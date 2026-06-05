Thi tốt nghiệp THPT 2026: Lượng thí sinh tăng đột biến

TP - Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có quy mô thí sinh tăng mạnh, khoảng cách vận chuyển đề thi hàng trăm cây số, địa hình phức tạp từ vùng cao biên giới đến hải đảo xa xôi… Vì vậy, ngành giáo dục phải triển khai những kịch bản ứng phó sáng tạo chưa từng có.

Kịch bản vận chuyển đề

Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố sau khi sáp nhập địa giới hành chính. Sự thay đổi mang tính chiến lược này đã đẩy số lượng thí sinh đăng kí dự thi trên một đơn vị hành chính cấp tỉnh tăng mạnh so với giai đoạn trước đây.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: NHƯ Ý

Số liệu thống kê phản ánh rõ nét sức nóng của kì thi năm nay. Điển hình như TPHCM, dự kiến có tới 150.000 thí sinh bước vào phòng thi, ghi nhận mức tăng hơn 50% so với năm 2025. Tại tỉnh Ninh Bình, quy mô thí sinh dự kiến đạt khoảng 50.000 em, tăng gấp 4 lần so với năm ngoái.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM chia sẻ, nếu như ở các kì thi trước, điểm thi xa nhất của toàn thành phố chỉ cách trung tâm khoảng 50 km, thì năm nay, sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, địa bàn xa nhất hiện nay đã cách trung tâm hành chính hơn 200 km. Khoảng cách địa lí tăng gấp bốn lần đòi hỏi một tư duy hậu cần hoàn toàn khác biệt.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, Sở GD&ĐT TPHCM dự kiến thay đổi thời gian vận chuyển đề thi tốt nghiệp THPT tới các điểm thi xa, thực hiện giao nhận trước 1 ngày so với lịch thi chính thức thay vì vận chuyển trong ngày. Riêng đối với đặc khu Côn Đảo, thành phố đã lên sẵn nhiều phương án bàn giao đề thi, trong đó ưu tiên phương án vận chuyển thần tốc bằng đường hàng không nhằm loại bỏ các rủi ro từ sóng gió đường biển.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh đặc thù của tỉnh là quản lí các đặc khu có địa hình sông nước, hải đảo chia cắt phức tạp nên rất cần những phương án di chuyển đề thi thích ứng linh hoạt. Đối với đặc khu Kiên Hải, do số lượng học sinh đăng kí dự thi rất ít, tỉnh quyết định tổ chức phương án đưa toàn bộ các em từ đảo về đất liền từ sớm để lưu trú và tham gia dự thi, nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt và tránh rủi ro trễ giờ thi do thời tiết.

“Mục tiêu cao nhất là tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, chất lượng và không có sai phạm xảy ra”. Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn

Đối với đặc khu Phú Quốc, nơi tập trung hơn 1.400 thí sinh phân bổ tại 3 điểm thi cố định, tỉnh An Giang đã chủ động xây dựng tới 3 phương án bảo đảm đưa đề thi ra đảo an toàn. Bà Nguyễn Thị Minh Thúy nêu các kịch bản: Trong điều kiện thời tiết lí tưởng, đề thi sẽ được niêm phong nghiêm ngặt và vận chuyển bằng tàu cao tốc và phà chuyên dụng dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an. Ngược lại, nếu thời tiết diễn biến xấu, tỉnh sẽ lập tức kích hoạt phương án chuyển đề thi ra Phú Quốc bằng máy bay hàng không dân dụng, cất cánh xuất phát từ sân bay Cần Thơ hoặc sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM). "Chúng tôi đã mua sẵn vé máy bay và chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án, không để bị động trước thiên tai", bà Thúy khẳng định.

Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi cho biết, toàn tỉnh có gần 22.000 thí sinh đăng kí dự thi, được bố trí tại 49 điểm thi với quy mô gần 900 phòng thi chính thức. Điểm thi xa nhất nằm ở huyện miền núi cách trung tâm hành chính của tỉnh lên tới 320 km. Song song với địa hình hiểm trở phía Tây, tỉnh cũng thiết lập lộ trình đặc biệt để vận chuyển đề thi ra huyện đảo Lý Sơn sớm hơn các điểm thi ở đất liền khoảng một ngày, sẵn sàng phương án ứng phó nếu biển động.

Sáng kiến tổ hỗ trợ liên xã

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên địa phương thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thực tế tại Lào Cai cho thấy, có nhiều trường THPT nằm cố định trên địa bàn của một xã, phường cụ thể, nhưng học sinh theo học tại đó lại cư trú rải rác ở nhiều địa phương lân cận có địa hình ngăn cách. Thêm vào đó, Lào Cai là địa phương miền núi có địa bàn rất rộng, số lượng thí sinh dự thi năm nay đông nhất từ trước đến nay. Đáng lo ngại hơn, thời điểm tổ chức kì thi thường trùng khớp với cao điểm mùa mưa bão ở vùng cao, tiềm ẩn nguy cơ lớn về sạt lở đất, lũ quét. Đồng thời, cơ sở vật chất ở một số điểm thi thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới vẫn còn nhiều thiếu thốn, khó khăn.

Trước tình hình đó, tỉnh Lào Cai đã triển khai đồng bộ các giải pháp. UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành giáo dục tập trung cao độ vào công tác ôn tập cho học sinh, tổ chức tập huấn kĩ lưỡng, nghiêm ngặt cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi. Đặc biệt, tất cả cán bộ tham gia coi thi, chấm thi đều phải trải qua vòng kiểm tra sát hạch năng lực chuyên môn, đạt yêu cầu cao mới được bố trí phân công nhiệm vụ cụ thể.

Về phương án an ninh, an toàn và ứng phó sự cố, UBND tỉnh Lào Cai giao trách nhiệm cụ thể mỗi ngành đều phải chủ động xây dựng phương án riêng biệt của đơn vị mình và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về lĩnh vực được phân công.

UBND tỉnh Lào Cai đã thành lập các “Tổ hỗ trợ liên xã”. Tổ hỗ trợ đặc biệt này quy tụ thành viên chủ chốt của các xã lân cận để hỗ trợ trực tiếp, toàn diện cho các điểm thi đóng trên địa bàn. Nhiệm vụ của tổ bao gồm điều động lực lượng tình nguyện, hỗ trợ hậu cần ăn ở cho thí sinh vùng sâu, chủ động xử lí tại chỗ các sự cố thiên tai nhỏ, khắc phục sự cố mất điện hoặc các tình huống khẩn cấp đột xuất phát sinh. Mô hình này đã được địa phương áp dụng thử nghiệm rất thành công trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua.

Đánh giá về bức tranh tổng thể toàn quốc, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bộ trưởng nhận định, năm nay là năm đầu tiên hệ thống giáo dục vận hành thi theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bên cạnh những bỡ ngỡ, khó khăn khách quan ban đầu, mô hình mới này thực tế lại tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi, bởi chính quyền cấp xã là cấp sát sườn nhất, gần gũi với trường học và nắm rõ hoàn cảnh của từng học sinh nhất.

Tuy nhiên, ông Hoàng Minh Sơn cũng lưu ý, không chỉ riêng lực lượng cán bộ trực tiếp coi thi tại phòng thi, mà tất cả lực lượng tham gia phối hợp tổ chức kì thi (bao gồm công an, y tế, điện lực, giao thông…) đều phải được quán triệt và tập huấn nghiệp vụ thật kĩ lưỡng. Mọi nhân sự phải nắm chắc trách nhiệm, phạm vi quyền hạn và quy trình chuẩn xử lí các tình huống phát sinh, nhất là trong bối cảnh có nhiều lực lượng lần đầu tiên tham gia phối hợp theo mô hình tổ chức hành chính mới.

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