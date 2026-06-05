Đề nghị xác minh cụ thể nguyên nhân xe gặp sự cố, thay vì vội quy kết xăng E10

report Vì sao xăng E10 có thể làm mức tiêu hao nhiên liệu tăng?

Ông Trần Phú Bình - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội:

Tổng công ty Xăng dầu Quân đội đã đưa 151 cửa hàng trên toàn quốc vào kinh doanh xăng E10 từ giữa tháng 5 doanh nghiệp đã chuẩn bị đầy đủ hạ tầng từ kho bể, nâng cấp cơ sở vật chất đến đầu tư hệ thống pha chế tại ba kho lớn, mỗi kho có công suất pha chế khoảng 1.000 m3/ngày, tổng công suất khoảng 3.000 m3/ngày, cao hơn nhu cầu tiêu thụ hiện tại.

Ông Trần Phú Bình - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội.

Tất cả các lô hàng đều được lấy mẫu, kiểm tra thường xuyên trước khi đưa ra thị trường nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm. Về nguồn cung ethanol (E100), đây là yếu tố then chốt trong sản xuất xăng sinh học. Nhu cầu ethanol khoảng 4.000 - 6.000 m3 mỗi tháng, trong khi mức sử dụng thực tế khoảng 3.000 m3, nên nguồn cung cơ bản được bảo đảm.

Trong quá trình triển khai, thị trường có ghi nhận một số ý kiến người tiêu dùng liên quan đến chất lượng xăng E10, khả năng tương thích với động cơ và mức tiêu hao nhiên liệu. Những băn khoăn này từng xuất hiện khi triển khai xăng E5 RON92 trước đây. Khi bắt đầu triển khai từ năm 2018, cũng có nhiều lo ngại về chất lượng nhiên liệu, độ bền động cơ và mức tiêu hao, nhưng sau thời gian sử dụng thực tế thì các vấn đề dần được giải tỏa.

Một vấn đề người tiêu dùng thường quan tâm là mức tiêu hao nhiên liệu khi sử dụng xăng E10. Đây cũng là nội dung mà tôi thường trao đổi với bạn bè, đồng nghiệp và cả người lái xe trong quá trình di chuyển. Khi đi taxi, tôi cũng hỏi trực tiếp tài xế về cảm nhận khi sử dụng xăng E10 và nhận được phản hồi rằng có thể có sự thay đổi nhẹ về mức tiêu hao, một số trường hợp cảm nhận tiêu hao tăng lên.

Lãnh đạo Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội cho biết guồn cung ethanol (E100), đây là yếu tố then chốt trong sản xuất xăng sinh học.

Về mặt kỹ thuật, xăng E10 là loại nhiên liệu được pha trộn khoảng 10% ethanol vào xăng nền. Ethanol có đặc tính năng lượng khác so với xăng truyền thống, nên nếu xét theo lý thuyết thì nhiệt trị của hỗn hợp có thể thấp hơn, từ đó dẫn đến mức tiêu hao nhiên liệu có thể tăng nhẹ.

Đây là phân tích trên cơ sở lý thuyết kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế vận hành, đồng thời mức chênh lệch nếu có là không lớn và cần được đánh giá trong điều kiện sử dụng thực tế của từng phương tiện và từng điều kiện giao thông khác nhau.