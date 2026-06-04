Chuẩn bị sớm nền tảng sống và tương lai cho con

Theo dự báo, từ nay đến năm 2030, TP.HCM sẽ cần bổ sung từ 800.000 đến hơn 1 triệu lao động mới, trong đó khoảng 70% nhu cầu tập trung ở các lĩnh vực dịch vụ, công nghệ cao, tài chính và logistics. Cơ hội rộng mở đang kéo ngày càng nhiều người trẻ từ khắp cả nước về phương Nam lập nghiệp. Đón đầu xu hướng này, không ít phụ huynh miền Bắc đã chọn một cách đồng hành đặc biệt: chuẩn bị sẵn nền tảng sống cho con từ rất sớm.

Chuẩn bị sớm nền tảng sống và tương lai cho con

“Nhiều hôm gọi video cho con sau giờ làm mà tôi thắt cả lòng. Đất Sài Gòn nhiều cơ hội thật nhưng cũng đi kèm những áp lực rất lớn. Điều bố mẹ mong nhất vẫn là con có một cuộc sống chất lượng và tinh thần thoải mái”, bà Thanh Thuý (57 tuổi, Hà Nội) chia sẻ về cô con gái 24 tuổi đang lập nghiệp tại TP.HCM.

Câu chuyện của bà Thúy cũng là tâm trạng chung của nhiều gia đình có con rời quê hương vào Nam lập nghiệp. Sau những thành công ban đầu của con, điều khiến các bậc phụ huynh trăn trở không chỉ là công việc hay thu nhập, mà còn là chất lượng sống của con trong một đô thị đông đúc và nhiều áp lực.

Từ những nỗi lo ấy, một xu hướng mới đang hình thành. Thay vì chờ con ổn định rồi mới tính chuyện nhà cửa, nhiều phụ huynh chủ động tìm mua nhà tại TP.HCM từ sớm như một cách chuẩn bị cho tương lai dài hạn. Thậm chí, có gia đình còn sẵn sàng chuyển vào Nam để có nhiều thời gian hơn bên con, tiếp sức thêm cho ước mơ vươn xa của thế hệ kế cận.

Vừa trở về sau chuyến bay vào TP.HCM để tìm nhà cho con gái mới tốt nghiệp Đại học Công nghiệp TP.HCM , bà Hải Yến (Nghệ An) cho biết quan điểm lựa chọn nơi ở cho thế hệ trẻ hiện nay đã khác trước rất nhiều. Một ngôi nhà đóng kín giữa bốn bức tường bê tông trong nội đô đã không còn là bệ phóng phát triển cho thế hệ mới.

“Những dự định tương lai của giới trẻ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được nhúng vào một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, nơi không gian xanh, trường học, bệnh viện quốc tế, hạ tầng giao thông thuận tiện và một cộng đồng cư dân văn minh cùng vận hành đồng điệu”, bà Yến chia sẻ.

Bà Hải Yến (Nghệ An) tin rằng những không gian sống ngột ngạt, quá tải khó có thể là bệ phóng phát triển cho người trẻ

Sau nhiều lần khảo sát, bà Yến cho biết đang quan tâm đến hai tọa độ mới phát triển của TP.HCM là Hóc Môn và Cần Giờ. Theo góc nhìn của bà, hai khu vực này đều sở hữu quy hoạch đồng bộ với các siêu đô thị đầy đủ tiện ích, không khí trong lành. Đi cùng là khả năng kết nối thuận tiện với vùng lõi bằng hệ thống metro đang được triển khai, giúp người trẻ dễ dàng nắm giữ cơ hội và phát triển sự nghiệp ở trung tâm.

Các siêu đô thị quy hoạch đồng bộ là lựa chọn đầu bảng

Xu hướng của các gia đình miền Bắc hoàn toàn đồng điệu với những chuyển động của nền kinh tế. Dự báo đến năm 2030, TP.HCM cần bổ sung hơn 1 triệu lao động chất lượng cao, với 70% nhu cầu đổ dồn vào các ngành mũi nhọn, như tài chính, công nghệ, logistics...

Triệu cơ hội nghề nghiệp mở ra cũng đồng nghĩa với một cuộc “đại di cư” của giới tri thức trẻ về phương Nam. Song hành là triệu nhu cầu về ở nhà chất lượng, vừa đáp ứng tiêu chuẩn sống mới của người trẻ, vừa thỏa mãn thang đo giá trị ngày càng cao của các gia đình thành đạt.

Thay vì hướng tới những khu vực trung tâm ngày càng quá tải, nhiều gia đình đang chuyển hướng sang các siêu đô thị quy hoạch đồng bộ tại những cực tăng trưởng mới của TP.HCM như Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ hay Vinhomes Sài Gòn Park tại Hóc Môn.

Bên cạnh môi trường sống xanh và hệ tiện ích đầy đủ, các siêu đô thị do Vinhomes phát triển còn được định hướng trở thành những trung tâm kinh tế - xã hội mới, thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ, tài chính, tổ chức quốc tế và hệ thống giáo dục chất lượng cao. Đây vừa là cơ hội để người trẻ có thể hòa nhịp vào môi trường làm việc quốc tế hóa, vừa là điểm tựa để họ có thể thăng tiến trong dài hạn.

“Thế hệ mình bắt đầu từ con số 0, bởi thế con đường để đi đến thành công cũng dài hơn và gian nan hơn. Nhiều người ngoài 40 tuổi còn chưa thể ổn định vì chưa có nhà riêng. Bây giờ có điều kiện hơn, tôi muốn rút ngắn con đường ấy cho con”, ông Tiến Anh (51 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Ông Tống Hải, Tổng Giám đốc Gold Group, cho biết đơn vị liên tục đón tiếp những khách hàng miền Bắc có con mới chỉ học lớp 10, lớp 11.

“Điều đáng chú ý là họ không mua nhà để đầu tư ngắn hạn. Họ tìm kiếm những khu đô thị hiện đại, có đầy đủ tiện ích, an ninh tốt và môi trường sống văn minh. Khi con bước vào đại học hoặc bắt đầu sự nghiệp tại TP.HCM, mọi nền tảng đã được chuẩn bị sẵn”, ông Hải cho biết.

Nhà phố giãn xây tại Vinhomes Sài Gòn Park, mức giá chỉ từ 4 tỷ đồng (giá đất và giá trị thương mại) đang thu hút nhiều phụ huynh miền Bắc lựa chọn cho con mình

Theo ông Hải, đây là một sự thay đổi đáng chú ý trong tư duy của các bậc phụ huynh. Họ không chỉ chuẩn bị cho vài năm trước mắt mà đang hoạch định cả hành trình trưởng thành của con.

Đằng sau những quyết định ấy là sự thấu hiểu của những người đã trải qua nhiều năm tích lũy và chiêm nghiệm. Nếu thế hệ cha mẹ từng rời quê hương để tìm kiếm cơ hội phát triển với không nhiều trợ lực bởi gia đình còn khó khăn, thì hôm nay, họ đang âm thầm chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để con bước vào tương lai với tâm thế vững vàng hơn.

Một thế hệ đang sục sôi vào Nam lập nghiệp. Và phía sau họ là một thế hệ khác lặng lẽ “giữ chỗ”, dựng sẵn nền tảng sống để những giấc mơ có thể bay xa hơn.