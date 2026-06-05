Đề nghị xác minh cụ thể nguyên nhân xe gặp sự cố, thay vì vội quy kết xăng E10

Ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công - Bộ Công Thương:
Đối với quy chuẩn về nhiên liệu sinh học, từ năm 2022, Bộ Khoa học và công nghệ đã công bố quy chuẩn quốc gia về nhiên liệu sinh. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 19/2026 “Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2022/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”. Trong đó, riêng chỉ tiêu ô-xy trong xăng E10 là 10% và kéo dài đến 31/12/2026. Sau thời điểm này, chỉ số oxi trở về 4%.
Việc duy trì 5% là giải pháp tình thế. Khi triển khai, đẩy nhanh, có lượng xăng khoáng bình thường, có sẵn lượng Oxi (từ 1,3 - 1,7%). Khi phối trộn sẽ không đạt chỉ số oxi dưới 4%.
Sau thời điểm 31/12/2026, có xăng khoáng với chỉ số ô-xybằng 0, để duy trì chỉ tiêu này ở mức 4%.
Ông Đỗ Hoàng Hà - Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn Petrolimex:
Từ ngày 1/8/2025, Petrolimex chủ động phối trộn, kinh doanh thí điểm xăng E10 tại TPHCM, Quảng Ngãi. Sau khi thí điểm, tập đoàn đánh giá của dư luận, người tiêu dùng, kiểm tra kỹ thuật và chuẩn bị thực hiện trên diện rộng thay thế xăng khoáng.
Khi chuyển đổi xăng E10, ngoài bồn chứa như xăng khoáng, cần khoản đầu tư lớn để xây dựng thêm bồn chứa xăng, bồn chứa etathon, nhiên liệu phối trộn. Đến nay, Petrolimex đã chuẩn bị, đầu tư hệ thống bồn chứa cho hơn 2.800 đại lý và hơn 1.400 thương nhân phân phối.
Ngoài cải tạo hệ thống kho chứa, phương tiện vận tải, Petrolimex cần thay đổi quy trình vận tải cồn, cung ứng công nghệ, quy trình quản lý nhiên liệu sinh học. Đến ngày 15/4, Petrolimex đã chuyển đổi từ xăng khoáng sang nhiên liệu sinh học.
Thời gian đầu triển khai, người dân có tâm lý băn khoăn, e dè ban đầu với các nhóm băn khoăn như xe, phương tiện có tương thích nhiên liệu sinh học không (nhất là xe sản xuất nhiều năm và xe tốt, sản xuất mới); tiêu hao nhiên liệu như thế nào, tôi đang chạy xăng khoáng, nhiều người hỏi, bình xăng đang còn có phải rút ra, súc rửa không...
Ông Trần Phú Bình - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội:
Tổng công ty Xăng dầu Quân đội đã đưa 151 cửa hàng trên toàn quốc vào kinh doanh xăng E10 từ giữa tháng 5 doanh nghiệp đã chuẩn bị đầy đủ hạ tầng từ kho bể, nâng cấp cơ sở vật chất đến đầu tư hệ thống pha chế tại ba kho lớn, mỗi kho có công suất pha chế khoảng 1.000 m3/ngày, tổng công suất khoảng 3.000 m3/ngày, cao hơn nhu cầu tiêu thụ hiện tại.
Tất cả các lô hàng đều được lấy mẫu, kiểm tra thường xuyên trước khi đưa ra thị trường nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm. Về nguồn cung ethanol (E100), đây là yếu tố then chốt trong sản xuất xăng sinh học. Nhu cầu ethanol khoảng 4.000 - 6.000 m3 mỗi tháng, trong khi mức sử dụng thực tế khoảng 3.000 m3, nên nguồn cung cơ bản được bảo đảm.
Trong quá trình triển khai, thị trường có ghi nhận một số ý kiến người tiêu dùng liên quan đến chất lượng xăng E10, khả năng tương thích với động cơ và mức tiêu hao nhiên liệu. Những băn khoăn này từng xuất hiện khi triển khai xăng E5 RON92 trước đây. Khi bắt đầu triển khai từ năm 2018, cũng có nhiều lo ngại về chất lượng nhiên liệu, độ bền động cơ và mức tiêu hao, nhưng sau thời gian sử dụng thực tế thì các vấn đề dần được giải tỏa.
