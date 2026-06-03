Vụ hồ sơ 'đóng băng' gần 10 năm ở Ninh Bình: Gỡ xong nút thắt cuối cùng

TPO - Sau gần 10 năm kiến nghị và hàng loạt lần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung tại Ninh Bình "nút thắt" cuối cùng đã được tháo gỡ. Việc các sở, ngành liên quan thống nhất hướng xử lý đã mở đường cho quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án từng nhiều năm rơi vào tình trạng đình trệ vì những vướng mắc về thủ tục hành chính.

Các sở, ngành đồng loạt vào cuộc

Như Tiền Phong đã phản ánh về trường hợp “Hồ sơ bị ‘đóng băng’ gần 10 năm, tỉnh lạnh lùng nói ‘không có vướng mắc’”, nêu thực trạng doanh nghiệp nhiều năm không thể hoàn tất thủ tục do những tồn tại trong quá trình xác định giá đất và xử lý hồ sơ đầu tư.

Sắt thép hoen gỉ vì dầm mưa dãi nắng. Ảnh: M.Đ.

Theo phản ánh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung, việc chậm xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai khiến doanh nghiệp không thể hoàn thành các thủ tục theo quy định. Hệ quả là hàng loạt bước tiếp theo trong quy trình đầu tư bị đình trệ, từ cấp giấy phép xây dựng đến các thủ tục pháp lý liên quan.

Trước phản ánh của doanh nghiệp và chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, tháng 5 Sở Tài chính Ninh Bình đã tổ chức hội nghị làm việc với các sở, ngành liên quan cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung để rà soát, tháo gỡ các vướng mắc đối với hồ sơ Dự án Khu nhà ở bờ Đông sông Vân.

Hội nghị do ông Mai Văn Quyết - Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình - chủ trì, với sự tham gia của đại diện Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, UBND phường Nam Hoa Lư cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung. Sau khi nghe báo cáo của các cơ quan chuyên môn và ý kiến từ phía doanh nghiệp, các bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm hoàn thiện hồ sơ dự án.

Đáng chú ý, đối với Dự án Khu nhà ở bờ Đông sông Vân, các cơ quan chuyên môn xác định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 không phải điều chỉnh khi nhà đầu tư đề xuất loại bỏ phần diện tích đất mặt sông do Nhà nước quản lý với diện tích 100,76m² (phần đất nhà nước đang được UBND phường Hoa Lư quản lý) khỏi phạm vi dự án.

Bên cạnh đó, các bên cũng thống nhất việc chi phí giải phóng mặt bằng không được tính vào tổng mức đầu tư của dự án; đồng thời yêu cầu rà soát lại tổng mức đầu tư theo ý kiến của Sở Xây dựng để bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành.

Điểm nghẽn cuối cùng được tháo gỡ

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất là việc nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung) đã chấp thuận tiếp thu ý kiến của các sở, ngành theo hướng loại bỏ 100,76m² diện tích đất sông khỏi dự án. Theo phương án thống nhất, diện tích đất ở vẫn giữ nguyên 3.100,4m² theo Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh; phần diện tích đất giao thông và mặt nước được điều chỉnh giảm tương ứng 100,76m².

Đặc biệt, Sở Tài chính cam kết trong thời hạn 5 ngày kể từ khi nhà đầu tư hoàn thiện và nộp lại hồ sơ theo đúng nội dung đã thống nhất tại hội nghị, cơ quan này sẽ hoàn thành việc thẩm định và báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy định. Hiện nay, Sở Tài chính đã hoàn thành việc thẩm định và báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư cho Dự án tại Tờ trình số 5359 ngày 25/5/2026.

Việc Ninh Bình tháo gỡ những vướng mắc cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung không chỉ mở ra cơ hội “hồi sinh” cho một dự án bị đình trệ nhiều năm, mà còn thể hiện quyết tâm cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp của chính quyền địa phương trong giai đoạn phát triển mới.