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Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Lâm Đồng về dự án ngoài ngân sách

Thái Lâm

TPO - Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã gỡ vướng được 183 dự án ngoài ngân sách nhà nước, qua đó khơi thông hơn 120.400 tỷ đồng vốn đầu tư.

Ngày 3/6, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng về công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách và việc triển khai các nghị quyết của Trung ương.

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Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh việc tháo gỡ các điểm nghẽn cho dự án ngoài ngân sách có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng của địa phương.

Đối với việc triển khai 9 nghị quyết trọng tâm của Bộ Chính trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị tỉnh đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện; làm rõ những nội dung đã hoàn thành, những vấn đề còn chậm hoặc phát sinh khó khăn, qua đó phản ánh thực chất hiệu quả đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng - cho biết, tỉnh đang tích cực triển khai các chủ trương của Trung ương về tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Tuy nhiên, quá trình xử lý vẫn gặp nhiều trở ngại do một số dự án chịu tác động từ sự thay đổi của hệ thống pháp luật qua các thời kỳ, đòi hỏi phải rà soát hồ sơ kỹ lưỡng trước khi đưa ra hướng giải quyết phù hợp.

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Ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - báo cáo tại buổi làm việc.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, toàn tỉnh có 365 dự án gặp khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ với tổng vốn đầu tư hơn 267.416 tỷ đồng.

Đến ngày 1/6, tỉnh đã xử lý được 183 dự án, đạt hơn 50% tổng số dự án, qua đó khơi thông khoảng 120.473 tỷ đồng vốn đầu tư và hơn 16.021ha đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ngay sau khi Trung ương ban hành chủ trương rà soát các dự án ngoài ngân sách, tỉnh đã thành lập 6 tổ công tác do 6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách để phân loại, xử lý từng nhóm vướng mắc.

Đối với các dự án đã được tháo gỡ khó khăn, ông Hồ Văn Mười cho hay, tỉnh Lâm Đồng sẽ yêu cầu nhà đầu tư cam kết tiếp tục triển khai nhằm tránh tình trạng kéo dài, gây lãng phí nguồn lực đất đai.

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Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục đồng hành, hướng dẫn địa phương trong quá trình xử lý các dự án tồn đọng, góp phần khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố quyết định thành lập Tổ giám sát thường xuyên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo kết luận của Bộ Chính trị.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #khơi thông nguồn vốn #đầu tư ngoài ngân sách #Ủy ban Kiểm tra Trung ương #triển khai nghị quyết

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