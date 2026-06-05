Thái Nguyên khám sức khỏe miễn phí cho gần 1,8 triệu dân

TPO - Tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến 30/6 có khoảng 50% dân số được khám miễn phí sức khỏe định kỳ, đến 30/10 sẽ hoàn thành việc khám hoặc sàng lọc sức khỏe miễn phí cho 100% dân số toàn tỉnh.

Ngày 4/6, Đoàn công tác của UBND tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra công tác tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn phường Linh Sơn, xã Trại Cau và xã La Hiên.

Theo kế hoạch, năm 2026 tỉnh Thái Nguyên bảo đảm 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần.

Chương trình được triển khai từ tháng 5 đến tháng 10/2026 nhằm phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe Nhân dân và xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe điện tử phục vụ công tác quản lý sức khỏe toàn dân.

Ngành Y tế tổ chức khám sức khỏe lưu động tại khu dân cư, tạo thuận lợi cho người dân.

Tại các cơ sở y tế khám chữa bệnh, đoàn công tác đã kiểm tra quy trình tiếp đón, khám, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và cập nhật dữ liệu lên hồ sơ sức khỏe điện tử; đồng thời nghe báo cáo về tiến độ triển khai chương trình.

Ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn công tác ghi nhận sự chủ động của ngành y tế và các địa phương trong công tác chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị và cơ sở vật chất.

Theo Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất, việc khám sức khỏe cho người dân là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và bệnh lý để quản lý, điều trị kịp thời.

Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất yêu cầu ngành y tế tiếp tục bảo đảm đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, nâng cao chất lượng chuyên môn và tinh thần phục vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật đầy đủ kết quả khám lên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe.

Tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến 30/6 có khoảng 50% số người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. Đến 30/10, tỉnh sẽ hoàn thành 100% khám sức khỏe miễn phí cho người dân.

Được biết, tỉnh Thái Nguyên sau khi sáp nhập có diện tích tự nhiên là 8.375,21 km2,

quy mô dân số là 1.799.489 người.