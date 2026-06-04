Giá xăng giảm gần 1.500 đồng/lít từ chiều nay

TPO - Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng dầu từ 15h ngày 4/6. Đây là kỳ điều hành đầu tiên sau khi xăng sinh học E10 được triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, giá bán lẻ tối đa đối với xăng E5RON92 được điều chỉnh xuống còn 21.784 đồng/lít, giảm 1.474 đồng/lít so với kỳ điều hành trước. Dầu diesel 0,05S giảm 785 đồng/lít, xuống còn 26.866 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 797 đồng/kg, còn 19.645 đồng/kg.

Xăng E10 chưa được bộ công bố mức giá bán trong kỳ điều hành hôm nay.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước với mức 500 đồng/lít đối với xăng sinh học, 300 đồng/lít đối với dầu diesel và 300 đồng/kg đối với dầu mazut.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới thời gian qua chịu tác động từ nhiều yếu tố như diễn biến đàm phán giữa Mỹ và Iran, xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các yếu tố này khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới biến động theo từng mặt hàng.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ chiều nay.

Bình quân trong kỳ điều hành từ ngày 28/5 đến 4/6, giá xăng RON92 dùng để pha chế E5RON92 trên thị trường thế giới giảm 7,49%, xuống còn 116,7 USD/thùng. Giá dầu diesel giảm 3,28%, còn 141,8 USD/thùng; dầu mazut giảm 2,32%, còn 640,02 USD/tấn.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam hiện vẫn thuộc nhóm thấp hơn đáng kể so với nhiều nước có chung đường biên giới. Ngày 4/6, giá xăng tại Việt Nam ở mức 21.784 đồng/lít, thấp hơn so với Lào (37.121 đồng/lít), Trung Quốc (35.667 đồng/lít), Thái Lan (34.664 đồng/lít) và Campuchia (31.731 đồng/lít).

Bộ Công Thương cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên thị trường, đồng thời theo dõi sát diễn biến giá thế giới để có phương án điều hành phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.