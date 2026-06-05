Đại học Trà Vinh đồng hành đổi mới sáng tạo và thích ứng với biến đổi khí hậu

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác giữa chính quyền địa phương và đơn vị nghiên cứu, đào tạo của Đại học Trà Vinh, hướng đến mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn theo hướng xanh, bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao khả năng thích ứng với những thách thức trong tương lai.

Tại buổi lễ, đại diện hai bên đã chia sẻ định hướng hợp tác và kỳ vọng về những chương trình phối hợp trong thời gian tới. Đại diện lãnh đạo xã Tân Lược nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sự kết nối giữa địa phương với các cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống người dân.

Đại diện UBND xã Tân Lược và Đại học Trà Vinh ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2031.

Đại diện Đại học Trà Vinh khẳng định cam kết đồng hành cùng địa phương thông qua các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo nâng cao năng lực và hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đại diện doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp với địa phương và nhà trường trong các hoạt động vì cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững tại khu vực.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2031 là cơ sở quan trọng để các bên tăng cường phối hợp, phát huy thế mạnh của từng đơn vị, đồng thời huy động hiệu quả nguồn lực từ chính quyền, nhà trường và doanh nghiệp. Thông qua sự hợp tác này, các bên kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng xã Tân Lược trở thành địa phương phát triển theo hướng xanh, đổi mới sáng tạo, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

PGS.TS Diệp Thanh Tùng, Phó giám đốc Đại học Trà Vinh tham gia trồng bần tại xã Tân Lược.

Cùng ngày, nhân Ngày Môi trường Thế giới 5/6, LOTUS Mekong phối hợp cùng UBND xã Tân Lược triển khai hoạt động trồng 1.000 cây bần ven sông với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thái Vĩnh Bảo, Phó chủ tịch UBND xã Tân Lược cho biết, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, việc bảo vệ môi trường không còn là nhiệm vụ của riêng ngành chức năng mà đã trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội. “Mỗi hành động nhỏ hôm nay như trồng thêm một cây xanh, hạn chế sử dụng túi ni lông, thu gom và xử lý rác thải đúng quy định sẽ góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho môi trường sống của chúng ta trong tương lai”, ông Bảo nhấn mạnh.

Thời gian qua, trung tâm LOTUS Mekong đã triển khai hơn 120 mô hình, dự án và gói tư vấn phát triển sinh kế; hỗ trợ trực tiếp trên 300 hộ dân, trong đó có nhiều mô hình do phụ nữ làm chủ. Đồng thời, Trung tâm đã hỗ trợ phát triển 52 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP và tổ chức 82 khóa tập huấn với hơn 11.000 lượt người tham gia nhằm nâng cao năng lực sản xuất, quản lý, marketing và tiếp cận thị trường.

Sinh viên Đại học Trà Vinh tham gia trồng bần chống sạt lở bờ sông.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động đào tạo, LOTUS Mekong đặc biệt chú trọng triển khai thực địa, đồng hành cùng cộng đồng theo chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, xây dựng thương hiệu đến mở rộng thị trường. Với phương châm “cùng người dân thiết kế giải pháp phù hợp với địa phương”, Trung tâm luôn bám sát hiện trường, kết hợp giữa tư vấn, hướng dẫn, thực hành và điều chỉnh tại chỗ; đồng thời lồng ghép yếu tố giới nhằm tạo điều kiện để phụ nữ dễ dàng tiếp cận kiến thức, kỹ năng và cơ hội phát triển kinh tế.

TS. Đoàn Văn Công, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu và Hỗ trợ Phát triển cộng đồng – Đại học Trà Vinh cho biết, hoạt động không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phục hồi hệ sinh thái ven sông, mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài là tạo nền tảng sinh kế bền vững cho phụ nữ địa phương. Thông qua việc phát triển và khai thác các giá trị từ cây bần – một loài cây bản địa có khả năng chống sạt lở, bảo vệ bờ sông và mang lại giá trị kinh tế từ trái và các sản phẩm chế biến – dự án kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội phát triển kinh tế gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.