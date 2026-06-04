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Giá vàng hôm nay (4/6): Tiếp tục giảm, có nơi chỉ hơn 155 triệu đồng/lượng

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (4/6), giá vàng trong nước tiếp đà giảm. Đáng chú ý, có đơn vị niêm yết vàng miếng SJC rất thấp, về quanh mốc hơn 155 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI, Phú Quý và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 153,5 - 156,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Đáng chú ý, hệ thống vàng Mi Hồng đang có mức giá bán vàng miếng SJC thấp nhất thị trường, chỉ 155,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn một triệu đồng/lượng so với giá vàng nhiều doanh nghiệp lớn niêm yết.

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Giá vàng miếng SJC giảm về mức 155,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm khác nhau từ 500.000 - 1 triệu đồng/lượng tùy từng thương hiệu. Cụ thể, vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và DOJI được giao dịch ở mức 153,5 - 156,5 triệu đồng/lượng; Vàng nhẫn Mi Hồng có giá 153,8 - 155,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 153,3 - 156,3 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.461 USD/ounce, giảm 11 USD so với sáng qua.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.145 đồng/USD, đứng im so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết 26.122 - 26.402 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do phổ biến quanh mức 26.480 - 26.530 đồng/USD.

Ngọc Mai
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