Đề xuất giám sát trọng điểm người nộp thuế có giao dịch ngân hàng đáng ngờ

TPO - Bộ Tài chính đề xuất đưa những người nộp thuế có giao dịch ngân hàng đáng ngờ, hoặc bị khởi tố về hành vi vi phạm thuế, hóa đơn vào diện giám sát trọng điểm.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định áp dụng quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ trong quản lý thuế. Theo dự thảo, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của người nộp thuế, có rủi ro cao hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong một khoảng thời gian nhất định.

Cụ thể, người nộp thuế bị giám sát trọng điểm khi có một trong các dấu hiệu sau. Người nộp thuế thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền có liên quan đến trốn thuế, gian lận thuế.

Người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế bị khởi tố về các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, chứng từ. Người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao về thuế thuộc chuyên đề trọng điểm hoặc qua thu thập thông tin từ công tác quản lý của cơ quan thuế cần giám sát quản lý thuế.

Người nộp thuế thuộc mức không tuân thủ pháp luật thuế và người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin hoặc có giải trình, bổ sung thông tin nhưng không đầy đủ theo yêu cầu và thời hạn tại thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế.

Bộ Tài chính đề xuất 4 trường hợp bị giám sát trọng điểm về thuế.



Về mức độ rủi ro, dự thảo phân loại rủi ro cao, rủi ro trung bình và rủi ro thấp. Kết quả phân loại này là căn cứ để cơ quan thuế quyết định việc kiểm tra, giám sát hoặc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phù hợp.

Dự thảo cũng thiết lập hệ thống đánh giá chi tiết để phân loại người nộp theo tho mức độ tuân thủ, được chia thành 4 mức: mức 1 (tuân thủ tốt); mức 2 (tuân thủ trung bình); mức 3 (tuân thủ thấp) và mức 4 (không tuân thủ).

Tiêu chí xác định gồm: tình trạng hoạt động, tình hình kê khai và nộp hồ sơ thuế, tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, tình hình sử dụng hóa đơn, mức độ vi phạm hành chính về thuế...

Nếu bị xếp vào nhóm có rủi ro cao, người nộp thuế sẽ bị áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đáng kể so với các mức độ còn lại. Ví dụ, khi thay đổi thông tin đăng ký thuế làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, cơ quan thuế nơi chuyển đi sẽ thực hiện kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế.

Trong xử lý hồ sơ khai thuế, khoản thu khác, cơ quan thuế sẽ phân tích hồ sơ, lập danh sách trình thủ trưởng cơ quan thuế kế hoạch kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế, khoản thu khác tại trụ sở của cơ quan thuế.

Với quản lý nợ thuế, khoản thu khác và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính, cơ quan thuế sẽ tăng tần suất theo dõi trong tháng, tăng cường các biện pháp đôn đốc, làm việc trực tiếp nhằm thu hồi kịp thời các khoản nợ.

Các biện pháp gồm: Tạm hoãn xuất cảnh; lựa chọn áp dụng một hoặc nhiều biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; công khai thông tin tiền thuế nợ; chuyển hồ sơ sang cơ quan công an trong trường hợp cần thiết.

Đáng chú ý, trong sử dụng hóa đơn, chứng từ, với người nộp thuế có rủi ro cao, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp, bao gồm việc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, ngừng sử dụng hóa đơn điện tử, chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử hoặc thực hiện các biện pháp quản lý hóa đơn khác theo quy định hiện hành.

Với người nộp thuế có rủi ro trung bình và thấp, cơ quan thuế thực hiện lựa chọn mẫu để rà soát, kiểm tra, xử lý.

Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm theo dõi, giám sát và áp dụng biện pháp quản lý thuế phù hợp với từng trường hợp bị giám sát trọng điểm...