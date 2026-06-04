Bao bì Ngọc Diệp: Khẳng định bản lĩnh Thương hiệu Quốc gia trong kỷ nguyên số và chuyển đổi xanh

Giữa bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghệ và phát triển bền vững, Công ty Cổ phần Ngọc Diệp (thương hiệu Bao bì Ngọc Diệp) nổi lên như một hình mẫu doanh nghiệp Việt năng động, sáng tạo. Sở hữu 4 lần liên tiếp đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Bao bì Ngọc Diệp đang vững bước trên hành trình kiến tạo những giá trị "xanh" cho nền kinh tế.

Sức mạnh lõi từ công nghệ và quy mô sản xuất

Bắt đầu hành trình từ năm 1998, Công ty Cổ phần Ngọc Diệp đã vươn mình trở thành một trong những đơn vị tiên phong, định hình phân khúc sản xuất bao bì carton tại thị trường miền Bắc. Bước ngoặt mang tính chiến lược của doanh nghiệp là việc đầu tư xây dựng nhà máy với quy mô hơn 40.000 m² tại Khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên, đánh dấu sự chuyển đổi ngoạn mục từ sản xuất bán tự động sang mô hình công nghiệp hiện đại, tự động hóa toàn diện.

Đến nay, đây là một trong những nhà máy sản xuất bao bì có quy mô lớn nhất khu vực miền Bắc, mang lại năng lực cung ứng thực tế hàng trăm triệu sản phẩm mỗi năm. Để đáp ứng được những đơn đặt hàng khổng lồ và yêu cầu kỹ thuật khắt khe từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) hay doanh nghiệp FDI, Bao bì Ngọc Diệp đã liên tục "lên đời" công nghệ.

Nhà máy hiện sở hữu hệ thống 3 dây chuyền máy sóng tốc độ cao lên tới 250m/phút, có khả năng sản xuất linh hoạt các loại sóng từ 3 đến 7 lớp với khổ rộng từ 1,8m đến 2,2m. Đặc biệt, bản lĩnh đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp được khẳng định khi mạnh dạn đầu tư công nghệ in cuộn Preprint 8 màu thế hệ mới nhất theo tiêu chuẩn châu Âu. Công nghệ này, kết hợp cùng 04 dàn máy in tấm Flexo, không chỉ tạo ra các thiết kế đồ họa sắc nét, độ bền màu cao mà còn giúp tối ưu hóa thời gian sản xuất cho các ngành hàng tiêu dùng nhanh (F&B) hay thiết bị điện tử công nghệ cao.

Cận cảnh dây chuyền tự động hóa hiện đại và hệ thống máy sóng tốc độ cao 250m/phút bên trong nhà máy Bao bì Ngọc Diệp quy mô 40.000m2.

Bệ phóng từ hệ sinh thái đa ngành Tập đoàn Ngọc Diệp

Không đơn độc trên hành trình phát triển, sự lớn mạnh của Bao bì Ngọc Diệp gắn liền với tiến trình tái cấu trúc và hội nhập sâu rộng vào hệ sinh thái của Tập đoàn Ngọc Diệp (Ngoc Diep Group). Hoạt động song hành cùng các mắt xích cốt lõi khác như Nhôm Dinostar, Cửa Ngocdiepwindow và Nội thất Ngọc Diệp, công ty được thừa hưởng một chuỗi giá trị liên kết công nghiệp bền vững.

Bên cạnh thị trường miền Bắc, Bao bì Ngọc Diệp cũng thể hiện khát vọng vươn xa với chiến lược "Nam tiến" thông qua việc thiết lập chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh. Sự chủ động trong quản trị và sức mạnh tài chính vững vàng đã giúp thương hiệu liên tục thăng hạng trong các bảng xếp hạng uy tín như VNR500 (Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam) và FAST500 (Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam). Sự ghi nhận này là minh chứng rõ nét cho sức chống chịu và khả năng phục hồi của doanh nghiệp trước các biến động của nền kinh tế.

Xung kích vì cộng đồng và cam kết phát triển bền vững

Phát triển kinh tế đi đôi với trách nhiệm xã hội và môi trường (ESG) là kim chỉ nam trong triết lý vận hành của Bao bì Ngọc Diệp. Xác định tiêu dùng xanh là tương lai tất yếu, Doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ toàn bộ nguồn nguyên liệu giấy đầu vào, bảo đảm đạt chứng nhận quốc tế FSC về bảo vệ rừng bền vững. Tại nhà máy, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 được tuân thủ nghiêm ngặt, với hệ thống xử lý nước thải khép kín hoàn toàn và việc ứng dụng mực in gốc nước giúp sản phẩm dễ dàng tự phân hủy sinh học.

Bên cạnh đó, tinh thần xung kích vì cộng đồng của tập thể cán bộ công nhân viên Ngọc Diệp luôn được thắp sáng. Doanh nghiệp không chỉ chăm lo tốt cho đời sống của hàng ngàn người lao động mà còn liên tục ghi dấu ấn trong các hoạt động xã hội như: Ủng hộ 2,5 tỷ đồng vào Quỹ phòng chống dịch COVID-19; đóng góp 400 triệu đồng cho quỹ "Vì người nghèo" TP. Hà Nội; trao tặng hơn 500 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ tại Hà Tĩnh; tài trợ xây dựng công trình Nhà văn hóa khối 20/7 tại Tuần Giáo (Điện Biên) trị giá 1,1 tỷ đồng.

Bao bì Ngọc Diệp được vinh danh trong Top 10 Công ty uy tín ngành bao bì năm 2025 do VNR bình chọn

Sự minh bạch trong kinh doanh và những cống hiến không ngừng nghỉ cho xã hội chính là chìa khóa giúp Công ty Cổ phần Ngọc Diệp xuất sắc được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Bao bì uy tín, đồng thời đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia. Mang trong mình sức trẻ, sự đổi mới và tinh thần dân tộc, Bao bì Ngọc Diệp đang sẵn sàng để vươn tầm, chinh phục chuỗi cung ứng toàn cầu.