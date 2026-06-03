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Kinh tế

EVNGENCO1 tập trung nguồn lực bảo đảm cung ứng điện mùa khô

P.V

Trong tháng 5, EVNGENCO1 sản xuất gần 4 tỷ kWh điện, vượt kế hoạch Bộ Công Thương giao và chiếm khoảng 12,4% sản lượng điện toàn hệ thống, lũy kế 5 tháng đạt hơn 16 tỷ kWh điện, góp phần bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm mùa khô.

Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) vừa tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến tháng 6/2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tháng 5 và 5 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và các giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm.

Tại hội nghị, đại diện EVNGENCO1 cho biết, trong tháng 5, tổng công ty đã triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nhu cầu phụ tải điện tiếp tục tăng cao trong giai đoạn cao điểm mùa khô. Với sự chủ động trong công tác quản lý kỹ thuật, bảo đảm nhiên liệu, điều hành sản xuất và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong hệ thống điện quốc gia, EVNGENCO1 tiếp tục duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy điện, góp phần bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

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Tổng Giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 6/2026.

Trong tháng 5, EVNGENCO1 sản xuất gần 4 tỷ kWh điện, vượt kế hoạch Bộ Công Thương giao và chiếm khoảng 12,4% sản lượng điện toàn hệ thống, lũy kế 5 tháng đạt hơn 16 tỷ kWh điện, góp phần bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm mùa khô. Với khối nhiệt điện, tổng công ty tập trung nâng cao độ tin cậy vận hành, chủ động chuẩn bị nhiên liệu, vật tư và thiết bị dự phòng, bảo đảm các tổ máy luôn trong trạng thái sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống.

Với khối thủy điện, các đơn vị theo dõi sát diễn biến thủy văn, thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình, an toàn hạ du và cấp nước theo quy định. Công tác điều tiết hồ chứa được thực hiện chặt chẽ, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn nước phục vụ phát điện và các mục tiêu dân sinh.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, EVNGENCO1 tiếp tục triển khai 55 dự án, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. tổng công ty đặc biệt chú trọng các dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải tại các nhà máy nhiệt điện nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững.

Các dự án điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đại Ninh, Hàm Thuận và Đa Mi tiếp tục được tổng công ty phối hợp với các địa phương triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định. Đồng thời, EVNGENCO1 đang nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy hoạch dự án thủy điện tích năng Hàm Thuận, góp phần chuẩn bị nguồn lực cho quá trình chuyển dịch năng lượng và phát triển các nguồn điện trong tương lai.

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EVNGENCO1 duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy điện trong cao điểm mùa khô năm 2026.

Hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Trong tháng 5, EVNGENCO1 hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét công nhận 12 sáng kiến cấp EVN; triển khai nhiều nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, công nghệ thông tin, an toàn thông tin và chuyển đổi số phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý kỹ thuật và vận hành sản xuất điện.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, EVNGENCO1 tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026. Nhiều hoạt động chăm lo người lao động được tổ chức tại các đơn vị; các tập thể, cá nhân tiêu biểu và an toàn vệ sinh viên giỏi được biểu dương, tôn vinh, góp phần lan tỏa văn hóa an toàn, tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết trong toàn tổng công ty.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà các đơn vị đạt được trong 5 tháng đầu năm, đặc biệt là kết quả sản xuất điện, công tác bảo đảm nhiên liệu cho vận hành, hoạt động tiếp nhận nhiên liệu tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải cũng như những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý kỹ thuật. Chủ tịch HĐTV đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai các dự án đầu tư nguồn điện mới, các dự án môi trường và năng lượng tái tạo, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty trong giai đoạn tới.

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ tháng 6 và tạo đà cho 6 tháng cuối năm

Đánh giá những tháng còn lại của năm 2026 tiếp tục đặt ra nhiều yêu cầu cao đối với công tác vận hành hệ thống điện, EVNGENCO1 xác định nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong giai đoạn cuối cao điểm mùa khô, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cho mùa mưa lũ và kế hoạch vận hành các tháng cuối năm.

Các đơn vị phát điện được yêu cầu duy trì độ tin cậy vận hành cao của các tổ máy, đặc biệt tại các nhà máy khu vực phía Bắc và Trung tâm Điện lực Duyên Hải; tuyệt đối bảo đảm an toàn lao động và an toàn sản xuất. Các đơn vị nhiệt điện tiếp tục chủ động nguồn nhiên liệu, kiểm soát chất lượng than, nâng cao độ tin cậy và hiệu quả vận hành các tổ máy, bảo đảm đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia. Các đơn vị thủy điện tối ưu nguồn nước phục vụ phát điện, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vận hành an toàn trong mùa mưa lũ năm 2026.

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Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà các đơn vị đạt được trong 5 tháng đầu năm 2026.

Kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung cao độ cho nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện trong các tháng còn lại của năm; giữ vững kỷ luật vận hành, nâng cao độ tin cậy các tổ máy và tuyệt đối bảo đảm an toàn lao động. Bên cạnh đó, các đơn vị cần chủ động nguồn nhiên liệu, tăng cường kiểm soát chất lượng than, thực hiện tốt công tác điều tiết hồ chứa và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ mùa mưa lũ năm 2026.

Tổng Giám đốc Lê Hải Đăng cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là các dự án môi trường, các dự án nguồn điện mới, các dự án năng lượng tái tạo và các chương trình chuyển đổi số; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản trị, thị trường điện và quản lý hợp đồng nhằm góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2026.

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Hoạt động tôn vinh Người lao động tiêu biểu và An toàn vệ sinh viên giỏi là điểm nhấn trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026 của EVNGENCO1.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao, EVNGENCO1 tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và đổi mới sáng tạo; phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

P.V
#EVNGENCO1 #sản xuất điện #năng lượng #đầu tư xây dựng #nhiệt điện #thủy điện #mùa khô

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