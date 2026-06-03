Giá vàng hôm nay (3/6): Lộ diện nơi bán thấp nhất

TPO - Sáng nay (3/6), giá vàng miếng SJC lại giảm thêm nửa triệu đồng/lượng về mốc 157 triệu đồng/lượng. Chỉ trong 2 ngày qua, giá vàng giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI, Phú Quý và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 154 - 157 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm nửa triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Đáng chú ý, hệ thống vàng Mi Hồng đang có mức giá bán vàng miếng SJC thấp nhất thị trường, chỉ 156,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn nửa triệu đồng/lượng so với nhiều doanh nghiệp lớn.

Giá vàng miếng SJC giảm liên tiếp.

Giá vàng nhẫn cũng giảm ở mức tương đương. Cụ thể, vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và DOJI được giao dịch ở mức 154 - 157 triệu đồng/lượng Vàng nhẫn Mi Hồng có giá 154,5 - 156,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.472 USD/ounce, tương đương hơn 141 triệu đồng/lượng.

Nhiều ý kiến cho rằng, giá vàng đang chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Bên cạnh đó, diễn biến của đồng USD và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục là những yếu tố tác động trực tiếp đến xu hướng giá vàng trong thời gian tới.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 2/6 ở mức 25.145 đồng/USD, tăng 4 đồng so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.122 - 26.402 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do phổ biến quanh mức 26.480 - 26.530 đồng/USD.