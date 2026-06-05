Thư viện chật kín, 2k8 Đà Nẵng ráo riết ôn thi tốt nghiệp THPT

TPO - Một tuần trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, học sinh lớp 12 trên địa bàn TP. Đà Nẵng đang ra sức ôn tập, chuẩn bị để bước vào phòng thi với tâm thế sẵn sàng nhất.

Vài ngày trước kỳ thi là giai đoạn quan trọng để các em học sinh hệ thống lại kiến thức và ổn định tâm lý. Tuy nhiên, trong giai đoạn nước rút, nhiều học sinh vẫn khó tránh khỏi cảm giác hồi hộp, bồn chồn.

“Em thường xuyên lo sợ, lúc ngủ cũng mơ thấy mình đang học bài. Vì vậy, hầu như em dành toàn thời gian rảnh để làm đề, chỉ trừ những lúc ăn uống, ngủ nghỉ”, em Phạm Ngọc Thắng, trường THPT Trần Phú, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng, chia sẻ.

Quán cà phê là nơi học bài lý tưởng của nhiều em học sinh lớp 12. Ảnh: Khánh Đoan

Cùng cảm giác đó, em Võ Xuân Hảo, trường THPT Phan Thành Tài cho biết: “Gần tới ngày thi, em áp lực và có một chút tự ti. Mặc dù em nghĩ mình sẽ hoàn thành bài thi tốt nhưng vẫn cảm thấy lo sợ”. Đây cũng là tâm lý thường thấy của nhiều sĩ tử khi đứng trước kỳ thi quan trọng.

“Như các bạn, em cũng lo lắng, tâm lý chưa quá ổn định nhưng chắc chắn sẽ cố gắng đến cùng, không bỏ cuộc”, em Nguyễn Thảo My, trường THPT Phan Châu Trinh cho hay.

Bạn Nguyễn Thảo My luyện đề tại thư viện. Ảnh: Phương Ly

​Dù tâm lý còn hoang mang, lo lắng nhưng các bạn học sinh vẫn xây dựng kế hoạch ôn thi phù hợp để cân bằng giữa việc học và nghỉ ngơi, tránh nhồi nhét kiến thức quá nhiều trong giai đoạn cận kề ngày thi.

“Em tập trung ôn tập kiến thức, kết hợp giải đề, kiểm tra những lỗ hổng và lấp đầy nhanh nhất có thể thay vì luyện quá nhiều đề”, My nói.

Nhóm bạn ôn tập cùng nhau trước ngày thi quan trọng. Ảnh: Phương Ly

​Tại các thư viện, nhiều nhóm học sinh lớp 12 từ các trường THPT cùng nhau ôn luyện từ sáng đến chiều. Các bạn tranh thủ những ngày thư viện mở cửa để có không gian yên tĩnh học tập, đồng thời giúp đỡ nhau.

“Bạn bè có thể là đối thủ của em trong phòng thi, nhưng bạn bè cũng giúp đỡ em nhiều, chúng em chỉ cho nhau những câu chưa biết”, em Võ Xuân Hảo chia sẻ.

Đôi bạn Xuân Hảo, Tùng Vinh luyện đề tại thư viện Khoa học tổng hợp TP. Đà Nẵng. Ảnh: Khánh Đoan

​Bên cạnh đó, gia đình là nguồn động lực quan trọng, giúp nhiều sĩ tử cố gắng giữ vững phong độ đến chặng cuối. “Bố mẹ không đặt nặng việc em phải đậu trường top, chỉ mong em đậu ngành phù hợp với bản thân”, Hảo kể.

Gửi gắm mong mỏi vào con cái, nhiều phụ huynh đồng hành, thấu hiểu, tránh gây áp lực. Một số bạn chia sẻ đây là khoảng thời gian được yêu thương, lắng nghe nhiều hơn.

“Gần thi, gia đình san sẻ cho em hầu hết việc nhà, em chỉ tập trung cho việc học. Cũng chính vì thế, bố mẹ là động lực lớn nhất để em nỗ lực ôn tập, cố gắng làm bài tốt nhất có thể”, em Lê Tùng Vinh, Trường THPT Thanh Khê, tâm sự.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Đà Nẵng dự kiến có hơn 35.500 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 2.400 em so với năm trước. Trong đó, học sinh lớp 12 chiếm 34.038 em (gồm 31.262 học chương trình THPT và 2.776 học GDTX), cùng 1.500 thí sinh tự do. Kỳ thi được tổ chức tại 99 điểm thi với 1.767 phòng, bao gồm phòng thi chính thức, phòng chờ và phòng dự phòng, đáp ứng yêu cầu tổ chức an toàn, nghiêm túc.

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