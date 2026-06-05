Khẩn trương hoàn thiện 100 m cuối tuyến đường ven biển nghìn tỷ

TPO - Sau 8 tháng chờ theo dõi lún, đơn vị thi công đang khẩn trương thi công 100 m cuối cùng để hoàn thiện dự án đường ven biển qua địa bàn tỉnh Nghệ An trong tháng 6.

Ngày 5/6, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An (đại diện chủ đầu tư) cho biết đang chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thiện tuyến đường ven biển trong tháng 6.

Có mặt tại cầu Nghi Tân, nằm trên đường ven biển, nối phường Cửa Lò và xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An), đơn vị thi công đã huy động nhiều máy móc, công nhân để dỡ tải, tiếp tục thi công đoạn đường dài khoảng 100 m đầu cầu phía Bắc.

Để đảm bảo an toàn thi công, các phương tiện giao thông bị cấm lưu thông qua đoạn này và được phân luồng theo các tuyến đường giao thông gần đó.

Tuyến đường ven biển qua tỉnh Nghệ An có chiều dài hơn 60 km, được đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng.

100 m đường đầu cầu Nghi Tân được theo dõi lún địa chất trong thời gian 8 tháng.

Kỹ sư Nguyễn Như Tiến (cán bộ kỹ thuật Công ty CP Xây dựng Tân Nam) cho biết đoạn tuyến này được đắp đất gia tải, theo dõi lún từ ngày 28/8/2025. Sau 8 tháng theo dõi lún, đến đầu tháng 5/2026, qua nhiều lần quan trắc, kiểm tra, tư vấn xác định đoạn tuyến đã tắt lún.

“Đơn vị đã huy động máy móc, thiết bị, phương tiện tiến hành dỡ tải và thi công các hạng mục phía trên của đường", kỹ sư Tiến nói và cho biết hiện trên công trường có 3 máy đào, 4 máy lu, nhiều xe vận chuyển và các thiết bị thi công khác. Đơn vị sẽ tập trung nhân lực để sớm hoàn thiện công trình.

Dự án đường ven biển kết nối từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) dài 67,5 km. Toàn tuyến được xây dựng quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt đường rộng 11 m.

Trong đó giai đoạn 1, từ Km 76+00 - Km 83+500 (từ điểm giao quốc lộ 46 đến tỉnh lộ 535, tỉnh Nghệ An), đã được thi công từ tháng 7/2020, hoàn thành và đưa vào sử dụng được 3 năm nay. Giai đoạn 2 dài hơn 60 km với tổng mức đầu tư 4.651 tỷ đồng. Thời gian thi công từ tháng 2/2022-2/2026. Đến đầu năm 2026, dự án cơ bản hoàn thành và cho thông xe.

Hiện đơn vị thi công đã cấm các phương tiện qua lại để tập trung thi công, hoàn thiện mặt đường.