Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện hơn 800 phụ tùng ô tô có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Ngày 2/6, Đội QLTT số 1 đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Gia Minh Auto Việt Nam tại trụ sở chính ở khu đô thị mới Đặng Xá, xã Thuận An, TP Hà Nội và địa điểm kinh doanh tại khu đô thị 31HA, xã Gia Lâm, TP Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở kinh doanh đang bày bán nhiều loại phụ tùng, phụ kiện ô tô: bộ má phanh, lọc điều hòa, giảm xóc trước, phớt dầu trục động cơ, lọc dầu động cơ, ống nước làm mát, mặt ca lăng, tấm chắn động cơ, lọc gió điều hòa, lọc gió động cơ... tổng số là 835 sản phẩm. Phía Công ty không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp liên quan tới hàng hóa trên, đồng thời số hàng hóa này có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu P. cùng hình ảnh đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Đoàn Kiểm tra phát hiện Công ty sử dụng dấu hiệu P. và hình ảnh trên 2 bộ biển hiệu có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Qua làm việc, Công ty xác nhận đang quản lý và sử dụng 03 website thương mại điện tử để thực hiện hoạt động kinh doanh phụ tùng, phụ kiện ô tô. Đội QLTT số 1 đã tiến hành tạm giữ 2 bộ biển hiệu để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Quá trình tiến hành rà soát thông tin trên các website và đối chiếu dữ liệu trên Hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử của Công ty như: Không thực hiện thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa vào hoạt động; Công bố không đầy đủ thông tin về chủ sở hữu website, thiếu thông tin về số, ngày cấp và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Công bố không đầy đủ thông tin về hàng hóa theo quy định, không thể hiện đầy đủ thông tin về tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đối với hàng hóa; Không xây dựng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng; Không xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn, an ninh trong việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng; Cung cấp thông tin về hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường internet.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Gia Minh Auto Việt Nam.

Đội QLTT số 1 đang phối hợp với chủ thể quyền đối với nhãn hiệu P. và hình để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xác minh các dấu hiệu vi phạm liên quan đến hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường thương mại điện tử và tại địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Thông qua công tác kiểm tra, lực lượng QLTT tiếp tục khẳng định quyết tâm đấu tranh đối với các hành vi kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi lợi dụng môi trường thương mại điện tử để thực hiện hoạt động kinh doanh không đúng quy định. Việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và phối hợp với các chủ thể quyền trong công tác xác minh, xử lý vi phạm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, tuân thủ pháp luật.

Ngày 2/6, tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Công điện 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, theo báo cáo do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh trình bày, tính đến ngày 30/5/2026, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện 2.036 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong đó, Bộ Công Thương cùng các địa phương đã chỉ đạo lực lượng QLTT tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Kết quả, 1.520 vụ vi phạm về sở hữu công nghiệp, chủ yếu là giả mạo nhãn hiệu, đã bị xử lý; số tiền xử phạt hành chính đạt trên 15 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm bị xử lý hơn 12 tỷ đồng.