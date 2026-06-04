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Kinh tế

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Cần Thơ tăng trưởng ra sao khi dự án 'lụt' tiến độ, nông sản tắc đầu ra?

Cảnh Kỳ

TPO - Nói về động lực cho tăng trưởng của Cần Thơ, lãnh đạo Sở Công Thương dẫn ra loạt khó khăn, khi giải ngân vốn đầu tư công khó khăn, công nghiệp tồn kho cao, nông sản tiêu thụ khó, giá giảm, dự án điện chậm rất nhiều, và đau xót khi số đường bay tới Cần Thơ cắt giảm mạnh.

Nhìn đâu cũng thấy... khó

Chiều 3/6, UBND TP. Cần Thơ họp thường kỳ tháng 5. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 5 tháng đầu năm nay, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, doanh nghiệp nỗ lực duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế chưa đạt như kỳ vọng, kết quả giải ngân vốn đầu tư công còn thấp...

Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ - cho biết, lĩnh vực thương mại tăng trưởng tốt (gần 18%). Tuy nhiên, vẫn còn 7 nhóm dịch vụ (du lịch, y tế, tài chính ngân hàng…) gặp khó khăn cần tập trung chỉ đạo, khu vực này chiếm gần 43% trong cơ cấu GRDP của thành phố.

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Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ.

Ở khu vực công nghiệp và xây dựng, theo ông Sơn, đều khó khăn, khi giải ngân vốn đầu tư công khó khăn, sản xuất công nghiệp thì tồn kho cao. Ông Sơn dẫn 7 dự án điện gió chậm tiến độ rất nhiều, dự án điện sinh khối 270 triệu USD cũng loay hoay chưa cập nhật được chủ trương đầu tư, sự phối hợp của các sở ngành chưa ổn, dẫn tới công việc chậm... "Có đầu tư mới mới có tăng trưởng, không trồng cây thì không bao giờ có trái hái”, ông Sơn ví von.

Về tình hình tiêu thụ nông sản, lãnh đạo Sở Công Thương cũng dẫn loạt khó khăn, khi mặt hàng có sản lượng lớn là sầu riêng đang cần được hỗ trợ tiêu thụ. Tới đây, Cần Thơ sẽ mở tuần lễ buffet sầu riêng, ông Sơn kêu gọi các sở ngành hưởng ứng, và hỗ trợ cả tiêu thụ các mặt hàng nông sản khác.

Với du lịch, lãnh đạo Sở Công Thương cũng nói "rất đau xót" khi sân bay trước đây một ngày có ba mươi mấy chuyến bay, giờ còn 6-7 chuyến, một số lĩnh vực khác cũng khó. Trong 5 tháng, Cần Thơ đón hơn 6,2 triệu lượt khách, nhưng doanh thu mới đạt hơn 5.600 tỷ đồng.

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Cần Thơ phấn đấu giải ngân quý 2 đạt 50% và cả năm đạt 100% kế hoạch.

Về giải pháp thời gian tới, Sở Công Thương đề nghị các sở ngành, địa phương hỗ trợ, đặc biệt giải phóng mặt bằng các dự án điện gió.

Nhiệm vụ còn lại rất nặng nề

Kết luận phiên họp, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - cho biết, các động lực tăng trưởng chủ yếu của thành phố tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu chủ yếu dù có tăng nhưng vẫn thấp hơn kịch bản; nhiều ngành, lĩnh vực chưa tạo được đột phá tương xứng với tiềm năng. Doanh nghiệp thành lập mới tăng nhưng số doanh nghiệp giải thể cũng khá cao. Khách du lịch tăng khá nhưng hiệu quả kinh tế chưa tương xứng.

Cũng theo ông Tuyên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn rất thấp. Một số cơ quan, đơn vị chưa lượng hóa được mức đóng góp cụ thể đối với GRDP thành phố; chưa xác định rõ chỉ tiêu, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm thực hiện…

Theo ông Tuyên, nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2026 sẽ rất nặng nề, để đáp ứng mục tiêu kịch bản tăng trưởng đề ra không đơn giản. Do đó, phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, bám sát theo kết luận của Thủ tướng.

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Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - kết luận phiên họp.

Ông Tuyên yêu cầu, các sở ngành tập trung đẩy mạnh đầu tư và hạ tầng năng lượng, các dự án mới cần khởi công sớm. Giải ngân đầu tư công sớm ngày nào sẽ góp phần tăng trưởng ngày đó, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Đồng thời, các đơn vị vận động, hỗ trợ các doanh nghiệp giải ngân vốn đầu tư tư nhân để góp phần vào tăng trưởng.

Cùng với đó, kích cầu tiêu dùng thông qua việc chi ngân sách hợp lý và khuyến khích chi tiêu trong nhân dân. Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu xuất khẩu đạt 5,5 tỷ USD của năm 2026 (hiện đã đạt khoảng 2,5 tỷ USD).

Ông Tuyên lưu ý rà soát, phân loại cụ thể các danh mục dự án, tập trung xử lý dứt điểm từng nhóm, tham mưu UBND để xin Đảng ủy UBND và Ban Thường vụ Thành ủy xử lý các dự án tồn đọng, trước mắt là 21 dự án đã được thanh kiểm tra, các dự án còn lại tiếp tục rà soát. Tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026. "Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không thay đổi mục tiêu mà phải phấn đấu đạt tăng trưởng 2 con số", ông Tuyên nói.

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, Cần Thơ được Thủ tướng giao hơn 19.266 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 31/5 hơn 2.705 tỷ đồng, tương đương hơn 14% kế hoạch năm. Với phần vốn đầu tư công năm 2025 kéo dài giải ngân sang năm 2026 hơn 3.400 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 31/5 hơn 342 tỷ đồng, tương đương hơn 10%.

Cảnh Kỳ
#tăng trưởng kinh tế #Cần Thơ #đầu tư công #doanh nghiệp #hạ tầng #du lịch #nông sản

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