Một vấn đề người tiêu dùng thường quan tâm là mức tiêu hao nhiên liệu khi sử dụng xăng E10. Đây cũng là nội dung mà tôi thường trao đổi với bạn bè, đồng nghiệp và cả người lái xe trong quá trình di chuyển. Khi đi taxi, tôi cũng hỏi trực tiếp tài xế về cảm nhận khi sử dụng xăng E10 và nhận được phản hồi rằng có thể có sự thay đổi nhẹ về mức tiêu hao, một số trường hợp cảm nhận tiêu hao tăng lên.
Về mặt kỹ thuật, xăng E10 là loại nhiên liệu được pha trộn khoảng 10% ethanol vào xăng nền. Ethanol có đặc tính năng lượng khác so với xăng truyền thống, nên nếu xét theo lý thuyết thì nhiệt trị của hỗn hợp có thể thấp hơn, từ đó dẫn đến mức tiêu hao nhiên liệu có thể tăng nhẹ.
Đây là phân tích trên cơ sở lý thuyết kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế vận hành, đồng thời mức chênh lệch nếu có là không lớn và cần được đánh giá trong điều kiện sử dụng thực tế của từng phương tiện và từng điều kiện giao thông khác nhau.
Ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công - Bộ Công Thương:
Chương trình nhiên liệu sinh học của Việt Nam đã được triển khai từ năm 2007, khi Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nhiên liệu sinh học. Năm 2012, Thủ tướng ban hành Quyết định 53 quy định lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học, theo đó xăng E5 được thí điểm tại 7 địa phương từ cuối năm 2014 và chính thức thay thế hoàn toàn xăng RON 92 trên toàn quốc từ ngày 1/1/2018.
Xăng E10 cũng nằm trong lộ trình từ năm 2017 nhưng chưa thể triển khai do các yếu tố về nguồn cung và hạ tầng. Việc chuyển sang xăng sinh học xuất phát từ nhiều mục tiêu chiến lược.
Trước hết, việc pha ethanol vào xăng giúp giảm phát thải khí nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, ethanol được sản xuất từ các nguyên liệu tái tạo như sắn, ngô, mía, giúp giảm phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch hữu hạn.
Phát triển nhiên liệu sinh học cũng tạo đầu ra ổn định cho nông sản, thúc đẩy hình thành các vùng nguyên liệu và ngành công nghiệp sản xuất ethanol, qua đó đóng góp cho tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Yếu tố an ninh năng lượng là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy triển khai E10.
Hiện nay, khoảng 70% nhu cầu xăng dầu của Việt Nam vẫn phụ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Trong bối cảnh các xung đột địa chính trị có thể gây đứt gãy chuỗi cung ứng, việc phát triển nhiên liệu sinh học được xem là giải pháp giúp nâng cao tính tự chủ năng lượng và giảm rủi ro cho nền kinh tế.
Theo tính toán, mỗi lít xăng đốt cháy thải ra khoảng 2,3-2,5 kg CO2; nếu thay thế 1 triệu m3 xăng khoáng bằng E10 mỗi năm có thể giúp giảm khoảng 2,5 triệu tấn CO2.
Về lo ngại ảnh hưởng đến động cơ, Bộ Công Thương đã tham khảo ý kiến các hiệp hội sản xuất ô tô, xe máy từ năm 2015. Kinh nghiệm quốc tế và dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy phần lớn phương tiện sản xuất sau năm 2000 đều tương thích với xăng E10, trong khi số xe đời cũ chiếm tỷ lệ nhỏ. Thông tư 50 về kinh doanh xăng E10 có hiệu lực từ ngày 1/5/2026. Petrolimex và PVOIL đã thí điểm phân phối E10 tại Hà Nội, Hải Phòng và TPHCM.
Trong những ngày đầu triển khai, lượng tiêu thụ E10 đạt hơn 141 triệu lít trên tổng số 151 triệu lít xăng bán ra toàn quốc, chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực đáng kể từ người tiêu dùng. Trước các thông tin trên mạng xã hội cho rằng xe gặp sự cố sau khi đổ E10, chúng tôi đề nghị cần xác minh nguyên nhân cụ thể thay vì vội quy kết cho chất lượng nhiên liệu.
Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong:
Việt Nam chính thức triển khai xăng E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/6/2026. Đây là một chủ trương lớn, xuyên suốt của Chính phủ, là dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học, thực hiện mục tiêu chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Những ngày qua, cùng với sự đồng tình và ủng hộ đối với chủ trương phát triển nhiên liệu sạch, Báo Tiền Phong cũng ghi nhận nhiều băn khoăn từ bạn đọc, người tiêu dùng và doanh nghiệp. Người dân đặt câu hỏi liệu E10 có thực sự phù hợp với phương tiện đang sử dụng, có ảnh hưởng đến động cơ hay không, có làm tăng chi phí vận hành hay không?
Doanh nghiệp quan tâm tới nguồn cung ethanol, hạ tầng phối trộn, chi phí chuyển đổi và khả năng phát triển bền vững của thị trường nhiên liệu sinh học trong thời gian tới. Đó đều là những vấn đề chính đáng, cần được trao đổi một cách công khai, minh bạch và trên cơ sở khoa học.
Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm hôm nay với mong muốn tạo ra một diễn đàn đối thoại đa chiều, nơi những vấn đề đang được xã hội quan tâm sẽ được nhìn nhận một cách khách quan, thẳng thắn và đầy đủ.
Thông qua chương trình, chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần làm rõ những căn cứ, mục tiêu và lợi ích của việc triển khai E10; đánh giá thực tiễn thị trường sau những ngày đầu áp dụng; lắng nghe ý kiến từ doanh nghiệp, các hiệp hội, nhà sản xuất phương tiện và các chuyên gia kỹ thuật; đồng thời giải đáp những băn khoăn của người dân để quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, hiệu quả hơn.
Từ ngày 1/6, các loại xăng không chì lưu thông trên thị trường được phối trộn ethanol để trở thành xăng E10. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển nhiên liệu sinh học, giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy tăng trưởng xanh, đa dạng hóa nguồn năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
Sau những ngày đầu triển khai trên toàn quốc, bên cạnh những tín hiệu tích cực từ thị trường, việc sử dụng E10 cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.
Nhiều câu hỏi được đặt ra như: E10 có thực sự phù hợp với hàng chục triệu xe máy, ô tô đang lưu hành hay không? Có cần súc bình xăng, thay thế phụ tùng hay điều chỉnh động cơ khi chuyển đổi? Chất lượng nhiên liệu được kiểm soát như thế nào? Giá bán E10 sẽ được xây dựng ra sao để đủ sức hấp dẫn người tiêu dùng? Nguồn cung ethanol trong nước có đáp ứng được nhu cầu khi E10 được triển khai trên diện rộng?
Không chỉ là câu chuyện của một loại nhiên liệu mới, việc triển khai E10 còn liên quan trực tiếp đến mục tiêu chuyển đổi xanh, giảm phát thải, phát triển thị trường nhiên liệu sinh học, bảo đảm an ninh năng lượng và quyền lợi của hàng chục triệu người tiêu dùng.
Tại tọa đàm, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi về công tác chuẩn bị nguồn cung, hạ tầng phối trộn và phân phối E10; cơ chế giá để tạo động lực cho người dân sử dụng nhiên liệu sinh học; giải pháp bảo đảm chất lượng sản phẩm trong toàn chuỗi cung ứng; khả năng tương thích của E10 với các loại phương tiện đang lưu hành; cũng như cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi phát sinh những phản ánh liên quan đến chất lượng nhiên liệu…
Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm với chủ đề “Xăng E10 bán toàn quốc: Hiểu đúng, dùng đúng, triển khai hiệu quả” vào sáng 5/6, tại Hà Nội.
* Tọa đàm có sự tham gia của các vị khách mời:
- Ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương
- Đại diện các doanh nghiệp đầu mối, phân phối xăng dầu lớn: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty xăng dầu quân đội, Tổng Công ty Dầu Việt Nam, cùng đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam; các hãng xe ô tô; chuyên gia và Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.
* Về phía Báo Tiền Phong:
- Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong
- Ông Trần Công Hùng - Ủy viên Ban Biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn Báo Tiền Phong.