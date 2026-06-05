MR.VET và Bite of Wild đồng thời được vinh danh tại Orange Dot Award 2026

Trong khi phần lớn thị trường vẫn cạnh tranh bằng giá bán và độ phủ phân phối, một số thương hiệu thức ăn thú cưng đang tạo khác biệt bằng công nghệ và khoa học dinh dưỡng. Việc MR.VET và Bite of Wild đồng thời được vinh danh tại Orange Dot Award 2026 là một minh chứng cho xu hướng mới đó.

Bob Vetere - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Pet Orange Dot Award

Khi ngành công nghiệp thú cưng toàn cầu ngày càng chuyển dịch từ nhu cầu dinh dưỡng cơ bản sang các giải pháp chăm sóc sức khỏe chuyên biệt, những thương hiệu sở hữu năng lực nghiên cứu, đổi mới công nghệ và thấu hiểu nhu cầu thực tế của vật nuôi đang dần trở thành tâm điểm của thị trường.

Một trong những minh chứng đáng chú ý là MR.VET. Trước đó, theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường Frost & Sullivan, MR.VET được xác nhận là thương hiệu dẫn đầu Đông Nam Á về doanh số thức ăn hạt khô cho mèo trong năm 2025. Mới đây, thương hiệu tiếp tục ghi dấu ấn trên thị trường quốc tế khi được vinh danh tại Orange Dot Award 2026 (Hoa Kỳ) ở hạng mục Biotech Innovation. Đồng thời, Bite of Wild - thương hiệu cùng hệ sinh thái - cũng nhận giải thưởng ở hạng mục Nutrition, đánh dấu sự hiện diện nổi bật của các thương hiệu thực phẩm thú cưng đến từ Đông Nam Á trên sân khấu quốc tế.

Giải thưởng tôn vinh đổi mới trong ngành thú cưng

Được tổ chức tại Hoa Kỳ, Orange Dot Award được xem là một trong những giải thưởng chuyên ngành mới nổi dành cho lĩnh vực thú cưng, tập trung ghi nhận các sản phẩm và giải pháp tạo ra giá trị đột phá về công nghệ, dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe vật nuôi.

Hội đồng đánh giá quy tụ nhiều chuyên gia kỳ cựu trong ngành thú cưng Hoa Kỳ, bao gồm cả cựu Chủ tịch Hiệp hội Sản phẩm Thú cưng Hoa Kỳ (American Pet Products Association - APPA). Giải thưởng tập trung vào các tiêu chí như tính đổi mới, độ an toàn, khả năng ứng dụng thực tiễn và giá trị dinh dưỡng mà sản phẩm mang lại cho thú cưng.

Chăm sóc sức khỏe chính xác thông qua dinh dưỡng

Theo hội đồng chuyên môn của Orange Dot Award, yếu tố giúp MR.VET chiến thắng nằm ở định hướng phát triển “Precision Healthcare” - chăm sóc sức khỏe chính xác thông qua dinh dưỡng.

Sản phẩm được vinh danh là dòng MR.VET T-Series, bao gồm T1 - Chăm sóc tiêu hóa, T2 - Chăm sóc Da & Lông, T3 - Chăm sóc tiết niệu và T4 - Chăm mèo nhà. Thay vì tập trung vào một công thức chung cho mọi nhu cầu, mỗi sản phẩm được thiết kế nhằm hỗ trợ một nhóm vấn đề sức khỏe cụ thể mà người nuôi mèo thường gặp phải.

Dòng sản phẩm Mr. Vet T series đạt giải

Nền tảng công nghệ phía sau T-Series là hệ thống Specialized Freeze-Drying Technology. Khác với phương pháp xử lý nhiệt độ cao có thể làm suy giảm các hợp chất sinh học quan trọng, công nghệ sấy lạnh ở nhiệt độ thấp giúp bảo toàn tốt hơn protein, axit béo và các vi chất dinh dưỡng tự nhiên. Quá trình này được MR.VET gọi là “Bioactive Retention”, duy trì tối đa các hoạt chất dinh dưỡng để hỗ trợ khả năng hấp thu và sử dụng của cơ thể vật nuôi.

