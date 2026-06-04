Amway Việt Nam hai năm liên tiếp đứng top nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026

Ngày 3/6/2026 - Amway Việt Nam tự hào năm thứ hai liên tiếp được vinh danh trong Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam™ 2026 (Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026) ở Hạng mục doanh nghiệp vừa. Trong đó, Amway Việt Nam vinh dự lọt top 5 tại bảng xếp hạng năm nay. Đây là bảng xếp hạng uy tín do Great Place To Work® – cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc công bố.

Sự kiện này đánh dấu cột mốc đặc biệt khi công ty sở hữu mạch 3 năm liên tiếp đạt chứng nhận Great Place To Work®. Thành tích này đồng thời ghi nhận hành trình 9 năm tăng trưởng bền vững, củng cố vị thế vững chắc trong Top 9 thị trường lớn nhất của Amway toàn cầu.

Amway Việt Nam lọt Top 5 Best Workplaces in Vietnam™ 2026 (Hạng mục doanh nghiệp vừa), ghi nhận hành trình xây dựng văn hóa lấy con người làm trung tâm.

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Bảng xếp hạng năm nay là kết quả phân tích dữ liệu từ khảo sát bảo mật danh tính của hơn 111.500 người lao động, đại diện cho tiếng nói của lực lượng lao động tại các doanh nghiệp ở Việt Nam. Để đạt được vinh dự này, các doanh nghiệp phải trải qua quy trình đánh giá chuyên sâu và khắt khe thông qua khảo sát Trust Index™ độc quyền – công cụ đo lường mức độ tin tưởng, gắn kết và trải nghiệm của người lao động tại nơi làm việc.

Gần hai mươi năm hiện diện tại Việt Nam là gần hai mươi năm Amway xây dựng và gìn giữ một văn hóa doanh nghiệp nhất quán. Amway Việt Nam kiên định triết lý quản trị bền vững, lấy "Giá trị cá nhân" và sự thấu hiểu người lao động làm trọng tâm. Kết quả khảo sát Trust Index™ năm 2026 của Great Place To Work® tại Amway Việt Nam ghi nhận những chỉ số đồng thuận cao vượt trội so với chuẩn toàn cầu:

• 94% nhân viên khẳng định Amway là “Nơi làm việc xuất sắc” – vượt xa mức trung bình toàn cầu, với 24/25 tiêu chí cốt lõi đạt điểm đồng thuận trên 90%.

• 94% nhân sự cảm nhận Amway là môi trường thân thiện, hỗ trợ và tích cực.

• 94% nhân viên bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào năng lực và đạo đức (Integrity) của đội ngũ Ban lãnh đạo.

• 94% nhân sự tin tưởng vào quy trình ra quyết định công bằng, hòa nhập và không có sự phân biệt đối xử tại tổ chức

• 93% người lao động ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả từ hệ thống đào tạo, các nguồn lực hỗ trợ, công cụ làm việc cũng như các chính sách tưởng thưởng thực tế của công ty

Những chỉ số này phản ánh một môi trường làm việc có độ tin tưởng và gắn kết thực chất – nền tảng để Amway Việt Nam tự tin bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ba năm liên tiếp đạt Great Place To Work® là minh chứng cho niềm tin nhân viên dành cho Amway Việt Nam.

Kết quả này không phải ngẫu nhiên. Đó là thành quả từ những nỗ lực bền bỉ trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp lấy con người làm trọng tâm – nơi mỗi nhân viên được lắng nghe, được trao quyền và thực sự cảm thấy mình thuộc về.

“Mạch chứng nhận Great Place To Work® ba năm liên tiếp và vị trí cao trong bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam™ trong 2 năm liền là minh chứng rõ nét nhất cho cam kết của chúng tôi: đặt con người làm trung tâm của mọi quyết định. Chúng tôi tin rằng khi nhân viên tin tưởng, gắn kết và phát triển, doanh nghiệp sẽ bứt phá bền vững.”, bà Lê Thị Kim Hoa – Giám đốc Nhân sự Amway Việt Nam chia sẻ.