Lâm Đồng - Khánh Hòa bắt tay khai thác không gian phát triển cao nguyên - biển

Từ lợi thế bổ trợ giữa cao nguyên và biển, tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa đang đẩy mạnh liên kết xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Hàng loạt thỏa thuận hợp tác được ký kết, mở ra cơ hội hình thành các sản phẩm liên vùng, chuỗi giá trị mới và không gian phát triển kinh tế kết nối từ cao nguyên xuống duyên hải.

Chiều 3/6, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình kết nối, hợp tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2026, mở ra cơ hội hình thành các sản phẩm liên kết và chuỗi giá trị mới giữa hai địa phương.

Toàn cảnh chương trình xúc tiến.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Linh Vũ - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, Lâm Đồng và Khánh Hòa có nhiều lợi thế bổ trợ cho nhau khi nằm liền kề về địa lý và được kết nối bởi các tuyến giao thông huyết mạch.

Theo ông Vũ, nếu Khánh Hòa là trung tâm kinh tế biển năng động với hệ thống hạ tầng du lịch hiện đại, sở hữu nhiều vịnh biển nổi tiếng, thì Lâm Đồng lại nổi bật với khí hậu ôn hòa, hệ sinh thái du lịch đa dạng cùng nền nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu cả nước. Sự kết nối giữa biển và cao nguyên đang mở ra dư địa lớn cho phát triển du lịch, thương mại và thu hút đầu tư.

Ông Nguyễn Linh Vũ - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phát biểu.

Trong bối cảnh liên kết vùng ngày càng trở thành xu thế tất yếu, việc tăng cường hợp tác giữa 2 địa phương không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đây được xem là nền tảng để hình thành không gian kinh tế liên kết hiệu quả, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương.

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, hoạt động khảo sát giúp doanh nghiệp hai bên hiểu rõ hơn về tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời tạo tiền đề để xây dựng các sản phẩm liên kết mới, hình thành chuỗi giá trị mới và triển khai các dự án hợp tác có tính khả thi trong tương lai.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu tại chương trình, ông Luyện Mạnh Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao tiềm năng phát triển của Lâm Đồng, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, nông nghiệp công nghệ cao và hệ sinh thái sản phẩm đặc trưng phong phú.

Ông Cường cho biết, Khánh Hòa sở hữu gần 500km bờ biển cùng hơn 200 đảo lớn nhỏ. Bên cạnh lợi thế du lịch biển đảo, tỉnh còn có nhiều dư địa phát triển trong các lĩnh vực kinh tế biển, công nghiệp chế biến chế tạo công nghệ cao, logistics, năng lượng tái tạo và kinh tế số.

Các đơn vị du lịch ký biên bản ghi nhớ hợp tác.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 5 tháng đầu năm 2026, địa phương đón hơn 9,2 triệu lượt khách du lịch, tăng 52,93% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 3,8 triệu lượt, tăng gần 66%. Doanh thu du lịch ước đạt 33.893 tỷ đồng, tăng gần 33%.

Dịp này, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch 2 tỉnh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch và thông tin tuyên truyền. Đồng thời, 8 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp của hai địa phương cũng được ký kết, mở ra cơ hội kết nối kinh doanh, phát triển thị trường và xây dựng các sản phẩm du lịch liên vùng trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa sẽ đi khảo sát nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng của Lâm Đồng như du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch kiến trúc, hệ thống lưu trú cao cấp, sân golf và các cơ sở sản xuất đặc sản địa phương.