Đáng chú ý, những đổi mới này không chỉ được ghi nhận bởi hội đồng chuyên gia quốc tế mà còn được phản ánh qua kết quả kinh doanh thực tế. Theo Frost & Sullivan, MR.VET hiện là thương hiệu dẫn đầu Đông Nam Á về doanh số thức ăn hạt khô cho mèo trong năm 2025, với sự tăng trưởng mạnh mẽ tại nhiều thị trường trọng điểm như Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Philippines.

Triết lý dinh dưỡng từ bản năng tự nhiên của thú cưng

Bên cạnh MR.VET, Orange Dot Award 2026 cũng ghi nhận Bite of Wild ở hạng mục Nutrition nhờ dòng sản phẩm 42 Series.

Ý tưởng phát triển Bite of Wild bắt nguồn từ mong muốn của đồng sáng lập Bùi Minh Đức trong việc xây dựng một chế độ dinh dưỡng tôn trọng bản chất sinh học của loài mèo - một loài động vật ăn thịt bắt buộc. Từ đó, thương hiệu tập trung phát triển các công thức giàu đạm động vật, hạn chế tối đa những thành phần không cần thiết trong khẩu phần ăn của mèo.

Ông Bùi Minh Đức - Đồng sáng lập hai thương hiệu MR.VET và Bite of Wild

Dòng Bite of Wild 42 Series, bao gồm P42, F42 (6 loại cá) và K42 (dành cho mèo con), được phát triển dựa trên triết lý “Ancestral Blueprint” - tái hiện gần hơn chế độ dinh dưỡng tự nhiên của tổ tiên loài mèo trong môi trường hoang dã.

Theo công bố của thương hiệu, dòng sản phẩm này sở hữu nhiều chỉ số nổi bật như:

• 92% nguyên liệu có nguồn gốc động vật.

• Hàm lượng protein thô lên tới 42%.

• Không chứa ngũ cốc và thịt heo.

Những yếu tố này giúp Bite of Wild đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo hướng giàu đạm động vật, đồng thời giảm thiểu một số thành phần thường được xem là không cần thiết trong khẩu phần ăn của mèo.

Dòng sản phẩm Bite of Wild 42 Series đạt giải

Từ đơn thuần cho ăn đến chăm lo sống khỏe mạnh

Sự xuất hiện của MR.VET và Bite of Wild tại Orange Dot Award phản ánh một xu hướng đang ngày càng rõ nét trong ngành công nghiệp thú cưng toàn cầu: Thức ăn cho thú cưng không còn đơn thuần là sản phẩm phục vụ nhu cầu ăn uống, mà đang trở thành một phần trong chiến lược chăm sóc sức khỏe dài hạn.

Nếu MR.VET đại diện cho xu hướng dinh dưỡng chức năng dựa trên nhu cầu sức khỏe cụ thể, thì Bite of Wild lại thể hiện cách tiếp cận dựa trên bản năng sinh học tự nhiên của vật nuôi. Dù theo hướng phát triển khác nhau, cả hai đều cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của nghiên cứu, công nghệ và khoa học dinh dưỡng trong việc định hình tương lai của ngành pet food.

“Việc được ghi nhận bởi cả thị trường và hội đồng chuyên gia quốc tế là động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu, đổi mới sản phẩm và nâng cao tiêu chuẩn dinh dưỡng cho thú cưng tại châu Á” - anh Bùi Minh Đức, đồng sáng lập hai thương hiệu chia sẻ.

Trong bối cảnh người nuôi thú cưng ngày càng quan tâm tới chất lượng sống và sức khỏe lâu dài của vật nuôi, những giải pháp dinh dưỡng được xây dựng trên nền tảng khoa học được kỳ vọng sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng mới của ngành trong những năm tới.