Thi tốt nghiệp THPT 2026: Cảnh báo gian lận công nghệ cao

TP - Kì thi tốt nghiệp THPT là sự kiện quan trọng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của toàn hệ thống chính trị nhằm bảo đảm tính công bằng và nghiêm túc. Các chuyên gia cảnh báo gian lận công nghệ cao cũng như các công tác đảm bảo tổ chức kì thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Kiểm soát công nghệ cao

Ông Vũ Mạnh Tuân, Trưởng phòng 6, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an cho biết, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về kì thi, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch tổng thể, giao nhiệm vụ cho Công an các đơn vị, địa phương.

Lực lượng Công an toàn quốc sẽ được tăng cường tối đa, đi kèm các phương tiện chuyên dụng hiện đại nhằm phục vụ tốt nhất cho các khâu của kì thi.

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra các điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: MOET

Các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã được xây dựng chi tiết tại tất cả các địa điểm thi. Đặc biệt, lực lượng chức năng chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra thiên tai bão lũ để có phương án ứng phó kịp thời.

Bên cạnh đó, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác thi. Quy trình bảo mật cho hội đồng ra đề thi, khâu in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi cũng được siết chặt nhằm ngăn ngừa mọi nguy cơ lộ lọt thông tin.

Theo ông Tuân, sự phát triển của khoa học kĩ thuật mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng đặt ra thách thức lớn cho công tác bảo mật trường thi. Các đơn vị nghiệp vụ như Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) cùng Cục Công nghệ thông tin (A06) đã phối hợp rà soát, kiểm tra an toàn đối với các phần mềm quản lí thi và phần mềm chấm thi, kịp thời khắc phục các tồn tại kĩ thuật.

Theo ông Vũ Mạnh Tuân, các địa phương cần đặc biệt lưu ý hành vi gian lận liên quan đến việc sử dụng thiết bị công nghệ cao, nhất là các ứng dụng AI. Đồng thời, tăng cường đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu, tiêu cực tác động đến kì thi.

Ông Vũ Mạnh Tuân nhấn mạnh yêu cầu Công an các đơn vị phải chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, thu thập thông tin để xử lí triệt để các nguy cơ gây mất an toàn. Trọng tâm là việc rà soát, ngăn chặn các hành vi mua bán, sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử, bao gồm cả các thiết bị ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Lực lượng chức năng cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ các thông tin xấu, sai sự thật trên không gian mạng có thể gây hoang mang dư luận.

Đáng chú ý, Bộ Công an yêu cầu phải quán triệt cho tất cả thí sinh nắm vững quy định về bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi. Việc tự ý đưa đề thi ra ngoài không chỉ vi phạm quy chế thi mà còn có thể bị xử lí hình sự, do đó công tác phòng ngừa từ sớm là vô cùng thiết thực.

Phản ứng nhanh mọi tình huống

Trong các ngày diễn ra kì thi, lực lượng Công an sẽ duy trì các tổ thường trực phản ứng nhanh nhằm kịp thời phát hiện và xử lí các tình huống phức tạp phát sinh. Công tác bám sát địa bàn được thực hiện xuyên suốt trước, trong và sau kì thi để bảo đảm không xảy ra bất kì sự cố đáng tiếc nào.

Đối với ngành Giáo dục, ông Vũ Mạnh Tuân khuyến nghị cần tiếp tục tổng kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các điểm thi, nơi in sao đề thi và địa điểm chấm thi, tuyệt đối không được chủ quan. Hình thức tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh cũng cần được đổi mới để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Về mặt kĩ thuật, Bộ Công an khuyến nghị các địa phương chủ động áp dụng các thiết bị chuyên dụng của ngành để kiểm tra, phát hiện thiết bị gian lận công nghệ cao. Các địa phương lựa chọn phương án này cần tổ chức thực nghiệm kĩ lưỡng, phân bổ thời gian hợp lí nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, tránh gây ùn tắc tại cổng trường hoặc tạo áp lực tâm lí không đáng có cho các em trước giờ làm bài. Những bước đi thử nghiệm này cũng là tiền đề quan trọng giúp ngành giáo dục chuẩn bị cho lộ trình tổ chức thi trên máy tính trong các năm tiếp theo.

Theo ông Vũ Mạnh Tuân, sự phát triển của khoa học kĩ thuật mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng đặt ra thách thức lớn cho công tác bảo mật trường thi. Các đơn vị nghiệp vụ như Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) cùng Cục Công nghệ thông tin (A06) đã phối hợp rà soát, kiểm tra an toàn đối với các phần mềm quản lí thi và phần mềm chấm thi, kịp thời khắc phục các tồn tại kĩ thuật.

Ông Phạm Tiến Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền (Ban Cơ yếu Chính phủ) cho biết, ý thức sâu sắc về tầm quan trọng của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Ban đã chủ động xây dựng các phương án bảo mật, bố trí đầy đủ trang thiết bị cũng như lực lượng tinh nhuệ từ hội đồng ra đề thi đến các hội đồng thi trên toàn quốc.

Ban Cơ yếu Chính phủ đã thiết lập hai hệ thống thông tin chuyên dụng để phục vụ công tác bảo mật đề thi. Song song đó, Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền đã rà soát toàn bộ thiết bị, sản phẩm mật mã, đồng thời tổ chức tập huấn, diễn tập quy trình nghiêm ngặt cho lực lượng cơ yếu toàn quốc.

Cuối tháng 5, hệ thống được kiểm tra, chạy thử nghiệm liên tục với cả phương án chính và dự phòng, bảo đảm thông tin thông suốt trong mọi tình huống, không bị gián đoạn.

Về phân bổ lực lượng, Ban đã triển khai cán bộ cơ yếu cắm chốt tại 36 điểm hội đồng ra đề thi và các tỉnh, thành phố. Năm nay, bên cạnh huyện đảo Phú Quý, Ban Cơ yếu Chính phủ sẵn sàng phương án cho các đặc khu có đông thí sinh như Côn Đảo, Phú Quốc. Việc truyền đề thi tốt nghiệp THPT thẳng đến các tuyến đảo sẽ giúp ngăn chặn mọi rủi ro về thời gian, chi phí và không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết bất lợi.

Ngoài lực lượng trực tiếp, Cục cũng bố trí các tổ giám sát, kĩ thuật viên túc trực 24/7 tại các trung tâm dữ liệu để bảo đảm an ninh mạng ở mức cao nhất. Đến thời điểm này, mọi phương án truyền nhận đề thi đã hoàn tất.