Nhiều người chuyển sang xe điện

TPO - Thay vì cân nhắc giữa các loại nhiên liệu, nhiều người dân đã quyết định chuyển hẳn sang xe điện để tiết kiệm chi phí, đón đầu xu hướng giao thông xanh và thích ứng với những thay đổi về chính sách trong tương lai.

Bỏ qua câu chuyện đổ loại xăng nào

Từ giữa tháng 5, khi thông tin xăng sinh học E10 được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1/6 xuất hiện dày đặc, anh Nguyễn Hà Phan - tài xế công nghệ tại Hà Nội, cũng bắt đầu tìm hiểu về loại nhiên liệu mới.

"Tôi đọc khá nhiều bài viết về E10, xem xe của mình có phù hợp không, mức tiêu hao nhiên liệu có thay đổi không, nên đổ loại xăng nào...", anh Phan kể.

Sau nhiều tuần cân nhắc, ngày 29/5, anh quyết định bán chiếc xe máy xăng cũ để chuyển sang xe máy điện. Khi xăng E10 chính thức được phân phối trên toàn quốc từ ngày 1/6, anh không còn phải băn khoăn với loại nhiên liệu mới hay không.

Anh Nguyễn Hà Phan bên chiếc xe điện mới mua của mình. Ảnh: Lộc Liên.

"Nếu đã hướng tới giảm phát thải thì tôi muốn chuyển luôn sang phương tiện xanh hơn. Tôi chọn phương án không cần đổ xăng nữa", anh Phan nói.

Câu chuyện tương tự cũng diễn ra với Nguyễn Thu Trang (21 tuổi, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội). Ngày 2/6, Trang nhận chiếc xe điện. "Bố mẹ quyết định mua xe điện cho em đi học luôn cho tiện và tiết kiệm", Trang nói.

Theo nữ sinh viên, với lịch trình đi học, làm thêm và thực tập mỗi ngày, chi phí sử dụng xe là yếu tố quan trọng. "Tiền điện cho mỗi lần sạc thấp hơn rất nhiều so với tiền xăng trước đây. Em nghĩ đây là lựa chọn hợp lý cho cả hiện tại lẫn vài năm tới", Trang chia sẻ.

Nhiều người cho rằng tiền điện cho mỗi lần sạc xe máy điện thấp hơn rất nhiều so với tiền xăng.

Gia đình anh Hoàng Nam (Hoàn Kiếm) cũng vừa nhận chiếc xe điện mới vào ngày 30/5.

"Ban đầu hai vợ chồng chỉ tìm hiểu E10 vì nghĩ vẫn tiếp tục sử dụng xe xăng như hiện nay. Nhưng khi thấy nhiều thông tin về lộ trình phát triển giao thông xanh của thành phố và cả nước, chúng tôi nhận ra sớm hay muộn cũng sẽ chuyển đổi. Thay vì chuyển từ xăng này sang xăng khác, chúng tôi chọn đi luôn xe điện cho tiện", anh Nam cho biết.

Người mua xe điện tăng mạnh

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hoàng Sơn - Giám đốc điều hành hệ thống ô tô và xe máy điện VinFast Hạ An, Hà Nội - cho biết, lượng khách đến tìm hiểu và mua xe điện của hệ thống đã tăng đáng kể từ tháng 3 năm nay và tiếp tục duy trì đà tăng trong thời điểm hiện tại.

"Nhiều gia đình lựa chọn mua xe điện cho con em trong giai đoạn học sinh, sinh viên tốt nghiệp hoặc chuẩn bị năm học mới. Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ giá từ nhà sản xuất cũng góp phần thúc đẩy khách hàng đưa ra quyết định mua sớm hơn", ông Sơn nói và ngày càng nhiều người xem xe điện là giải pháp thay thế lâu dài cho xe sử dụng động cơ đốt trong.

Nhiều người xem xe điện là giải pháp thay thế lâu dài. Ảnh: NV.

Việc triển khai xăng E10 hay những biến động của giá nhiên liệu hóa thạch giúp người tiêu dùng nhìn rõ hơn xu hướng chuyển đổi sang xe điện.

Khảo sát thực tế tại cửa hàng của ông Sơn cho thấy nhu cầu tìm hiểu xe điện đến từ nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng cho đến tài xế công nghệ và người trung niên.

"Nếu trước đây xe điện chủ yếu thu hút người trẻ thì hiện nay gần như mọi nhóm khách hàng đều quan tâm, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội", ông Sơn cho biết.

Giá bán ngày càng hợp lý, công nghệ liên tục được cải thiện, trải nghiệm vận hành êm ái cùng ý thức bảo vệ môi trường ngày càng cao là những yếu tố quan trọng thúc đẩy làn sóng chuyển đổi.

Sự dịch chuyển của thị trường

Không chỉ xuất hiện trong các câu chuyện của người dân, xu hướng chuyển từ xe xăng sang xe điện còn được phản ánh rõ nét qua diễn biến của thị trường ô tô Việt Nam.

Doanh số bán xe điện thời gian qua tăng trưởng tích cực. Ảnh: Lộc Liên.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), quý I/2026, tổng doanh số bán xe của các thành viên đạt 76.790 xe, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm đáng chú ý là sự tăng trưởng mạnh mẽ của xe điện. Đến hết tháng 5, VinFast bàn giao hơn 56.000 ô tô điện tại Việt Nam. Doanh nghiệp này cũng vừa công bố nhận được gần 12.730 đơn đặt hàng mẫu SUV điện VF 8 thế hệ mới chỉ sau 8 ngày mở cọc.

Theo các chuyên gia, những biến động của giá nhiên liệu hóa thạch thời gian qua cùng việc triển khai E10 đã khiến người dân quan tâm hơn tới bài toán chi phí sử dụng phương tiện trong dài hạn.

Nếu trước đây người dùng thường cân nhắc giữa các loại nhiên liệu hoặc mức tiêu hao xăng dầu, thì hiện nay nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi xa hơn: Liệu có nên tiếp tục sử dụng phương tiện động cơ đốt trong hay chuyển hẳn sang xe điện?