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Xã hội

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Chủ tịch TPHCM nói về 'mức báo động đỏ' trong giải ngân đầu tư công

Ngô Tùng

TPO - Trong quý I/2026, có trên 2/3 xã, phường ở TPHCM giải ngân đầu tư công ở mức 0%. Trong quý II, xã phường nào “không giải quyết nổi bài toán đầu tư công” thì thành phố sẽ cắt vốn.

Chiều 4/6, tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026, ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm so với kế hoạch.

Theo kế hoạch, giải ngân đầu tư công quý I của thành phố phải đạt 30%, quý II đạt 60-70% nhưng hiện nay chỉ mới giải ngân đạt khoảng 17%.

Theo ông Nguyễn Văn Được, đây là con số thấp khi đối chiếu mục tiêu của thành phố là tăng trưởng 2 con số, gắn với động lực chính là đầu tư công. Nếu giải ngân đầu tư công tốt thì sẽ đóng góp rất lớn cho tăng trưởng kinh tế với tỷ lệ đóng góp khoảng 3-4%.

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Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được. Ảnh: Ngô Tùng

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn nhằm góp phần đạt mức tăng trưởng 2 con số, trong đó trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng.

Ông Được cũng cho biết, vừa qua TPHCM đã thành lập các Ban Quản lý dự án cấp xã, phường. Trong quý I, khi họp chuyên đề về công tác giải ngân đầu tư công, có trên 2/3 xã, phường giải ngân đầu tư công ở mức 0%. Cho đây là “mức báo động đỏ”, lãnh đạo TPHCM đã chỉ đạo Sở Tài chính chuyển giao các dự án và phần kinh phí xuống các xã có thành lập Ban Quản lý dự án.

Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được cũng nhấn mạnh, trong quý II này, nếu đầu tư công của xã, phường nào không tiến triển, vẫn ở mức 0% hoặc tỷ lệ quá thấp, tức không giải quyết nổi bài toán đầu tư công thì thành phố sẽ cắt vốn. Nguồn vốn này sẽ được chuyển về các công trình trọng điểm của các địa phương khác hoặc các công trình trọng điểm của thành phố.

Ông Được nhìn nhận TPHCM đang thiếu nhiều vốn để đầu tư phát triển. Trong nhu cầu 3,2 triệu tỷ đồng để đầu tư phát triển thành phố, ngân sách mới chỉ bố trí khoảng 1,2 triệu tỷ đồng.

“Việc giải ngân đầu tư công đạt 100% là mệnh lệnh. Cho nên tới quý II này, xã, phường hoặc sở, ngành nào giải ngân đầu tư công chậm, tỷ lệ quá thấp thì sẽ nhường vốn lại cho các xã, phường khác hoặc các công trình khác của thành phố, trong đó ưu tiên các công trình trọng điểm”, ông Được nói, đồng thời nhấn mạnh không thể chấp nhận tình trạng nơi không có tiền để đầu tư, nơi có tiền nhưng không tiêu được.

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Thường trực UBND TPHCM chủ trì, điều hành buổi họp. Ảnh: Ngô Tùng

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết, trong 5 tháng đầu năm, kinh tế thành phố duy trì mức tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra, với nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng khá.

Nói về kết quả giải ngân đầu tư công, ông Thảnh cho hay đến 31/5, giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 24.918 tỷ đồng, bằng 16,9% kế hoạch vốn.

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu, Sở Tài chính kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở ban ngành, các xã, phường, đặc khu và các chủ đầu tư tập trung thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND TPHCM.

Đặc biệt, cần đổi mới tư duy quản lý, chuyển mạnh từ “tư duy quản lý” sang “tư duy quản trị”, lấy hiệu quả công việc và kết quả đầu ra làm thước đo đánh giá năng lực cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt phấn đấu giải ngân cả năm đạt 100% mức vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao thành phố triển khai trong năm 2026.

Ngô Tùng
#đầu tư công #Chủ tịch UBND TPHCM #Nguyễn Văn Được #tỷ lệ giải ngân #kinh tế - xã hội #hội nghị #báo cáo

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