt Nam và AIMO quốc tế công bố.

Thời hạn đăng ký trước ngày 21/6 tại website:

https://aimo.tienphong.vn/

https://ckqt.aimo.edu.vn/

Khi đăng ký, phụ huynh cần kiểm tra kỹ thông tin của thí sinh, bao gồm họ tên, ngày sinh, khối lớp, trường, tỉnh thành, thông tin liên hệ của phụ huynh và các nội dung khác theo yêu cầu trên hệ thống.

Việc đăng ký chỉ được ghi nhận khi phụ huynh hoàn tất đầy đủ thông tin, xác nhận đồng ý với điều kiện tham dự và hoàn tất thanh toán lệ phí theo quy định.

Theo thông tin từ AIMO quốc tế, các khoản phí, lệ phí áp dụng đối với thí sinh và phụ huynh tham dự Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026 gồm:

Lệ phí dự thi và tham dự Lễ trao giải: 220 USD/thí sinh.

Tài khoản ôn luyện và thi thử (tùy chọn): 30 USD/thí sinh.

Lệ phí phụ huynh tham dự Lễ trao giải (tùy chọn): 120 USD/người.

Các khoản phí trên do AIMO quốc tế quy định bằng USD. Tuy nhiên, Ban Tổ chức AIMO Việt Nam chỉ tiếp nhận thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng.

Phụ huynh, người giám hộ khi thanh toán chuyển khoản bắt buộc quy đổi số tiền từ USD sang Việt Nam đồng. Tỷ giá quy đổi được tính theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng BIDV tại thời điểm phụ huynh thực hiện chuyển khoản.

Ban Tổ chức AIMO Việt Nam không tiếp nhận thanh toán bằng USD hoặc ngoại tệ khác. Phụ huynh cần chuyển khoản đúng số tiền đã quy đổi, đúng nội dung chuyển khoản và đúng tài khoản do Ban Tổ chức công bố trên hệ thống đăng ký.

Nội dung chuyển khoản đề nghị ghi theo cú pháp: Họ tên thí sinh - Số điện thoại đăng ký - Số Căn cước công dân/Mã định danh của thí sinh

Trường hợp phụ huynh chuyển sai nội dung, sai số tiền, sai tài khoản hoặc thiếu thông tin đối chiếu, việc xác nhận đăng ký có thể bị chậm cho đến khi Ban Tổ chức hoàn tất kiểm tra, đối soát.

Thí sinh cần chuẩn bị gì?

Để chuẩn bị đăng ký vòng thi quan trọng, thí sinh cần chuẩn bị các giấy tờ, thông tin gồm: Phiếu xác nhận đăng ký hoặc phiếu dự thi do hệ thống cấp; Giấy tờ tùy thân để đối chiếu khi cần, như CCCD, thẻ học sinh, giấy xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ hợp lệ khác; Các biểu mẫu, giấy xác nhận, thông tin bổ sung theo yêu cầu của AIMO quốc tế, nếu có.

Đối với các yêu cầu hồ sơ chi tiết từ AIMO quốc tế, Ban Tổ chức AIMO Việt Nam sẽ có hướng dẫn cụ thể để phù hợp với thí sinh Việt Nam.

Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026 là chương trình do AIMO quốc tế tổ chức và quyết định các nội dung chuyên môn, quy chế thi, lịch thi, chương trình hoạt động, lễ trao giải, lệ phí, điều kiện tham dự và các điều chỉnh phát sinh nếu có.

Ban Tổ chức AIMO Việt Nam là đơn vị tiếp nhận đăng ký, tổng hợp danh sách thí sinh Việt Nam, hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ phụ huynh, thí sinh và phối hợp với AIMO quốc tế trong quá trình triển khai.

Các thông tin về thời gian, địa điểm, chương trình, sơ đồ phòng thi, số báo danh, lịch trao giải và các hướng dẫn chi tiết sẽ được cập nhật trên website chính thức và các kênh thông tin của Ban Tổ chức.

Trong trường hợp AIMO quốc tế có điều chỉnh về lịch trình, địa điểm, chương trình, lệ phí, quy chế hoặc các nội dung liên quan, Ban Tổ chức AIMO Việt Nam sẽ thông báo tới phụ huynh, thí sinh trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được thông tin chính thức.

Phụ huynh, thí sinh không nên tự đặt các dịch vụ phát sinh hoặc cam kết chi phí với bên thứ ba khi chưa có thông báo chính thức cuối cùng từ Ban Tổ chức.