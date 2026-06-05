Tiền Phong Nam triển khai 'Hành trình tiên phong - ươm mầm xanh', đồng hành cùng sinh viên vượt khó

Không chỉ kể lại những câu chuyện về nghị lực sống và hành trình vượt khó của sinh viên, "Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh" còn hướng đến việc lan tỏa những giá trị tích cực về ý chí, tinh thần hiếu học và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Chương trình do Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) thực hiện, hướng đến việc tìm kiếm và đồng hành cùng những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu ý chí vươn lên trên hành trình chinh phục tri thức.

Mỗi tập phát sóng sẽ là những câu chuyện của những sinh viên đang từng ngày nỗ lực vượt qua hoàn cảnh để theo đuổi ước mơ trên giảng đường. Thông qua những thước phim chân thực về cuộc sống, chương trình mong muốn khắc họa hành trình trưởng thành của người trẻ, từ những khó khăn, thử thách trong cuộc sống đến ý chí vươn lên và niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Điểm đặc biệt của "Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh" còn nằm ở phần thử thách đồng hành cùng nhân vật. Các sinh viên sẽ cùng chương trình thực hiện các sản phẩm gia dụng hoặc công trình sáng tạo từ ống nhựa Tiền Phong, qua đó thể hiện khả năng ứng dụng kiến thức, sự sáng tạo và tinh thần không ngừng học hỏi của các bạn trẻ.

Hình ảnh "Ươm Mầm Xanh" được Tiền Phong Nam lựa chọn như một biểu tượng của sự khởi đầu, niềm tin và hy vọng. Như những mầm cây cần được vun trồng để lớn lên và vươn mình mạnh mẽ, những sinh viên nghèo vượt khó cũng cần được tiếp thêm động lực, cơ hội và niềm tin để phát triển năng lực, theo đuổi ước mơ của chính mình.

Chia sẻ về ý nghĩa tên gọi của chương trình, ông Lê Văn Thu, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam cho biết, doanh nghiệp mong muốn tạo ra một chương trình không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất mà còn lan tỏa những câu chuyện giàu giá trị nhân văn.

"Phía sau mỗi hoàn cảnh khó khăn là những ước mơ đang cần được tiếp sức, phía sau mỗi tấm gương vượt khó là những giá trị tích cực cần được lan tỏa. Chúng tôi tin rằng, sinh viên chính là những hạt mầm của tương lai, khi các em được tiếp thêm niềm tin trên hành trình trưởng thành, các em sẽ không chỉ thay đổi cuộc sống của chính mình mà còn trở thành những nhân tố tích cực góp phần kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng.”

Lựa chọn sinh viên là đối tượng đồng hành trọng tâm, chương trình mong muốn ghi nhận và lan tỏa những câu chuyện giàu cảm hứng về tinh thần hiếu học, nghị lực vượt khó. Không chỉ phản ánh những khó khăn mà các em đang đối mặt, mỗi tập phim còn là lời khẳng định rằng hoàn cảnh không phải là rào cản đối với những người trẻ luôn nỗ lực vươn lên để thay đổi cuộc sống bằng học tập và tri thức.

Bên cạnh việc ghi lại hành trình của các nhân vật, chương trình cũng trao tặng những suất học bổng như một sự động viên thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực để các em tiếp tục học tập, phát triển bản thân.

Thông qua những câu chuyện được kể bằng góc nhìn chân thật và đầy cảm xúc, "Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh" được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn cảm hứng tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ đang đứng trước những thử thách trong học tập và cuộc sống. Đồng thời, chương trình cũng hướng đến việc khơi dậy tinh thần sẻ chia và kết nối sự quan tâm của xã hội đối với những sinh viên còn nhiều khó khăn trên hành trình chinh phục tri thức.

Tập đầu tiên của chương trình sẽ phát sóng lúc 19 giờ ngày 10.6.2026 trên kênh YouTube Nhựa Tiền Phong Phía Nam và phát sóng định kỳ vào 19 giờ thứ Tư hằng tuần.