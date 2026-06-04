11 con trâu chết bất thường trong rừng tại Huế

TPO - Lực lượng chức năng TP. Huế phối hợp xác minh nguyên nhân vụ 11 con trâu của một hộ dân phường Phú Bài bị chết tại khu vực rừng thượng nguồn sông Tả Trạch.

Chiều 4/6, thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế) cho biết, vừa vào cuộc phối hợp với Phòng Kinh tế phường Phú Bài kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vụ 11 con trâu chết tại khu vực rừng thuộc địa bàn xã Dương Hòa cũ, nay là phường Phú Bài.

Khu vực 11 con trâu bị chết, trong quá trình phân hủy mạnh. Ảnh chụp từ clip

Theo thông tin ban đầu, trước đó anh T.V.V. (trú phường Phú Bài, TP. Huế) vào khu vực thượng nguồn Tả Trạch để kiểm tra đàn trâu 12 con được thả nuôi trong rừng. Tại đây, anh phát hiện 11 con trâu đã chết và trong quá trình phân hủy, chỉ còn một con trâu nhỏ sống sót.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra hiện trường, thu thập thông tin để xác định nguyên nhân vụ việc.

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. Huế cho biết, qua nắm bắt, kiểm tra bước đầu, nhiều khả năng đàn trâu của anh T.V.V bị sét đánh chết trong thời gian trên địa bàn phường Phú Bài xảy ra mưa giông.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức vẫn tiếp tục được cơ quan chuyên môn xác minh, làm rõ. Vụ việc khiến hộ chăn nuôi thiệt hại lớn về kinh tế.