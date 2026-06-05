Sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nghiên cứu khoa học tăng kỷ lục

TPO - Năm học 2025-2026, sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có tổng số 210 đề tài nghiên cứu khoa học (tăng 30%), 727 sinh viên trực tiếp tham gia (tăng 28,6%). Không chỉ tăng số lượng, mà chất lượng các công trình nghiên cứu được nâng lên rõ rệt, số lượng công bố khoa học tăng gần gấp 3 lần so với năm học trước.

Ngày 5/6, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức triển lãm sản phẩm công nghệ và hội nghị tổng kết, trao giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2025-2026.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thanh Sơn – Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cho biết, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên là một nhiệm vụ trọng tâm thường niên của nhà trường nhằm tạo điều kiện cho người học trau dồi kiến thức chuyên môn, áp dụng lý thuyết vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Từ đó, nâng cao năng lực tư duy sáng tạo độc lập, kỹ năng làm việc nhóm và phương pháp luận khoa học.

Kết quả trong năm học 2025-2026 chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc ở tất cả các chỉ số cốt lõi so với năm học 2024-2025. Tổng số đề tài được giao thực hiện đạt 210 đề tài (tăng gần 30%); số lượng sinh viên trực tiếp tham gia nghiên cứu đạt 727 người (tăng 28,6%).

Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đạt giải thưởng cao trong năm học 2025-2026. ﻿

Đáng chú ý, toàn trường có 194 đề tài được nghiệm thu thành công cấp khoa, viện, đạt tỷ lệ hơn 92%. Không chỉ gia tăng về số lượng, chất lượng các công trình nghiên cứu cũng được nâng lên rõ rệt khi số lượng công bố khoa học đạt 44 bài, tăng gần gấp ba lần so với năm học trước.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của năm học là sự đồng hành của doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên. Đây là năm thứ hai liên tiếp Công ty LG Electronics Việt Nam Hải Phòng tài trợ 180 triệu đồng cho hoạt động nghiên cứu của sinh viên nhà trường. Nguồn kinh phí được sử dụng để hỗ trợ 12 đề tài xuất sắc nhất, tạo điều kiện cho các nhóm nghiên cứu đầu tư linh kiện, thiết bị thực nghiệm, chế tạo mô hình và phát triển các sản phẩm có tính ứng dụng cao.

Bên cạnh đó, việc triển khai quy định hỗ trợ kinh phí công bố khoa học cho sinh viên đã tạo động lực mới cho các nhóm nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm khoa học. Chính sách này góp phần thúc đẩy quá trình chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành các bài báo khoa học đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.

Từ kết quả đánh giá của các hội đồng chuyên môn tại khoa, viện, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tuyển chọn 30 đề tài xuất sắc nhất tham gia báo cáo và xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường năm học 2025-2026, tăng 4 đề tài so với năm học trước.

​Theo đánh giá của nhà trường, các công trình nghiên cứu năm nay không chỉ thể hiện sự sáng tạo, khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn mà còn có tính thực tiễn cao, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực.

Ban Giám hiệu Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trao giải thưởng nhất, nhì, ba cho các nhóm sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học chất lượng cao.

Đặc biệt, trên cơ sở đánh giá toàn diện về tính mới, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng của các đề tài đạt giải cao, Hội đồng cấp trường đã thống nhất lựa chọn 10 công trình xuất sắc nhất để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ tham gia Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học cấp Bộ năm 2026. Con số này tăng gấp đôi so với năm học trước, cho thấy sự tự tin của nhà trường đối với chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Những kết quả đạt được trong năm học 2025-2026 tiếp tục khẳng định nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Sự tăng trưởng đồng thời về quy mô đề tài, số lượng sinh viên tham gia, công bố khoa học và mức độ gắn kết với doanh nghiệp đang tạo nền tảng quan trọng để nhà trường xây dựng môi trường học thuật hiện đại, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.