Đi kiểm tra xây trường nội trú, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu nóng

TPO - Ngày 5/6, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, cùng đoàn công tác đến kiểm tra tình hình triển khai, tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Cùng đi có ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan trung ương, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Cao Bằng.

Đoàn công tác kiểm tra tình hình triển khai 3 dự án đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp, gồm: Tiểu học và THCS Trường Hà, Tổng Cọt và Trà Lĩnh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Tổng Cọt - Ảnh: GD&TĐ

Theo đó, dự án trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trường Hà được xây dựng tại xóm Cốc Sâu, với diện tích gần 5 ha, tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng. Dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tổng Cọt được xây dựng tại xóm Cọt Nưa, tổng mức đầu tư 190 tỷ đồng. Dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh được xây dựng tại xóm Cốc Cáng, tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng.

Các công trình đều được xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, đồng loạt khởi công từ tháng 1/2026 và dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026 với những hạng mục chính như: phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, khu nội trú giáo viên, học sinh, nhà bếp, nhà ăn, nhà đa năng, thư viện, khu vui chơi, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ dạy học, sinh hoạt và các hạng mục phụ trợ khác.

Theo báo cáo, tiến độ các dự án đang trong được các nhà thầu duy trì đà thi công phần thân các tầng cao, một số hạng mục đã thi công phần hoàn thiện trong nhà. Trong đó trường Trà Lĩnh đạt 59% khối lượng, các trường Trường Hà và Tổng Cọt đạt 20-22% khối lượng.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận sự nỗ lực của tỉnh, các đơn vị chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình triển khai các dự án tại địa bàn vùng núi, điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, khó khăn về nguồn nước và vận chuyển nguyên, vật liệu phục vụ thi công. Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động các phương án khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc, tổ chức thi công khoa học, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh đây là những công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới. Đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, tiến hành giám sát độc lập. Đưa các công trình vào sử dụng trước thềm năm học mới 2026 - 2027, phát huy tối đa công năng sử dụng, không để lãng phí, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh được học tập, sinh hoạt trong môi trường khang trang, hiện đại.

Phó Thủ tướng tặng quà động viên và đề nghị các nhà thầu quyết tâm hoàn thiện dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Việc hoàn thành các trường phổ thông nội trú liên cấp không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới; nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa các vùng miền mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững khu vực biên giới của tỉnh Cao Bằng, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương và đất nước trong giai đoạn mới.