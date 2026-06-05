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Giáo dục

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Giao quyền Giám đốc Đại học Huế cho ông Nguyễn Vũ Quốc Huy

Ngọc Văn

TPO - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa quyết định giao quyền Giám đốc Đại học Huế đối với GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, nhằm bảo đảm sự ổn định trong công tác quản lý, điều hành của đại học vùng trọng điểm miền Trung.

Ngày 4/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định giao quyền Giám đốc Đại học Huế đối với GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Theo quyết định, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Đại học Huế kể từ ngày ký cho đến khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyết định chính thức về nhân sự giữ chức vụ Giám đốc Đại học Huế.

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GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược Huế, được giao quyền Giám đốc Đại học Huế.

Trong thời gian được giao quyền, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của Đại học Huế theo quy định hiện hành, bảo đảm sự ổn định trong công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và triển khai chiến lược phát triển của đơn vị. Các chế độ về lương, phụ cấp và quyền lợi khác được thực hiện theo quy định của Nhà nước.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy sinh năm 1969, được phong học hàm Giáo sư năm 2019, chuyên ngành Sản phụ khoa. Trước khi được giao quyền Giám đốc Đại học Huế, ông Huy là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Hiệu trưởng kiêm Trưởng bộ môn Phụ sản Trường Đại học Y - Dược Huế...

Tại cuộc bầu cử đại biểu HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Vũ Quốc Huy trúng cử đại biểu HĐND thành phố.

Ngọc Văn
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