Hanoi Centre được vinh danh 'Trung tâm thương mại của năm tại Việt Nam' bởi Retail Asia Awards

Hanoi Centre, trung tâm thương mại biểu tượng tại trung tâm Thủ đô Hà Nội do Keppel quản lý và vận hành, vừa được trao giải thưởng “Mall of the Year – Vietnam” (Trung tâm thương mại của năm tại Việt Nam) tại Retail Asia Awards 2026 (lễ trao Giải Thưởng Bán Lẻ Châu Á), một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu của ngành bán lẻ khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Giải thưởng ghi nhận những thành tựu nổi bật của Hanoi Centre về đổi mới sáng tạo, chất lượng phát triển dự án và những tác động tích cực đối với thị trường bán lẻ Việt Nam trong năm qua. Tọa lạc tại vị trí trung tâm của Hà Nội, Hanoi Centre được định hướng trở thành một điểm đến phong cách sống năng động, nơi hội tụ các thương hiệu quốc tế hàng đầu, không gian giải trí đa dạng cùng những trải nghiệm mua sắm hiện đại.

Ông Joseph Low (thứ hai từ trái sang), Trưởng Đại Diện Keppel tại Việt Nam, Chủ Tịch Bộ Phận Bất động sản, Keppel Việt Nam, đồng thời là Giám Đốc Điều Hành Khối Bán Lẻ của Tập Đoàn; Bà Sharon Ong (thứ ba từ trái sang), Trưởng Bộ Phận Vận Hành Bán Lẻ, Bộ Phận Bất Động Sản, Keppel Việt Nam và Bà Evelyn Tan (thứ nhất, bên phải), Trưởng Bộ Phận Phát Triển Bán Lẻ, Bộ Phận Bất Động Sản, Tập Đoàn Keppel, nhận giải thưởng từ Retail Asia Awards.

Cụ thể, dự án nổi bật với thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên và văn hóa bản địa, tạo nên sự giao thoa hài hòa giữa di sản, kiến trúc và nhịp sống đương đại của Thủ đô, đơn cử như nỗ lực bảo tồn cây đa trăm tuổi và xưởng đúc tiền thời Pháp tại khuôn viên dự án.

Ngay trước thời điểm khai trương vào tháng 12 năm 2025, Hanoi Centre đã đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 90%, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ từ các thương hiệu trong và ngoài nước và sức hút nói riêng của dự án. Chỉ trong thời gian ngắn đi vào hoạt động, trung tâm thương mại đã nhanh chóng trở thành một trong những điểm đến được yêu thích nhất tại Hà Nội, thu hút lượng lớn khách tham quan và tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

Với định vị là một điểm đến dành cho cả cư dân địa phương và du khách quốc tế, Hanoi Centre không chỉ mang đến các lựa chọn mua sắm, ẩm thực và giải trí đa dạng mà còn góp phần nâng tầm trải nghiệm bán lẻ tại Hà Nội, thiết lập những chuẩn mực mới cho ngành thương mại hiện đại của thành phố.

Ông Joseph Low, Trưởng Đại Diện Keppel tại Việt Nam, Chủ Tịch Bộ Phận Bất Động Sản, Keppel Việt Nam, đồng thời là Giám Đốc Điều Hành Khối Bán Lẻ của Tập Đoàn, phát biểu khi nhận giải thưởng.

Ông Joseph Low, Trưởng Đại Diện Keppel tại Việt Nam, Chủ Tịch Bộ Phận Bất động sản, Keppel Việt Nam, đồng thời là Giám Đốc Điều Hành Khối Bán Lẻ của Tập Đoàn, chia sẻ: “Keppel có nhiều năm kinh nghiệm phát triển và vận hành các dự án thương mại trên khắp khu vực. Cách tiếp cận của chúng tôi rất đơn giản: biến những trung tâm thương mại quen thuộc thành những điểm đến hấp dẫn để mọi người có thể tận hưởng và kết nối. Hanoi Centre hiện thân cho tầm nhìn đó khi kết hợp hài hòa giữa các giá trị di sản, thiết kế tinh tế và những trải nghiệm phong cách sống hiện đại ngay giữa trung tâm Hà Nội, Thủ đô của Việt Nam.”

Retail Asia Awards là giải thưởng thường niên uy tín nhằm tôn vinh những doanh nghiệp, thương hiệu và dự án bán lẻ xuất sắc trên toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Năm 2026 đánh dấu cột mốc năm thứ 21 của giải thưởng kể từ khi được Tạp chí Retail Asia khởi xướng vào năm 2004. Chương trình hướng tới việc ghi nhận các sáng kiến đổi mới, năng lực lãnh đạo và những đóng góp nổi bật trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành bán lẻ trong khu vực.

Việc Hanoi Centre giành giải thưởng “Mall of the Year – Vietnam” tiếp tục khẳng định năng lực và kinh nghiệm của Keppel trong kiến tạo và quản lý bất động sản bán lẻ.

Một góc Hanoi Centre.

Trên toàn cầu, Keppel sở hữu các dự án bán lẻ đẳng cấp quốc tế và hiện có mặt tại các thành phố trên khắp Đông Á, trong đó có những thị trường bán lẻ phát triển hàng đầu như Singapore và Trung Quốc. Với năng lực toàn diện từ quy hoạch tổng thể, phát triển ý tưởng, quản lý khách thuê đến vận hành trung tâm thương mại, Keppel cung cấp các giải pháp bán lẻ được thiết kế phù hợp với từng thị trường và nhu cầu của khách hàng.

Trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam, kinh nghiệm và chuyên môn của Keppel trải rộng trên nhiều loại hình dự án và đa dạng chức năng, bao gồm sở hữu, liên doanh, cho thuê dài hạn, phát triển, tư vấn và quản lý bên thứ ba.

Thành công của Hanoi Centre không chỉ là một dấu mốc quan trọng đối với Keppel tại Việt Nam mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Keppel trong việc kiến tạo những điểm đến chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển của ngành bán lẻ và nâng cao trải nghiệm của khách hàng tại các thành phố lớn.