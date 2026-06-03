Sản xuất công nghiệp tăng mạnh, hơn 142.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường

TPO - Nền kinh tế ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong 5 tháng đầu năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao nhất trong 4 năm, vốn đầu tư nước ngoài thực hiện lập kỷ lục 5 năm. 142.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động vượt.

Theo số liệu Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố, 5 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp, đầu tư, tiêu dùng và tình hình đăng ký doanh nghiệp đều duy trì đà tăng trưởng.

Đáng chú ý, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) 5 tháng đầu năm tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất trong giai đoạn 2023-2026. Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng tăng ở cả 34 địa phương.

10 địa phương có chỉ số IIP tăng cao nhất. Nguồn: Cục Thống kê.

Ngành chế biến, chế tạo tăng 9,5%, đóng góp 7,4 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Nhiều ngành ghi nhận mức tăng trưởng hai con số như sản xuất kim loại tăng 20,2%, sản xuất xe có động cơ tăng 18%, hóa chất tăng 16,9%, vật liệu xây dựng tăng 16,2% và đồ uống tăng 15,1%.

Một số sản phẩm chủ lực cũng tăng mạnh như xe máy tăng 36%, ô tô tăng 26,7%, thủy hải sản chế biến tăng 21,6% và thép cán tăng 21,5%.

Cùng với đà phục hồi sản xuất, thị trường lao động công nghiệp tiếp tục cải thiện. Tính đến đầu tháng 5, số lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực chế biến, chế tạo tăng 3,5%.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp cũng cho thấy sự cải thiện. Trong 5 tháng đầu năm, cả nước có hơn 94.800 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 1,06 triệu tỷ đồng, tăng lần lượt 42% và 64,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, gần 47.800 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường lên hơn 142.600 doanh nghiệp, tăng 27,6%. Bình quân mỗi tháng có khoảng 28.500 doanh nghiệp thành lập mới hoặc hoạt động trở lại.

Một doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư, sản xuất trong khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD, tăng 34,9%. Đặc biệt, vốn FDI thực hiện đạt 9,75 tỷ USD, tăng 9,6% và là mức cao nhất của 5 tháng đầu năm trong vòng 5 năm qua.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là điểm đến hấp dẫn nhất của dòng vốn ngoại khi thu hút hơn 14,5 tỷ USD vốn đăng ký mới và bổ sung, chiếm hơn 70% tổng vốn FDI.

Ở lĩnh vực tiêu dùng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 3,19 triệu tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 13,3%, doanh thu du lịch lữ hành tăng 12,2%, phản ánh sức cầu trong nước và hoạt động du lịch tiếp tục phục hồi tích cực.

Thu ngân sách nhà nước cũng ghi nhận kết quả khả quan. Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách đạt gần 1,34 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán năm và tăng 15,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi ngân sách đạt 843.700 tỷ đồng.

.