Cổ phiếu tăng giá áp đảo, VN-Index vẫn giảm 7 phiên liên tiếp

TPO - Thị trường chứng khoán tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 3/6, kéo dài chuỗi giảm của VN-Index lên 7 phiên liên tiếp. Tuy nhiên, trái ngược với diễn biến của chỉ số, sắc xanh lại lan tỏa trên diện rộng khi số lượng cổ phiếu tăng giá áp đảo. Dòng tiền có xu hướng quay trở lại thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 7,46 điểm (0,41%) xuống 1.819,01 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 20.300 tỷ đồng, tăng đáng kể so với những phiên đầu tuần.

Đáng chú ý, dù chỉ số giảm điểm nhưng độ rộng thị trường lại nghiêng về bên mua với 168 mã tăng giá, cao hơn đáng kể so với 130 mã giảm. Trong rổ VN30, có tới 20 cổ phiếu tăng giá, chỉ 7 mã giảm và 3 mã đứng tham chiếu.

Áp lực giảm điểm chủ yếu đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Bộ ba VIC, VHM và VRE tiếp tục tạo sức ép lên chỉ số khi đồng loạt giảm giá. Bên cạnh đó, LPB mất 5,7%, TCB giảm hơn 1% cũng góp phần kéo VN-Index đi xuống.

VN-Index kéo dài chuỗi giảm 7 phiên liên tiếp.

Trong khi đó, dòng tiền lại có xu hướng quay trở lại nhiều nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Nhóm ngân hàng giao dịch tích cực với ACB tăng 3,6%, OCB tăng 3,5%, MBB tăng 2,2% và SHB tăng 1,5%. Nhóm chứng khoán cũng hồi phục mạnh khi VND tăng 4,7%, SHS tăng 4%, VIX tăng 2,9%...

Nhóm bất động sản tiếp tục phân hóa mạnh. Tâm điểm chú ý vẫn là NVL của Novaland khi giảm hơn 4%, nối dài đà lao dốc sau phiên giảm sàn trước đó. Cổ phiếu này hiện đã mất khoảng 35% giá trị so với vùng đỉnh gần nhất thiết lập cuối tháng 4.

Trong khi đó, KSF cũng giảm sàn gần 10% sau chuỗi ba phiên tăng trần liên tiếp. Ở chiều ngược lại, một số mã vẫn duy trì diễn biến tích cực như HQC, HDC, NLG, DIG tăng 1-2%.

Điểm sáng khác của thị trường đến từ nhóm công nghệ và thép. FPT tăng 2,3%, đánh dấu phiên phục hồi thứ hai liên tiếp và tiếp tục là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị 567 tỷ đồng. HPG tăng 1,9%, MSN tăng 2,6%, góp phần nâng đỡ tâm lý nhà đầu tư.

Khối ngoại vẫn duy trì xu hướng bán ròng với giá trị khoảng 607 tỷ đồng. ACB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, tiếp theo là VHM và VIC.