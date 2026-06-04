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Làng du lịch tốt nhất thế giới ở Tuyên Quang sẽ được sáp nhập như thế nào?

Phú Nguyễn

TPO - Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn thôn, tổ dân phố theo chỉ đạo của Trung ương, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đang xây dựng các phương án. Trong đó, phương án hợp nhất thôn Lô Lô Chải và thôn Séo Lủng, đồng thời giữ tên gọi Lô Lô Chải sau sáp nhập, đang nhận được sự quan tâm của người dân địa phương.

Xã Lũng Cú hiện có 37 thôn với hơn 15.100 nhân khẩu. Là địa bàn biên giới có địa hình chia cắt, dân cư phân tán, nhiều thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn nên việc sắp xếp đơn vị dân cư được địa phương xác định phải phù hợp với điều kiện thực tế.

Để thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn thôn, UBND xã Lũng Cú đã thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp thôn. Tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo, các đại biểu đã đánh giá tiến độ triển khai nhiệm vụ, rà soát hiện trạng dân cư, cơ sở vật chất và các điều kiện liên quan để hoàn thiện phương án sắp xếp.

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Trung tâm xã Lũng Cú. Ảnh Thiên Long

Theo phương án đang được nghiên cứu, số lượng thôn của xã sẽ giảm từ 37 xuống còn 16 hoặc 15 thôn. Riêng thôn Cẳng Tằng được đề xuất giữ nguyên do nằm ở khu vực biên giới, địa hình biệt lập và giao thông không thuận lợi cho việc sáp nhập.

Trong quá trình xây dựng phương án, các bí thư chi bộ, trưởng thôn và đại diện nhân dân đã tham gia đóng góp ý kiến về vị trí địa lý, phong tục tập quán, quy mô dân số, điều kiện giao thông cũng như sự tương đồng về văn hóa giữa các thôn dự kiến sáp nhập.

Theo Ban Chỉ đạo, toàn bộ ý kiến người dân tham gia đều bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương sắp xếp thôn, coi đây là giải pháp cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đáng lưu ý, thôn Lô Lô Chải - địa danh được biết đến là “Làng du lịch tốt nhất thế giới” - được đề xuất sáp nhập với thôn Séo Lủng. Sau khi hợp nhất, đơn vị mới dự kiến vẫn mang tên Lô Lô Chải.

Ông Sình Dỉ Gai, Trưởng thôn Lô Lô Chải cho biết, việc lựa chọn tên gọi này xuất phát từ thực tế Lô Lô Chải hiện là khu vực trung tâm, có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội thuận lợi và đã tạo dựng được thương hiệu du lịch nổi tiếng trong nước cũng như quốc tế.

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Ông Sình Dỉ Gai - Trưởng thôn Lô Lô Chải. Ảnh Thiên Long

Hiện thôn Lô Lô Chải có 123 hộ dân. Sau khi sáp nhập với Séo Lủng, quy mô dân số dự kiến tăng lên 179 hộ.

Theo ông Gai, việc hợp nhất hai thôn không chỉ giúp giảm đầu mối quản lý mà còn mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết cộng đồng và tạo điều kiện khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng về du lịch, dịch vụ cũng như phát triển kinh tế địa phương.

Theo kế hoạch, xã Lũng Cú đang hoàn thiện các bước rà soát, lấy ý kiến và xây dựng phương án cuối cùng để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trước ngày 30/6/2026.

Ông Dương Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lũng Cú nhấn mạnh việc sắp xếp, sáp nhập thôn phải được thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ và bảo đảm sự đồng thuận của nhân dân. Đồng thời yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và rà soát kỹ các phương án để lựa chọn phương án phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn.

Nằm dưới chân Cột cờ Lũng Cú, thôn Lô Lô Chải từ lâu được xem là một trong những điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu của vùng cao cực Bắc. Tháng 10/2025, làng du lịch này được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism, tiền thân là UNWTO) vinh danh trong danh sách "Best Tourism Villages 2025" (Làng du lịch tốt nhất thế giới). Danh hiệu được trao cho những điểm đến nông thôn tiêu biểu về bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch bền vững và nâng cao sinh kế cộng đồng. Lô Lô Chải vượt qua hơn 270 hồ sơ đến từ 65 quốc gia để trở thành một trong 52 ngôi làng được vinh danh trên toàn cầu.

Phú Nguyễn
#Tuyên Quang #Sắp xếp #hợp nhất thôn #Phát triển du lịch bền vững #Làng du lịch tốt nhất thế giới #Chương trình xây dựng cộng đồng #Tinh gọn bộ máy hành chính #Lô Lô Chải #xã Lũng Cú

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