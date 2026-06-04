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Công an xác minh thông tin trường học ‘cắt tiền thưởng để in giấy khen’

Minh Đức

TPO - Công an phường Đông A (Ninh Bình) đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Trường Tiểu học Lộc Hòa in giấy khen bằng cách khấu trừ vào tiền thưởng của học sinh, gây nhiều tranh luận.

Trước đó, một tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết phản ánh việc một số học sinh tại Trường Tiểu học Lộc Hòa bị trừ 7.500 đồng tiền in giấy khen từ khoản tiền khen thưởng cuối năm. Theo nội dung bài đăng, những học sinh tham gia nhiều cuộc thi có thể bị khấu trừ nhiều lần, dẫn đến băn khoăn về tính hợp lý của việc thu khoản tiền này.

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Trường Tiểu học Lộc Hòa. Ảnh: V.Q.

Nội dung nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và nhiều phụ huynh học sinh. Mặc dù số tiền được phản ánh không lớn, song vụ việc đặt ra những câu hỏi liên quan đến công tác quản lý, sử dụng kinh phí khen thưởng cũng như tính công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính của nhà trường.

Liên quan đến thông tin trên, ngày 3/6, lãnh đạo UBND phường Đông A cho biết qua nắm bắt ban đầu, nội dung lan truyền trên mạng xã hội là chưa chính xác.

Theo lãnh đạo địa phương, hoạt động khen thưởng học sinh cuối năm do Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường và các chi hội phụ huynh phối hợp tổ chức. Trong khi đó, kinh phí phục vụ việc in ấn giấy khen được chi trả từ nguồn ngân sách của nhà trường theo quy định, không lấy từ tiền thưởng của học sinh.

Trao đổi với PV, bà Trần Thị Ngọc Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lộc Hòa khẳng định toàn bộ chi phí in giấy khen cuối năm đều được nhà trường bảo đảm từ nguồn kinh phí được cấp, không thực hiện việc khấu trừ vào tiền khen thưởng của học sinh như thông tin đang lan truyền.

Theo bà Trang, Ban Giám hiệu nhà trường đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng về vụ việc, đồng thời đề nghị Công an phường Đông A xác minh nguồn phát tán thông tin để làm rõ bản chất sự việc và xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Minh Đức
#Xác minh thông tin trường học #Vụ việc in giấy khen sai sự thật #Quản lý tài chính trường học #Lan truyền tin đồn trên mạng #Phản ứng của chính quyền địa phương

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