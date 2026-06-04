Canon F-789SGA và F-570SG: Những người bạn đồng hành của học sinh trong thời đại số

Trong hành trình học tập, một chiếc máy tính khoa học phù hợp không chỉ hỗ trợ giải toán nhanh hơn mà còn giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách hiệu quả và tự tin hơn. Với nhiều năm hiện diện trên thị trường giáo dục, Canon tiếp tục mang đến hai dòng máy tính khoa học dành cho học sinh, sinh viên là Canon F-789SGA và Canon F-570SG, hướng tới nhu cầu học tập ngày càng đa dạng của thế hệ trẻ.

Đáp ứng nhu cầu học tập từ THCS đến đại học

Canon là thương hiệu công nghệ đến từ Nhật Bản, được biết đến rộng rãi trong lĩnh vực thiết bị hình ảnh, văn phòng và các sản phẩm phục vụ giáo dục. Tại Việt Nam, các dòng máy tính khoa học Canon được phân phối chính hãng thông qua hệ thống rộng khắp cả nước, hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên và người học ở nhiều cấp độ khác nhau.

Trong đó, F-789SGA và F-570SG là hai sản phẩm nổi bật, được thiết kế nhằm hỗ trợ các môn học như Toán, Vật lý, Hóa học cũng như nhiều nhu cầu tính toán chuyên sâu hơn.

Canon F-789SGA: Hỗ trợ học tập chuyên sâu

F-789SGA được định vị là dòng máy tính khoa học cao cấp dành cho học sinh THPT, sinh viên và những người cần thực hiện các phép tính phức tạp. Điểm nổi bật của sản phẩm là màn hình hiển thị theo phong cách sách giáo khoa (Textbook Style Display), giúp các biểu thức toán học được thể hiện gần giống cách viết tay thông thường, tạo thuận lợi cho việc theo dõi và kiểm tra kết quả.

Máy được trang bị 605 hàm tính toán cùng nhiều công cụ hỗ trợ như hằng số khoa học tích hợp, chức năng quy đổi đơn vị, tính toán ma trận, vector, giải phương trình nhiều ẩn, tích phân, vi phân, thống kê và xác suất. Đây là những tính năng hữu ích đối với học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, sinh viên khối kỹ thuật hoặc những người thường xuyên làm việc với các phép tính khoa học.

Một điểm đáng chú ý khác là công nghệ xử lý kháng khuẩn trên bề mặt bàn phím. Theo thông tin từ nhà sản xuất, lớp xử lý này giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn trên các phím bấm, góp phần nâng cao yếu tố vệ sinh trong môi trường học đường.

Bên cạnh đó, F-789SGA sử dụng hệ thống nguồn kép gồm năng lượng mặt trời và pin dự phòng, đồng thời tích hợp tính năng tự động tắt nguồn khi không sử dụng nhằm tiết kiệm năng lượng. Một phần vật liệu cấu thành sản phẩm cũng được làm từ nguồn tái chế, thể hiện định hướng phát triển bền vững mà nhiều doanh nghiệp công nghệ đang theo đuổi.

Canon F-570SG: Gọn nhẹ và phù hợp sử dụng hằng ngày

Nếu F-789SGA hướng đến nhu cầu tính toán chuyên sâu thì F-570SG được thiết kế như một lựa chọn thực dụng cho học sinh THCS và THPT. Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, thuận tiện mang theo trong cặp sách mỗi ngày.

Máy sở hữu 488 hàm tính toán, đáp ứng các nội dung học tập phổ biến trong chương trình phổ thông. Các chức năng như tính toán ma trận, vector, tích phân, vi phân, thống kê, lượng giác hay sao chép biểu thức đều được tích hợp sẵn, hỗ trợ người dùng trong quá trình học tập và làm bài kiểm tra.

Tương tự dòng F-789SGA, F-570SG cũng sử dụng nguồn điện kép gồm pin và năng lượng mặt trời, giúp tăng độ bền và khả năng sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau. Nhà sản xuất cho biết hơn 20% lượng nhựa sử dụng trên sản phẩm được làm từ vật liệu tái chế, góp phần giảm tác động đến môi trường.

Lựa chọn phù hợp cho học sinh hiện nay

Theo thông tin từ Canon, cả hai dòng máy đều được phát triển nhằm đáp ứng chương trình học phổ thông hiện hành, đồng thời chú trọng các yếu tố như độ bền, khả năng tiết kiệm năng lượng và tính thân thiện với môi trường.

Đáng chú ý, Canon F-789SGA và Canon F-570SG đều được phép mang vào phòng thi theo quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều này giúp học sinh có thể sử dụng liên tục một thiết bị từ quá trình học tập, ôn luyện đến các kỳ thi quan trọng mà không cần thay đổi hoặc làm quen với một loại máy tính khác.

Đối với học sinh cần một thiết bị có nhiều tính năng phục vụ các môn học nâng cao, F-789SGA là lựa chọn đáng cân nhắc. Trong khi đó, F-570SG phù hợp với nhu cầu học tập thường ngày nhờ thiết kế gọn nhẹ và hệ thống chức năng đáp ứng đầy đủ chương trình THCS, THPT.

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng chú trọng kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề, những công cụ học tập phù hợp có thể trở thành trợ thủ đắc lực, giúp học sinh chủ động hơn trên hành trình chinh phục tri thức.

Bên cạnh việc phát triển các sản phẩm phục vụ học tập, Canon cũng tích cực đồng hành cùng các hoạt động giáo dục và sáng tạo dành cho học sinh. Tháng 5 vừa qua, Canon là nhà đồng hành của Giải Vô địch Robot Olympiad thuộc khuôn khổ Cuộc thi VSAR 2025-2026 diễn ra tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC). Hoạt động này tiếp tục cho thấy định hướng gắn kết của Canon với giáo dục và quá trình trang bị kỹ năng công nghệ cho thế hệ học sinh trong kỷ nguyên số.

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