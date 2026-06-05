Tận thấy nhà máy Ethanol Phú Thọ 'đắp chiếu' suốt 17 năm

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Nhà máy Nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ được khởi công tháng 6/2009 tại huyện Tam Nông (nay thuộc xã Vạn Xuân), tỉnh Phú Thọ), do Công ty CP Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 1.317 tỷ đồng, sau nhiều lần điều chỉnh tăng lên hơn 2.400 tỷ đồng, được thiết kế với công suất 100 triệu lít ethanol mỗi năm.

Khi triển khai, dự án được kỳ vọng góp phần thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học quốc gia, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất xăng sinh học E5, xăng E10 và tạo động lực phát triển kinh tế cho khu vực trung du Bắc Bộ.

Tuy nhiên, đến năm 2011, dự án phải dừng thi công khi khối lượng thực hiện đạt khoảng 78%. Từ đó đến nay, nhà máy chưa từng được vận hành thương mại, trở thành một trong những dự án thua lỗ, chậm tiến độ lớn của ngành dầu khí.

Năm 2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến dự án. Nhiều lãnh đạo, cán bộ của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã bị khởi tố, xét xử về các sai phạm trong quá trình triển khai, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước.