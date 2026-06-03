Còn 9 xã, phường ở Đắk Lắk 'nợ' giáo viên hơn 14 tỷ đồng

TPO - Sau nhiều năm tồn đọng, 9 xã, phường ở Đắk Lắk vẫn còn nợ hơn 14,4 tỷ đồng tiền dạy thêm giờ của giáo viên nhưng chưa cân đối được nguồn kinh phí để chi trả.

Ngày 3/6, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, sở này đã có văn bản gửi Sở Tài chính về kết quả thẩm định kinh phí chi trả tiền dạy thêm giờ còn nợ giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025.

Qua tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện còn 9 xã, phường chưa chi trả tiền dạy thêm giờ cho giáo viên.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, thực hiện việc rà soát, thẩm định kinh phí chi trả tiền dạy thêm giờ còn nợ giáo viên, đơn vị đã yêu cầu các địa phương tổng hợp nhu cầu kinh phí và gửi hồ sơ liên quan. Đến nay, sở đã nhận được báo cáo và hồ sơ của 33/102 xã, phường có phát sinh nợ tiền thừa giờ giáo viên.

Kết quả rà soát hồ sơ cho thấy, 23 xã, phường đã chủ động cân đối ngân sách địa phương để thanh toán dứt điểm khoản nợ này. Tuy nhiên, 9 xã, phường vẫn chưa đủ nguồn kinh phí để chi trả cho giáo viên với tổng kinh phí hơn 14,4 tỷ đồng. Riêng xã Ea Knốp không được tổng hợp nhu cầu kinh phí do không đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định để thẩm định.

Để bảo đảm quyền lợi chính đáng của đội ngũ nhà giáo, đồng thời giải quyết dứt điểm tình trạng nợ kinh phí dạy thêm giờ kéo dài nhiều năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Tài chính xem xét tham mưu UBND tỉnh quyết định.

Trước đó, Tiền Phong phản ánh, qua thống kê có 38 xã, phường tại Đắk Lắk chưa thanh toán hơn 38,6 tỷ đồng tiền dạy thêm giờ cho hàng nghìn giáo viên trong giai đoạn từ năm học 2020–2021 đến năm học 2024–2025.

Đơn cử như tại phường Buôn Ma Thuột, Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh đang nợ hơn 6.500 tiết dạy thêm, tương đương gần 1,2 tỷ đồng; Trường Tiểu học Võ Thị Sáu nợ gần 3.000 tiết, tương đương 582 triệu đồng.

Theo Sở GD&ĐT, việc chậm chi trả kéo dài do thiếu nguồn kinh phí và thiếu giáo viên khi các trường triển khai dạy học 2 buổi/ngày.