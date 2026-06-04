Ba thế hệ giữ màu xanh cao su

Từ cha mẹ đến con cháu, ba thế hệ trong gia đình anh Giang Lưu Phi đã gắn bó với Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh. Đằng sau câu chuyện truyền thống ấy không chỉ là tình yêu nghề mà còn là sự ổn định về thu nhập, phúc lợi và môi trường làm việc đã giữ chân người lao động qua nhiều thế hệ.

Nối nghiệp qua ba thế hệ

Gần 20 năm gắn bó với Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, anh Giang Lưu Phi, công nhân Đội Bến Lầy, vẫn đều đặn thức dậy từ nửa đêm để bắt đầu công việc khai thác mủ cao su. Với anh, nghề cạo mủ không đơn thuần là kế sinh nhai mà còn là nghề của cả gia đình suốt nhiều thế hệ.

Anh Giang Lưu Phi, công nhân Đội Bến Lầy với gần 20 năm gắn bó với ngành cao su

“Cha mẹ tôi trước đây đều làm công nhân cao su. Đến vợ chồng tôi, chị gái tôi rồi bây giờ tới cháu tôi cũng đang làm tại công ty. Tính ra đã ba thế hệ gắn bó với cây cao su rồi”, anh Phi kể.

Người cháu sinh năm 2002 của anh hiện cũng đang làm việc tại Đội Bến Lầy. Không có sự ép buộc nào từ gia đình, người trẻ ấy tự lựa chọn công việc mà cha ông mình đã gắn bó hàng chục năm.

Theo anh Phi, dù công việc khai thác mủ đòi hỏi phải thức khuya, dậy sớm và làm việc ngoài trời, nhưng đây vẫn là nghề mang lại sự ổn định cho cuộc sống gia đình.

Không chỉ là người có gần 20 năm gắn bó với nghề, anh Giang Lưu Phi còn được đồng nghiệp trong Đội Bến Lầy biết đến là một công nhân hòa đồng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi người.

Trên phần cây được giao quản lý, anh Giang Lưu Phi luôn chú trọng thực hiện đúng quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo năng suất khai thác và gìn giữ sự phát triển bền vững của vườn cây.

Những ngày đơn vị thiếu nhân công do đồng nghiệp nghỉ ốm hoặc có việc gia đình, anh thường chủ động nhận thêm phần cây để khai thác, giúp tổ sản xuất không bị gián đoạn. Với anh, đó là việc làm bình thường của những người cùng chung một tập thể lao động.

Theo ông Trần Thế Đông, Đội trưởng Đội Bến Lầy, chính tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình ấy đã giúp anh Phi trở thành một trong những công nhân tiêu biểu của đơn vị.

“Gia đình anh Phi có truyền thống nhiều thế hệ làm công nhân cao su. Bản thân anh cũng rất tích cực trong công việc và luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp. Khi trong tổ có người nghỉ ốm hoặc có việc đột xuất, anh thường nhận cạo thêm phần cây của anh em để đảm bảo sản lượng chung. Anh là người sống hòa đồng, trách nhiệm và được tập thể rất quý mến”, ông Đông nhận xét.

Gắn bó từ những chính sách thiết thực

Theo anh Phi, điều giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài không chỉ là truyền thống gia đình mà còn là những chính sách chăm lo đời sống của doanh nghiệp.

Những hàng cao su xanh mướt tại Đội Bến Lầy, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh là nơi gắn bó với nhiều thế hệ công nhân trên hành trình gìn giữ và phát triển ngành cao su.

“Thu nhập ổn định, bảo hiểm đầy đủ, công đoàn và lãnh đạo công ty thường xuyên quan tâm người lao động nên anh em rất yên tâm làm việc”, anh chia sẻ.

Hiện thu nhập bình quân của anh đạt trên 19 triệu đồng mỗi tháng. Để có được mức thu nhập này, người lao động phải đảm bảo sản lượng, tuân thủ quy trình kỹ thuật và duy trì ngày công đều đặn. Bên cạnh tiền lương, công nhân còn được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ và nhiều hoạt động chăm lo từ công đoàn.

“Hằng tháng đều có bác sĩ đến tận đơn vị khám sức khỏe cho công nhân. Những lúc gia đình có việc khó khăn, công đoàn cũng kịp thời hỗ trợ nên mình thấy được quan tâm rất nhiều”, anh Phi cho biết.

Ông Trần Thế Đông, Đội trưởng Đội Bến Lầy, chia sẻ về những chính sách chăm lo người lao động và nỗ lực giữ chân công nhân gắn bó lâu dài với Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Theo ông Trần Thế Đông, trong bối cảnh nhiều ngành nghề cạnh tranh nguồn nhân lực, việc duy trì và thu hút lao động trẻ đến với nghề khai thác cao su không phải là điều dễ dàng.

“Đặc thù của nghề cao su là người lao động phải thức khuya, dậy sớm, làm việc ngoài trời nên nhiều bạn trẻ thường lựa chọn các công việc khác có thời gian làm việc thuận tiện hơn. Tuy nhiên, những năm gần đây, đời sống công nhân đã được cải thiện đáng kể nhờ thu nhập ổn định và các chính sách chăm lo ngày càng tốt hơn của công ty điều này đã giúp Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh tiếp tục duy trì đội ngũ lao động gắn bó lâu dài", ông Đông cho biết.

Ông Đông cho rằng những gia đình có nhiều thế hệ làm việc tại Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh như gia đình anh Giang Lưu Phi chính là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các chính sách chăm lo người lao động.

Giữa những thay đổi của thị trường lao động, câu chuyện ba thế hệ cùng gắn bó với cây cao su vẫn tiếp tục được viết tiếp. Đó không chỉ là sự tiếp nối của một nghề truyền thống mà còn là minh chứng cho sức hút của một môi trường làm việc nơi người lao động được đảm bảo quyền lợi, có thu nhập ổn định và tìm thấy lý do để gắn bó lâu dài.