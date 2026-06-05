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Giáo dục

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Chiều nay công bố đáp án chính thức thi vào lớp 10 tại TPHCM

Anh Nhàn

TPO - Chiều nay (5/6), đáp án chính thức đề thi lớp 10 năm 2026 sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM công bố. Đồng thời lãnh đạo Sở cũng thông tin về quy trình chấm thi đã bắt đầu được thực hiện từ sáng cùng ngày.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM vừa cho biết, dự kiến vào chiều nay (5/6), Sở sẽ chính thức công bố đáp án kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TPHCM, công tác làm phách bài thi đã được thực hiện trong hai ngày 3 và 4/6. Từ sáng nay (5/6), giám khảo đã bắt đầu chấm thi chính thức.

Dự kiến chậm nhất đến ngày 9/6, việc chấm thi và đối sánh kết quả sẽ hoàn tất.

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Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại TPHCM.

Về quy trình chấm thi, Sở cho biết, sau khi hoàn tất khâu làm phách, Ban Thư ký Hội đồng chấm thi sẽ bàn giao các túi bài thi cùng phiếu chấm cho trưởng môn chấm thi. Trưởng môn có nhiệm vụ phổ biến quy chế, thảo luận đáp án và hướng dẫn chấm cho các tổ trưởng. Các tổ trưởng tiếp tục triển khai việc chấm hai vòng độc lập, tổ chức chấm chung tối thiểu 10 bài để thống nhất cách đánh giá.

Mỗi bài thi sẽ được hai giám khảo chấm độc lập. Ở vòng chấm thứ nhất, các túi bài thi được phân công ngẫu nhiên, bảo đảm mỗi túi bài được chấm bởi hai tổ khác nhau. Sau khi hoàn tất vòng một, Ban Thư ký thu lại toàn bộ phiếu chấm và tiếp tục phân công ngẫu nhiên cho vòng chấm thứ hai, đồng thời bảo đảm giám khảo không chấm lại bài mình đã chấm trước đó.

Sau hai vòng chấm, các tổ chấm sẽ tiến hành đối chiếu, thống nhất điểm số cho từng bài thi. Điểm từng câu và tổng điểm chỉ được ghi chính thức lên bài thi sau khi hai giám khảo đã đạt được sự thống nhất.

Ngoài ra, công tác chấm kiểm tra cũng được thực hiện đối với ít nhất 5% số bài đã chấm. Các bài được chọn kiểm tra có thể là bài được rút ngẫu nhiên, bài có mức chênh lệch điểm lớn giữa hai giám khảo hoặc những bài đạt điểm quá cao hay quá thấp. Việc lựa chọn do lãnh đạo Ban Chấm thi quyết định và giao cho tổ chấm kiểm tra thực hiện.

Dự kiến sau ngày 12/6, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027.

Năm học 2026-2027, TPHCM tuyển 118.955 chỉ tiêu lớp 10 công lập trên tổng số hơn 151.000 thí sinh dự thi, tương ứng tỉ lệ trúng tuyển khoảng 78%.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 hệ đại trà được tính bằng tổng điểm ba môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ cùng điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải tham dự đầy đủ cả ba môn, không vi phạm quy chế thi và tất cả bài thi đều phải đạt trên 0 điểm.

Anh Nhàn
#Quy trình chấm thi tuyển sinh lớp 10 #Công bố đáp án và điểm thi lớp 10 #Quy trình kiểm tra và thống nhất điểm thi #Chuẩn bị và tổ chức chấm thi tại TPHCM #Sai sót đề thi và phản hồi thí sinh

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